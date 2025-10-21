Viega beweist auch im Re-Audit
Recruiting auf Exzellenz-Niveau / Weltmarktführer für Sanitär- und Heizungstechnik überzeugt erneut beim Recruiting-Excellence-Audit® von Jobware (FOTO)
Paderborn/Attendorn (ots) - Die Viega GmbH & Co. KG, einer der Weltmarktführer
für Sanitär- und Heizungstechnik, hat erneut bewiesen, dass exzellentes
Recruiting kein Zufallsprodukt ist. Nach der erfolgreichen Erstzertifizierung im
Jahr 2020 hat sich Viega erneut dem anspruchsvollen Recruiting-Excellence-Audit®
(RExA) der Jobbörse Jobware gestellt - und nun auch das zweite Audit mit
Bestnoten bestanden.
Sich erneut dem RExA-Audit zu stellen und die seit 2020 erzielten Ergebnisse auf
ihre Wirksamkeit zu prüfen, war für Viega eine Selbstverständlichkeit. "Wir
sehen es als unsere Verantwortung, unseren Kandidat:innen von der ersten Minute
an einen professionellen Bewerbungsprozess zu bieten", erklärt Marco Bücking,
Head of Talent Acquisition Europe bei Viega.
für Sanitär- und Heizungstechnik, hat erneut bewiesen, dass exzellentes
Recruiting kein Zufallsprodukt ist. Nach der erfolgreichen Erstzertifizierung im
Jahr 2020 hat sich Viega erneut dem anspruchsvollen Recruiting-Excellence-Audit®
(RExA) der Jobbörse Jobware gestellt - und nun auch das zweite Audit mit
Bestnoten bestanden.
Sich erneut dem RExA-Audit zu stellen und die seit 2020 erzielten Ergebnisse auf
ihre Wirksamkeit zu prüfen, war für Viega eine Selbstverständlichkeit. "Wir
sehen es als unsere Verantwortung, unseren Kandidat:innen von der ersten Minute
an einen professionellen Bewerbungsprozess zu bieten", erklärt Marco Bücking,
Head of Talent Acquisition Europe bei Viega.
Besonders erfreulich: Auch im Re-Audit konnte das Unternehmen erneut seine hohe
Recruiting-Qualität und Bewerberorientierung unter Beweis stellen.
Hervorragende Ergebnisse in anspruchsvollen Zeiten
Dabei punktet Viega insbesondere mit einem kurzen, intuitiv nutzbaren
Bewerbungsformular, das von vielen Kandidat:innen auch per WhatsApp genutzt
wird. Zudem überzeugten die schnellen Reaktionszeiten im Bewerbungsprozess: 48 %
der Bewerbenden erhielten ihr Vertragsangebot innerhalb von drei Tagen.
Auch die Karriereseite von Viega, das Aushängeschild für wertschätzendes
Recruiting, erhielt Bestnoten: Bewerbende bewerten sie durchweg als informativ
und übersichtlich. 80 % loben den Look und Informationsgehalt der
Stellenanzeigen. Insgesamt zeigen sich 96 % der eingestellten Bewerbenden
rückblickend zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung für Viega.
Klarer Plan für die Zukunft
Das engagierte Talent Acquisition-Team rund um Marco Bücking nahm die Ergebnisse
des Re-Audits mit großer Freude auf: "Wir sind stolz darauf, dass wir unsere
Recruiting-Prozesse auf einem so hohen Niveau ausbauen konnten und sehen das
Recruiting-Excellence-Audit als wertvollen Impuls, um weitere Verbesserungen
vorzunehmen."
Dazu zählen: die interne Kommunikation und Bekanntmachung bestehender Standards
wie Service-Level-Agreements, das Interview-Training für Führungskräfte und
zusätzliche Recruiting-Videos auf der Karriereseite.
"Viega demonstriert eindrucksvoll, dass Exzellenz im Recruiting nur durch
konsequente Selbstreflexion und Ausdauer entsteht und Bestand hat", lobt
Matthias R. Olten, Leitung Auditierung & Zertifizierung bei Jobware.
Mit der erfolgreichen Re-Zertifizierung darf Viega das
Recruiting-Excellence-Gütesiegel nun für weitere zwei Jahre in seiner
Personalwerbung führen - ein starkes Signal im Wettbewerb um Talente.
***
Über Viega
Die Viega GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Attendorn ist einer der weltweit
führenden Hersteller von Installationstechnik für Sanitär- und Heizungssysteme.
Das Familienunternehmen beschäftigt über 5.500 Mitarbeitende weltweit und steht
für höchste Qualität, Innovationskraft und nachhaltiges Wachstum.
Über das Recruiting-Excellence-Audit®
Das Recruiting-Excellence-Audit® (RExA) der Jobbörse Jobware analysiert
Recruiting-Prozesse auf Basis hunderter Faktoren - von der
Arbeitgeberkommunikation über den Bewerbungsprozess bis hin zum Onboarding. Dazu
werden Bewerbende, Recruiter:innen und Management befragt; die Ergebnisse werden
nach wissenschaftlicher Methodik (Hochschule RheinMain) ausgewertet und als
Ergebnisbericht zur Verfügung gestellt.
