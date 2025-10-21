Almonty Industries Aktie verliert signifikant - 21.10.2025

Obwohl die Almonty Industries Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +95,54 %.

Mit einer Performance von -4,55 % musste die Almonty Industries Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +0,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +78,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +452,51 %.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,26 % 1 Monat +78,29 % 3 Monate +95,54 % 1 Jahr +473,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Stabilität der Almonty Industries Aktie, die von langfristigen Kernaktionären unterstützt wird. Nutzer sehen die aktuelle Seitwärtsphase als Chance für einen neuen Kursboden. Zudem wird auf steigende Preise in China verwiesen, die positiv für die Aktie sein könnten. Es gibt jedoch auch Bedenken über mögliche Preissenkungen durch geopolitische Entwicklungen, wobei die Nachfrage als stabil eingeschätzt wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 225 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,65 Mrd. wert.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.