    Viega beweist auch im Re-Audit

    Recruiting auf Exzellenz-Niveau / Weltmarktführer für Sanitär- und Heizungstechnik überzeugt erneut beim Recruiting-Excellence-Audit® von Jobware (FOTO)

    Paderborn/Attendorn (ots) - Die Viega GmbH & Co. KG, einer der Weltmarktführer
    für Sanitär- und Heizungstechnik, hat erneut bewiesen, dass exzellentes
    Recruiting kein Zufallsprodukt ist. Nach der erfolgreichen Erstzertifizierung im
    Jahr 2020 hat sich Viega erneut dem anspruchsvollen Recruiting-Excellence-Audit®
    (RExA) der Jobbörse Jobware gestellt - und nun auch das zweite Audit mit
    Bestnoten bestanden.

    Sich erneut dem RExA-Audit zu stellen und die seit 2020 erzielten Ergebnisse auf
    ihre Wirksamkeit zu prüfen, war für Viega eine Selbstverständlichkeit. "Wir
    sehen es als unsere Verantwortung, unseren Kandidat:innen von der ersten Minute
    an einen professionellen Bewerbungsprozess zu bieten", erklärt Marco Bücking,
    Head of Talent Acquisition Europe bei Viega.

    Besonders erfreulich: Auch im Re-Audit konnte das Unternehmen erneut seine hohe
    Recruiting-Qualität und Bewerberorientierung unter Beweis stellen.

    Hervorragende Ergebnisse in anspruchsvollen Zeiten

    Dabei punktet Viega insbesondere mit einem kurzen, intuitiv nutzbaren
    Bewerbungsformular, das von vielen Kandidat:innen auch per WhatsApp genutzt
    wird. Zudem überzeugten die schnellen Reaktionszeiten im Bewerbungsprozess: 48 %
    der Bewerbenden erhielten ihr Vertragsangebot innerhalb von drei Tagen.

    Auch die Karriereseite von Viega, das Aushängeschild für wertschätzendes
    Recruiting, erhielt Bestnoten: Bewerbende bewerten sie durchweg als informativ
    und übersichtlich. 80 % loben den Look und Informationsgehalt der
    Stellenanzeigen. Insgesamt zeigen sich 96 % der eingestellten Bewerbenden
    rückblickend zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung für Viega.

    Klarer Plan für die Zukunft

    Das engagierte Talent Acquisition-Team rund um Marco Bücking nahm die Ergebnisse
    des Re-Audits mit großer Freude auf: "Wir sind stolz darauf, dass wir unsere
    Recruiting-Prozesse auf einem so hohen Niveau ausbauen konnten und sehen das
    Recruiting-Excellence-Audit als wertvollen Impuls, um weitere Verbesserungen
    vorzunehmen."

    Dazu zählen: die interne Kommunikation und Bekanntmachung bestehender Standards
    wie Service-Level-Agreements, das Interview-Training für Führungskräfte und
    zusätzliche Recruiting-Videos auf der Karriereseite.

    "Viega demonstriert eindrucksvoll, dass Exzellenz im Recruiting nur durch
    konsequente Selbstreflexion und Ausdauer entsteht und Bestand hat", lobt
    Matthias R. Olten, Leitung Auditierung & Zertifizierung bei Jobware.

    Mit der erfolgreichen Re-Zertifizierung darf Viega das
    Recruiting-Excellence-Gütesiegel nun für weitere zwei Jahre in seiner
    Personalwerbung führen - ein starkes Signal im Wettbewerb um Talente.

    ***

    Über Viega

    Die Viega GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Attendorn ist einer der weltweit
    führenden Hersteller von Installationstechnik für Sanitär- und Heizungssysteme.
    Das Familienunternehmen beschäftigt über 5.500 Mitarbeitende weltweit und steht
    für höchste Qualität, Innovationskraft und nachhaltiges Wachstum.

    Über das Recruiting-Excellence-Audit®

    Das Recruiting-Excellence-Audit® (RExA) der Jobbörse Jobware analysiert
    Recruiting-Prozesse auf Basis hunderter Faktoren - von der
    Arbeitgeberkommunikation über den Bewerbungsprozess bis hin zum Onboarding. Dazu
    werden Bewerbende, Recruiter:innen und Management befragt; die Ergebnisse werden
    nach wissenschaftlicher Methodik (Hochschule RheinMain) ausgewertet und als
    Ergebnisbericht zur Verfügung gestellt.

