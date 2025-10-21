Deutsche Unternehmen planen Erhöhung ihrer KI-Investitionen (FOTO)

München (ots) - 92 Prozent der deutschen Führungskräfte wollen 2026 ihre

KI-Budgets im Vergleich zu 2025 erhöhen - 51 Prozent sogar um mehr als 25

Prozent. Die KI-Transformation bleibt dennoch fragmentiert.



Deutsche Unternehmen investieren deutlich mehr in KI, wie eine aktuelle Studie

des Technologieberatungsunternehmens Slalom unter 2000 Befragten weltweit und

161 Befragten in Deutschland zeigt. Demnach planen 92 Prozent der befragten

Führungskräfte, ihre KI-Investitionen 2026 gegenüber 2025 zu erhöhen. Die

Mehrheit (51 Prozent) plant Mehrausgaben von mehr als 25 Prozent. 46 Prozent

wollen ausgewogen investieren, 20 Prozent ROI-getrieben und 16 Prozent

aggressiv. Weitere 16 Prozent möchten investieren, um zu testen und zu lernen.

"Der Investitionswille in KI-Technologien ist ein äußerst positives Signal. Doch

Technologie und Mitarbeiterbefähigung sollten auf eine gut abgestimmte Strategie

folgen, nicht umgekehrt. KI-Projekte sind nur dann erfolgreich, wenn sie mit

konkreten Geschäftswerten und Mitarbeiterbefähigung umgesetzt werden. So

entstehen nachhaltige Ergebnisse statt teurer Experimente", erklärt Denis

Gassmann, Geschäftsführer von Slalom Germany.







14 Prozent der Befragten beobachten einen aggressiven KI-Ansatz von

Konkurrenten, weitere 36 Prozent glauben, dass Mitbewerber KI bereits auf eine

Weise einsetzen, die die Wettbewerbslandschaft verändern könnte. Nur 8 Prozent

haben noch keinen nennenswerten KI-Einsatz bei der Konkurrenz festgestellt.



ROI-Erwartungen zögerlich, Transformation bleibt fragmentiert



Trotz der hohen Investitionsbereitschaft bleibt die KI-Transformation in

deutschen Unternehmen fragmentiert. 35 Prozent der Führungskräfte geben an, dass

KI vor allem innerhalb einzelner Abteilungen genutzt wird. Nur 30 Prozent setzen

KI bereits entlang mehrerer Stufen der Wertschöpfungskette ein und lediglich 7

Prozent haben unternehmensweit End-to-End transformiert.



Zudem erwartet nur ein Zehntel der Befragten (13 Prozent) einen ROI ihrer

KI-Investments in weniger als einem Jahr. Etwa die Hälfte (52 Prozent) rechnet

mit einem ROI in ein bis zwei Jahren und 28 Prozent in drei bis fünf Jahren.



Damit liegen die deutschen Unternehmen unter dem internationalen Schnitt. Auf

globaler Ebene erwartet ein Fünftel (22 Prozent) einen ROI in weniger als einem

Jahr - knapp 10 Prozent mehr als in Deutschland. Etwa die Hälfte (46 Prozent)

rechnet mit Wertschöpfung in ein bis zwei Jahren und ein Viertel (25 Prozent) in

drei bis fünf Jahren. Auch der direkte Vergleich mit den USA offenbart

Auch der direkte Vergleich mit den USA offenbart
Differenzen: Dort erwarten bereits 25 Prozent der Befragten einen ROI in weniger





