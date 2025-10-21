BARCLAYS stuft HSBC HLDGS auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1150 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aman Rakkar hob in der am Dienstag vorliegenden Analyse die Schätzungen für die Großbank an. Rakkar begründet dies mit stärkeren Aussichten für die Zinseinkünfte nebst wahrscheinlichen Impulsen aus einer vollständigen Integration der Hang Seng Bank./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 22:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 11,40EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 10:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Aman Rakkar
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12
Kursziel alt: 11,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
