Stabilisierung setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag weiter stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,11 Prozent auf 130,15 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,56 Prozent.

Am Freitag hatte die Furcht vor einer erneuten US-Bankenkrise die Anleihen nicht nachhaltig gestützt. Seit Wochenbeginn fehlt es dem Markt an Impulsen.