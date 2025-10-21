    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Technisches Regelwerk AD 2000 feiert Jubiläum

    Berlin (ots) - Das Technische Regelwerk AD 2000 feiert Jubiläum. Vor 25 Jahren
    wurde es das erste Mal in seiner jetzigen Form vom TÜV-Verband herausgegeben und
    setzt damit eine lange Tradition der industriellen Sicherheit in Deutschland
    fort. Das Regelwerk enthält detaillierte Vorgaben für die Herstellung, den
    Betrieb und die Prüfung von Druckbehältern und Rohrleitungen. "In das Regelwerk
    fließt das komplexe Fachwissen von Ingenieuren und Sachverständigen ein, die ein
    gemeinsames Ziel verfolgen: Die Sicherheit hochexplosiver Druckanlagen und
    Pipelines zu verbessern", sagt Ingo Blohm, Referent Druckgeräte beim TÜV-Verband
    und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter (AD). "Die Experten
    sorgen mit ihrer Tätigkeit dafür, dass das Regelwerk kontinuierlich
    weiterentwickelt und an den technischen Fortschritt angepasst wird." Grundlage
    dafür ist eine langfristig angelegte Vereinbarung zwischen Wirtschaftsverbänden,
    die sich darauf verständigt haben, ihr Wissen zu teilen und damit einen
    wichtigen Beitrag für die technische Sicherheit der Anlagen zu leisten. An dem
    Regelwerk beteiligt sind neben dem TÜV-Verband der Verband der Chemischen
    Industrie (VCI), der Maschinenbau-Verband VDMA, der Verband für Anlagentechnik
    und IndustrieService (VAIS), der vgbe energy, das Stahlinstitut (VDEh) sowie die
    Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Blohm: "Das AD 2000 ist ein
    Gemeinschaftswerk, das von einem bedeutenden Teil der deutschen Industrie
    getragen wird."

    Anfänge reichen bis an den Beginn der industriellen Revolution zurück

    Die Ursprünge des AD 2000 Regelwerks reichen bis in die Frühphase der
    industriellen Revolution in Deutschland zurück. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts
    kamen im ganzen Land vermehrt Dampfmaschinen und Dampfkessel zum Einsatz - im
    Bergbau, in Fabriken, in Brauereien oder in Eisenbahnen und Schiffen. Regelmäßig
    kam es in dieser Zeit zu Explosionen mit vielen Toten und Schwerverletzten. Als
    Reaktion auf diese Vorfälle gründeten die Industriellen die
    Dampfkessel-Überwachungsvereine, die Vorläuferorganisationen der
    TÜV-Unternehmen. Ihr Ziel war es, die Betriebssicherheit der Dampfkessel zu
    verbessern. Im Zuge dieser Tätigkeit wurden technische Regeln für Dampfkessel
    entwickelt, die Vorgaben für die Herstellung, die eingesetzten Werkstoffe und
    die Prüfung der Anlagen enthielten.

    Im Jahr 1953 wurde die Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter (AD) gegründet, in der
    neben Hersteller- und Betreiberverbänden die TÜV-Organisationen und Behörden
    vertreten waren. Die von der Arbeitsgemeinschaft herausgegebenen AD Merkblätter
    wurden zur Jahrtausendwende durch das AD 2000 Regelwerk abgelöst. Hintergrund
    war die europäische Harmonisierung der technischen Anforderungen auf Grundlage
    der EU-Druckgeräterichtlinie, die im Jahr 1997 verabschiedet wurde und nach
    einer Übergangsfrist seit 2002 gültig ist. "Im AD 2000 Regelwerk werden die
    allgemein gefassten Anforderungen der Druckgeräterichtlinie sowie weiterer
    europäischer EN-Normen spezifiziert und präzisiert", sagt Blohm. "Vor allem
    Hersteller und Betreiber der Anlagen können sich daran orientieren."

    Das AD 2000 Regelwerk wird vom TÜV-Verband in Kooperation mit DIN Media
    publiziert. Die aktuelle Taschenbuchausgabe kostet 378 Euro. Das Regelwerk ist
    auch als E-Book und auf Englisch verfügbar. Neben der Gesamtausgabe sind auch
    einzelne Merkblätter zu Themen wie Sicherheitsventilen, Berstsicherungen oder
    der Bauteilprüfung von Klammerschrauben im Online-Shop des TÜV-Verbands
    (https://shop.tuev-verband.de/ad-2000-regelwerk) erhältlich.

    Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen
    Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch
    unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit
    sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen
    ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und
    qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen
    Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere
    Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit
    Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65031/6141756
    OTS: TÜV-Verband e. V.




