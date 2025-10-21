    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSK hynix AktievorwärtsNachrichten zu SK hynix

    Milliarden-IPO in Shanghai

    China zündet nächste Halbleiter-Rakete– Angriff auf SK Hynix und Samsung!

    Der chinesische Speicherchip-Hersteller CXMT plant einen Mega-Börsengang mit bis zu 42 Milliarden US-Dollar Bewertung. Das Ziel: Unabhängigkeit von US-Technologie und der Aufstieg zum globalen KI-Chip-Giganten.

    Für Sie zusammengefasst
    • CXMT plant Mega-Börsengang mit 42 Mrd. USD Bewertung.
    • Ziel: Unabhängigkeit von US-Technologie, KI-Chip-Gigant.
    • Hohe Nachfrage lokaler Investoren für techn. Selbstversorgung.
    Milliarden-IPO in Shanghai - China zündet nächste Halbleiter-Rakete– Angriff auf SK Hynix und Samsung!
    Foto: Uncredited - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Der chinesische Speicherchip-Hersteller ChangXin Memory Technologies (CXMT) bereitet einen der größten Börsengänge des Landes im kommenden Jahr vor. CXMT wurde 2016 mit staatlicher Unterstützung gegründet und gilt als strategischer Eckpfeiler von Chinas Bestreben, im globalen Markt für DRAM-Speicher unabhängig zu werden.

    Nach Informationen von Reuters will das Unternehmen bereits im ersten Quartal 2026 in Shanghai an die Börse gehen und dabei eine Bewertung von bis zu 300 Milliarden Yuan – umgerechnet rund 42 Milliarden US-Dollar – erreichen.

    Der Börsengang fällt in eine Phase starken Anlegerinteresses an chinesischen Halbleiterwerten. Der CSI CN Semiconductor Index ist seit Jahresbeginn um die 50 Prozent gestiegen. CXMT wird bei dem IPO von den staatlichen Investmentbanken China International Capital Corporation und CSC Financial beraten.

    Quellen erwarten eine hohe Nachfrage lokaler Investoren, die auf die technologische Selbstversorgung Chinas setzen. CXMT investiert Milliarden, um zu Wettbewerbern wie SK Hynix und Samsung Electronics aufzuschließen, insbesondere bei Hochbandbreitenspeichern (HBM), die für KI-Chips und Grafikprozessoren wie die von Nvidia entscheidend sind.

    Nach Angaben des Forschungsunternehmens TechInsights liegen die Investitionsausgaben von CXMT für 2023 und 2024 bei 6 bis 7 Milliarden US-Dollar und sollen 2025 um etwa fünf Prozent steigen. Das Unternehmen errichtet derzeit in Shanghai eine Produktionsstätte für HBM-Chips, deren Fertigung Ende 2026 anlaufen soll. Die anfängliche monatliche Produktionskapazität wird bei rund 30.000 Wafern liegen – weniger als ein Fünftel der Kapazität von SK Hynix.

    CXMT plant, 2026 mit der Massenproduktion seiner HBM3-Chips der vierten Generation zu beginnen. Zum Vergleich: SK Hynix hat bereits im September 2025 die Zertifizierung seiner HBM4-Chips abgeschlossen und bereitet die Serienproduktion noch in diesem Jahr vor.

    "Wenn CXMT die Massenproduktion wie geplant 2026 startet, liegt die Technologie rund vier Jahre hinter der von SK Hynix zurück", zitierte Reuters Choe Jeongdong, Senior Analyst bei TechInsights.

    Die Fortschritte von CXMT sind für China von zentraler Bedeutung. Nach den US-Beschränkungen auf Hochleistungs-Chips will Peking seine eigene Halbleiterproduktion massiv ausbauen. CXMT steht im Mittelpunkt dieser Strategie.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



