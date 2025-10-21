PLM-Nutzer führen bei der KI-Adoption

München (ots) - Unternehmen, die Systeme zum Product Lifecycle Management (PLM)

nutzen, sind bei der digitalen Transformation deutlich im Vorteil. Sie

demonstrieren eine größere Resilienz, erreichen Nachhaltigkeitsziele schneller

und meistern regulatorische Herausforderungen souveräner als Unternehmen, die

mit veralteten Insellösungen arbeiten. Beim Einsatz von KI sind PLM-Nutzer ihren

Konkurrenten sogar um 28 Prozentpunkte voraus. Das geht aus einer neuen Studie

von Aras hervor, für die 656 Führungskräfte aus den USA, Europa und Japan

befragt wurden.



"Wir erleben die Etablierung einer neuen industriellen Hierarchie", erklärt Jens

Rollenmüller, Regional Vice President bei Aras. "Unternehmen, die ihre Abläufe

um flexible, vernetzte PLM-Plattformen aufgebaut haben, profitieren von einem

'systemischen Vorteil': Sie reagieren nicht nur auf Disruptionen, sondern

verwandeln sie in Wettbewerbsvorteile."





