WARBURG RESEARCH stuft Norma Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Bereich Industrielle Anwendungen sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Marc-Rene Tonn in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Insgesamt erwartet er aber durchwachsene Ergebnisse./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,52EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 10:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Marc-Rene Tonn

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



