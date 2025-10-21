Technisches Regelwerk AD 2000 feiert Jubiläum

Berlin (ots) - Das Technische Regelwerk AD 2000 feiert Jubiläum. Vor 25 Jahren

wurde es das erste Mal in seiner jetzigen Form vom TÜV-Verband herausgegeben und

setzt damit eine lange Tradition der industriellen Sicherheit in Deutschland

fort. Das Regelwerk enthält detaillierte Vorgaben für die Herstellung, den

Betrieb und die Prüfung von Druckbehältern und Rohrleitungen. "In das Regelwerk

fließt das komplexe Fachwissen von Ingenieuren und Sachverständigen ein, die ein

gemeinsames Ziel verfolgen: Die Sicherheit hochexplosiver Druckanlagen und

Pipelines zu verbessern", sagt Ingo Blohm, Referent Druckgeräte beim TÜV-Verband

und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter (AD). "Die Experten

sorgen mit ihrer Tätigkeit dafür, dass das Regelwerk kontinuierlich

weiterentwickelt und an den technischen Fortschritt angepasst wird." Grundlage

dafür ist eine langfristig angelegte Vereinbarung zwischen Wirtschaftsverbänden,

die sich darauf verständigt haben, ihr Wissen zu teilen und damit einen

wichtigen Beitrag für die technische Sicherheit der Anlagen zu leisten. An dem

Regelwerk beteiligt sind neben dem TÜV-Verband der Verband der Chemischen

Industrie (VCI), der Maschinenbau-Verband VDMA, der Verband für Anlagentechnik

und IndustrieService (VAIS), der vgbe energy, das Stahlinstitut (VDEh) sowie die

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Blohm: "Das AD 2000 ist ein

Gemeinschaftswerk, das von einem bedeutenden Teil der deutschen Industrie

getragen wird."



Anfänge reichen bis an den Beginn der industriellen Revolution zurück





Die Ursprünge des AD 2000 Regelwerks reichen bis in die Frühphase der

industriellen Revolution in Deutschland zurück. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts

kamen im ganzen Land vermehrt Dampfmaschinen und Dampfkessel zum Einsatz - im

Bergbau, in Fabriken, in Brauereien oder in Eisenbahnen und Schiffen. Regelmäßig

kam es in dieser Zeit zu Explosionen mit vielen Toten und Schwerverletzten. Als

Reaktion auf diese Vorfälle gründeten die Industriellen die

Dampfkessel-Überwachungsvereine, die Vorläuferorganisationen der

TÜV-Unternehmen. Ihr Ziel war es, die Betriebssicherheit der Dampfkessel zu

verbessern. Im Zuge dieser Tätigkeit wurden technische Regeln für Dampfkessel

entwickelt, die Vorgaben für die Herstellung, die eingesetzten Werkstoffe und

die Prüfung der Anlagen enthielten.



Im Jahr 1953 wurde die Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter (AD) gegründet, in der

neben Hersteller- und Betreiberverbänden die TÜV-Organisationen und Behörden

vertreten waren. Die von der Arbeitsgemeinschaft herausgegebenen AD Merkblätter

wurden zur Jahrtausendwende durch das AD 2000 Regelwerk abgelöst. Hintergrund

war die europäische Harmonisierung der technischen Anforderungen auf Grundlage

der EU-Druckgeräterichtlinie, die im Jahr 1997 verabschiedet wurde und nach

einer Übergangsfrist seit 2002 gültig ist. "Im AD 2000 Regelwerk werden die

allgemein gefassten Anforderungen der Druckgeräterichtlinie sowie weiterer

europäischer EN-Normen spezifiziert und präzisiert", sagt Blohm. "Vor allem

Hersteller und Betreiber der Anlagen können sich daran orientieren."



Das AD 2000 Regelwerk wird vom TÜV-Verband in Kooperation mit DIN Media

publiziert. Die aktuelle Taschenbuchausgabe kostet 378 Euro. Das Regelwerk ist

auch als E-Book und auf Englisch verfügbar. Neben der Gesamtausgabe sind auch

einzelne Merkblätter zu Themen wie Sicherheitsventilen, Berstsicherungen oder

der Bauteilprüfung von Klammerschrauben im Online-Shop des TÜV-Verbands

(https://shop.tuev-verband.de/ad-2000-regelwerk) erhältlich.



Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen

Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch

unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit

sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen

ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und

qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen

Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere

Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit

Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.



Pressekontakt:



Maurice Shahd

Pressesprecher

TÜV-Verband e. V.

Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin

030 760095-320, mailto:presse@tuev-verband.de

http://www.tuev-verband.de | http://www.linkedin.com/company/tuevverband |

http://www.x.com/tuevverband



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65031/6141756

OTS: TÜV-Verband e. V.







