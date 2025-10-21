    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    GOLDMAN SACHS stuft COMMERZBANK AG auf 'Sell'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 34,10 auf 33,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Chris Hallam aktualisierte seine Schätzungen am Montagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Den Löwenanteil der Restrukturierungsbelastungen hätten die Frankfurter schon im zweiten Quartal verbucht, gewisse Risiken gebe es allerdings auch für das dritte./ag/gl

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 30,17EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Chris Hallam
    Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 33,70
    Kursziel alt: 34,10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


