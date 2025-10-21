TKMS Aktie verliert deutlich an Wert - 21.10.2025

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TKMS-Aktie nach dem Börsengang. Anleger sind unsicher über die Stabilität der Kurse, die um 80-90 Euro schwanken. Die Zuteilungen an Großanleger und mögliche Verkäufe durch die Stiftung könnten den Kurs beeinflussen. Zudem werden Vergleiche mit Rheinmetall angestellt, wobei die Bewertung und der Auftragsbestand von TKMS im Fokus stehen. Technische Analysen zeigen, dass das Gap bei 81 Euro geschlossen werden muss, um die zukünftige Richtung zu bestimmen.

Die TKMS Aktie ist bisher um -5,23 % auf 86,34€ gefallen. Das sind -4,76 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,48 Mrd. wert.

Am Montag ist die TKMS-Aktie fulminant an der Börse gestartet. Doch wie geht es jetzt für den Marinekonzern weiter? Bieten sich nach dem massiven Kurssprung noch Chancen? Erfolgreicher Start Der Start von TKMS an der Börse hätte kaum besser ablaufen können. Die Thyssenkrupp-Tochter startete zu 60 € je Aktie am Markt, nur um im Anschluss […] The post TKMS-Aktie nach Kurssprung: Wie viel Potenzial steckt hier noch drin? first appeared on sharedeals.de.

Deutschland und Norwegen wollen den Nato-Verbündeten Kanada als Partner in ihr gemeinsames Projekt zum Bau moderner U-Boote aufnehmen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) machte sich am Rande seines Besuchs in Ottawa für eine Beteiligung …

