BARCLAYS stuft HSBC HLDGS auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1150 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aman Rakkar hob in der am Dienstag vorliegenden Analyse die Schätzungen für die Großbank an. Rakkar begründet dies mit stärkeren Aussichten für die Zinseinkünfte nebst wahrscheinlichen Impulsen aus einer vollständigen Integration der Hang Seng Bank./ag/gl

