    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stabilisierung setzt sich fort

    Für Sie zusammengefasst
    • Stabilisierung der Bundesanleihen am Dienstag.
    • Euro-Bund-Future steigt auf 130,15 Punkte.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen sinkt auf 2,56%.
    Deutsche Anleihen - Stabilisierung setzt sich fort
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag weiter stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,11 Prozent auf 130,15 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,56 Prozent.

    Am Freitag hatte die Furcht vor einer erneuten US-Bankenkrise die Anleihen nicht nachhaltig gestützt. Seit Wochenbeginn fehlt es dem Markt an Impulsen.

    Der leere Datenkalender könnte eine abwartende Haltung der Anleger an den Staatsanleihemärkten begünstigen, schrieb Analyst Christian Arnold von der DZ Bank. Gespannt aber dürften die Investoren im Laufe der Woche zunächst darauf blicken, ob sich in der laufenden Berichtssaison der Unternehmen weitere Indizien ergeben, die auf Risiken im US-Bankensektor hinweisen.

    Am Ende der Handelswoche erst sollten dann die verspäteten US-Inflationszahlen für September dem Vakuum an makroökonomischen Datenimpulsen aus den USA entgegenwirken, fuhr Arnold fort. Wegen der Schließung vieler US-Bundesbehörden im Zuge des "Shutdowns" werden derzeit viele Konjunkturdaten nicht wie gewohnt veröffentlicht./la/jsl/jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Stabilisierung setzt sich fort Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag weiter stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,11 Prozent auf 130,15 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,56 Prozent. Am …