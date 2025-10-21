Recruiting auf Exzellenz-Niveau / Weltmarktführer für Sanitär- und Heizungstechnik überzeugt erneut beim Recruiting-Excellence-Audit® von Jobware (FOTO)

Paderborn/Attendorn (ots) - Die Viega GmbH & Co. KG, einer der Weltmarktführer

für Sanitär- und Heizungstechnik, hat erneut bewiesen, dass exzellentes

Recruiting kein Zufallsprodukt ist. Nach der erfolgreichen Erstzertifizierung im

Jahr 2020 hat sich Viega erneut dem anspruchsvollen Recruiting-Excellence-Audit®

(RExA) der Jobbörse Jobware gestellt - und nun auch das zweite Audit mit

Bestnoten bestanden.



Sich erneut dem RExA-Audit zu stellen und die seit 2020 erzielten Ergebnisse auf

ihre Wirksamkeit zu prüfen, war für Viega eine Selbstverständlichkeit. "Wir

sehen es als unsere Verantwortung, unseren Kandidat:innen von der ersten Minute

an einen professionellen Bewerbungsprozess zu bieten", erklärt Marco Bücking,

Head of Talent Acquisition Europe bei Viega.





Besonders erfreulich: Auch im Re-Audit konnte das Unternehmen erneut seine hohe

Recruiting-Qualität und Bewerberorientierung unter Beweis stellen.



Hervorragende Ergebnisse in anspruchsvollen Zeiten



Dabei punktet Viega insbesondere mit einem kurzen, intuitiv nutzbaren

Bewerbungsformular, das von vielen Kandidat:innen auch per WhatsApp genutzt

wird. Zudem überzeugten die schnellen Reaktionszeiten im Bewerbungsprozess: 48 %

der Bewerbenden erhielten ihr Vertragsangebot innerhalb von drei Tagen.



Auch die Karriereseite von Viega, das Aushängeschild für wertschätzendes

Recruiting, erhielt Bestnoten: Bewerbende bewerten sie durchweg als informativ

und übersichtlich. 80 % loben den Look und Informationsgehalt der

Stellenanzeigen. Insgesamt zeigen sich 96 % der eingestellten Bewerbenden

rückblickend zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung für Viega.



Klarer Plan für die Zukunft



Das engagierte Talent Acquisition-Team rund um Marco Bücking nahm die Ergebnisse

des Re-Audits mit großer Freude auf: "Wir sind stolz darauf, dass wir unsere

Recruiting-Prozesse auf einem so hohen Niveau ausbauen konnten und sehen das

Recruiting-Excellence-Audit als wertvollen Impuls, um weitere Verbesserungen

vorzunehmen."



Dazu zählen: die interne Kommunikation und Bekanntmachung bestehender Standards

wie Service-Level-Agreements, das Interview-Training für Führungskräfte und

zusätzliche Recruiting-Videos auf der Karriereseite.



"Viega demonstriert eindrucksvoll, dass Exzellenz im Recruiting nur durch

konsequente Selbstreflexion und Ausdauer entsteht und Bestand hat", lobt

Matthias R. Olten, Leitung Auditierung & Zertifizierung bei Jobware.



Mit der erfolgreichen Re-Zertifizierung darf Viega das

Recruiting-Excellence-Gütesiegel nun für weitere zwei Jahre in seiner

Personalwerbung führen - ein starkes Signal im Wettbewerb um Talente.



***



Über Viega



Die Viega GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Attendorn ist einer der weltweit

führenden Hersteller von Installationstechnik für Sanitär- und Heizungssysteme.

Das Familienunternehmen beschäftigt über 5.500 Mitarbeitende weltweit und steht

für höchste Qualität, Innovationskraft und nachhaltiges Wachstum.



Über das Recruiting-Excellence-Audit®



Das Recruiting-Excellence-Audit® (RExA) der Jobbörse Jobware analysiert

Recruiting-Prozesse auf Basis hunderter Faktoren - von der

Arbeitgeberkommunikation über den Bewerbungsprozess bis hin zum Onboarding. Dazu

werden Bewerbende, Recruiter:innen und Management befragt; die Ergebnisse werden

nach wissenschaftlicher Methodik (Hochschule RheinMain) ausgewertet und als

Ergebnisbericht zur Verfügung gestellt.



Weiterführende Informationen



Matthias R. Olten



Leitung Auditierung & Zertifizierung bei Jobware



mailto:m.olten@jobware.de



https://www.recruiting-excellence-audit.de/



