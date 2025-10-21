PLM-Nutzer führen bei der KI-Adoption

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    München (ots) - Unternehmen, die Systeme zum Product Lifecycle Management (PLM)
    nutzen, sind bei der digitalen Transformation deutlich im Vorteil. Sie
    demonstrieren eine größere Resilienz, erreichen Nachhaltigkeitsziele schneller
    und meistern regulatorische Herausforderungen souveräner als Unternehmen, die
    mit veralteten Insellösungen arbeiten. Beim Einsatz von KI sind PLM-Nutzer ihren
    Konkurrenten sogar um 28 Prozentpunkte voraus. Das geht aus einer neuen Studie
    von Aras hervor, für die 656 Führungskräfte aus den USA, Europa und Japan
    befragt wurden.

    "Wir erleben die Etablierung einer neuen industriellen Hierarchie", erklärt Jens
    Rollenmüller, Regional Vice President bei Aras. "Unternehmen, die ihre Abläufe
    um flexible, vernetzte PLM-Plattformen aufgebaut haben, profitieren von einem
    'systemischen Vorteil': Sie reagieren nicht nur auf Disruptionen, sondern
    verwandeln sie in Wettbewerbsvorteile."

    Die Umfragedaten legen bemerkenswerte Unterschiede in entscheidenden
    Geschäftsbereichen offen, beispielsweise:

    - Produktentwicklung: Während 87 Prozent der PLM-Nutzer KI in der
    Produktentwicklung einsetzen, sind es bei Unternehmen ohne PLM nur 59 Prozent.
    PLM-Nutzer profitieren von optimierten Prozessen, prädiktiven Fähigkeiten und
    beschleunigter Innovation.
    - Regulatorische Bereitschaft: Mit Blick auf Europas Corporate Sustainability
    Reporting Directive und die kommenden Anforderungen für digitale Produktpässe
    sind 88 Prozent der PLM-Nutzer compliance-bereit - im Vergleich zu nur 70
    Prozent der Unternehmen ohne PLM-Infrastruktur.
    - Digital-Thread-Kompetenz: 59 Prozent der PLM-Nutzer erachten den Digital
    Thread als geschäftskritisch, während dies nur für 35 Prozent der Unternehmen
    ohne PLM-Infrastruktur gilt. Diese Diskrepanz offenbart eine beträchtliche
    Lücke bei der digitalen Integration und der Zukunftsbereitschaft.

    Mehr als Software: Teil der strategischen Architektur

    Rollenmüller ist der Ansicht, dass Unternehmen durch die Implementierung einer
    PLM-Plattform an organisatorischer Kompetenz gewinnen. "Wer Design nahtlos mit
    dem Fertigungsprozess verknüpft, Lieferantendaten mit Compliance-Anforderungen
    verzahnt und Marktanforderungen mit der Produktstrategie verbindet, agiert auf
    einer ganz anderen Ebene", sagt er. Laut dem Industrieexperten wird diese
    systematische Integration umso wichtiger, je komplexer die regulatorische
    Landschaft wird.

    Die Umfrageergebnisse zeigen: PLM-Nutzer meistern sowohl das Tagesgeschäft als
    auch künftige Herausforderungen deutlich besser. In wichtigen Bereichen wie der
    KI-Adoption, der Implementierung digitaler Threads und der
    Regulierungs-Readiness verfügen sie über einen kontinuierlich wachsenden
    Wettbewerbsvorsprung. Rollenmüller sagt dazu: "Sie verwalten nicht nur Daten,
    sondern orchestrieren Entscheidungsprozesse, beschleunigen Innovationszyklen und
    schaffen organisatorische Intelligenz, die sich in Echtzeit an
    Marktveränderungen anpasst."

    Über die Studie

    "Die Zukunft der Produktentwicklung - Product Lifecycle Management im Fokus" ist
    eine Studie, die im Januar 2025 durchgeführt wurde und auf den Antworten von 656
    Führungskräften in Europa, den USA und Japan basiert. Sie untersucht, wie
    führende Unternehmen der Automobil-, Luftfahrt- und Maschinenbauindustrie (mit
    einem Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro) mit dem Einsatz von KI, der
    Integration digitaler Prozesse und regulatorischen Anforderungen umgehen. Der
    vollständige Studienband kann hier heruntergeladen werden. (https://aras.com/de-
    de/resources/all/srvy-2025-future-plm-digital-engineering?utm_campaign=701UM0000
    0URSTa&utm_source=the-wire&utm_medium=pr&utm_content=Die-Zukunft-der-Produktentw
    icklung-Product-Lifecycle-Management-im-Fokus&utm_inherit=false)

    Über Aras

    Aras (https://www.aras.com/de-de/) ist ein führender Anbieter von
    Product-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen. Die Technologie von
    Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einem
    leistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einer
    Low-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und die
    Product-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller
    Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den
    gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Sie
