Deutlicher Anstieg
Deutsche Unternehmen planen Erhöhung ihrer KI-Investitionen (FOTO)
München (ots) - 92 Prozent der deutschen Führungskräfte wollen 2026 ihre
KI-Budgets im Vergleich zu 2025 erhöhen - 51 Prozent sogar um mehr als 25
Prozent. Die KI-Transformation bleibt dennoch fragmentiert.
Deutsche Unternehmen investieren deutlich mehr in KI, wie eine aktuelle Studie
des Technologieberatungsunternehmens Slalom unter 2000 Befragten weltweit und
161 Befragten in Deutschland zeigt. Demnach planen 92 Prozent der befragten
Führungskräfte, ihre KI-Investitionen 2026 gegenüber 2025 zu erhöhen. Die
Mehrheit (51 Prozent) plant Mehrausgaben von mehr als 25 Prozent. 46 Prozent
wollen ausgewogen investieren, 20 Prozent ROI-getrieben und 16 Prozent
aggressiv. Weitere 16 Prozent möchten investieren, um zu testen und zu lernen.
"Der Investitionswille in KI-Technologien ist ein äußerst positives Signal. Doch
Technologie und Mitarbeiterbefähigung sollten auf eine gut abgestimmte Strategie
folgen, nicht umgekehrt. KI-Projekte sind nur dann erfolgreich, wenn sie mit
konkreten Geschäftswerten und Mitarbeiterbefähigung umgesetzt werden. So
entstehen nachhaltige Ergebnisse statt teurer Experimente", erklärt Denis
Gassmann, Geschäftsführer von Slalom Germany.
KI-Budgets im Vergleich zu 2025 erhöhen - 51 Prozent sogar um mehr als 25
Prozent. Die KI-Transformation bleibt dennoch fragmentiert.
Deutsche Unternehmen investieren deutlich mehr in KI, wie eine aktuelle Studie
des Technologieberatungsunternehmens Slalom unter 2000 Befragten weltweit und
161 Befragten in Deutschland zeigt. Demnach planen 92 Prozent der befragten
Führungskräfte, ihre KI-Investitionen 2026 gegenüber 2025 zu erhöhen. Die
Mehrheit (51 Prozent) plant Mehrausgaben von mehr als 25 Prozent. 46 Prozent
wollen ausgewogen investieren, 20 Prozent ROI-getrieben und 16 Prozent
aggressiv. Weitere 16 Prozent möchten investieren, um zu testen und zu lernen.
"Der Investitionswille in KI-Technologien ist ein äußerst positives Signal. Doch
Technologie und Mitarbeiterbefähigung sollten auf eine gut abgestimmte Strategie
folgen, nicht umgekehrt. KI-Projekte sind nur dann erfolgreich, wenn sie mit
konkreten Geschäftswerten und Mitarbeiterbefähigung umgesetzt werden. So
entstehen nachhaltige Ergebnisse statt teurer Experimente", erklärt Denis
Gassmann, Geschäftsführer von Slalom Germany.
Der Investitionsschub ist möglicherweise durch den Wettbewerbsdruck getrieben.
14 Prozent der Befragten beobachten einen aggressiven KI-Ansatz von
Konkurrenten, weitere 36 Prozent glauben, dass Mitbewerber KI bereits auf eine
Weise einsetzen, die die Wettbewerbslandschaft verändern könnte. Nur 8 Prozent
haben noch keinen nennenswerten KI-Einsatz bei der Konkurrenz festgestellt.
ROI-Erwartungen zögerlich, Transformation bleibt fragmentiert
Trotz der hohen Investitionsbereitschaft bleibt die KI-Transformation in
deutschen Unternehmen fragmentiert. 35 Prozent der Führungskräfte geben an, dass
KI vor allem innerhalb einzelner Abteilungen genutzt wird. Nur 30 Prozent setzen
KI bereits entlang mehrerer Stufen der Wertschöpfungskette ein und lediglich 7
Prozent haben unternehmensweit End-to-End transformiert.
Zudem erwartet nur ein Zehntel der Befragten (13 Prozent) einen ROI ihrer
KI-Investments in weniger als einem Jahr. Etwa die Hälfte (52 Prozent) rechnet
mit einem ROI in ein bis zwei Jahren und 28 Prozent in drei bis fünf Jahren.
Damit liegen die deutschen Unternehmen unter dem internationalen Schnitt. Auf
globaler Ebene erwartet ein Fünftel (22 Prozent) einen ROI in weniger als einem
Jahr - knapp 10 Prozent mehr als in Deutschland. Etwa die Hälfte (46 Prozent)
rechnet mit Wertschöpfung in ein bis zwei Jahren und ein Viertel (25 Prozent) in
drei bis fünf Jahren. Auch der direkte Vergleich mit den USA offenbart
Differenzen: Dort erwarten bereits 25 Prozent der Befragten einen ROI in weniger
14 Prozent der Befragten beobachten einen aggressiven KI-Ansatz von
Konkurrenten, weitere 36 Prozent glauben, dass Mitbewerber KI bereits auf eine
Weise einsetzen, die die Wettbewerbslandschaft verändern könnte. Nur 8 Prozent
haben noch keinen nennenswerten KI-Einsatz bei der Konkurrenz festgestellt.
ROI-Erwartungen zögerlich, Transformation bleibt fragmentiert
Trotz der hohen Investitionsbereitschaft bleibt die KI-Transformation in
deutschen Unternehmen fragmentiert. 35 Prozent der Führungskräfte geben an, dass
KI vor allem innerhalb einzelner Abteilungen genutzt wird. Nur 30 Prozent setzen
KI bereits entlang mehrerer Stufen der Wertschöpfungskette ein und lediglich 7
Prozent haben unternehmensweit End-to-End transformiert.
Zudem erwartet nur ein Zehntel der Befragten (13 Prozent) einen ROI ihrer
KI-Investments in weniger als einem Jahr. Etwa die Hälfte (52 Prozent) rechnet
mit einem ROI in ein bis zwei Jahren und 28 Prozent in drei bis fünf Jahren.
Damit liegen die deutschen Unternehmen unter dem internationalen Schnitt. Auf
globaler Ebene erwartet ein Fünftel (22 Prozent) einen ROI in weniger als einem
Jahr - knapp 10 Prozent mehr als in Deutschland. Etwa die Hälfte (46 Prozent)
rechnet mit Wertschöpfung in ein bis zwei Jahren und ein Viertel (25 Prozent) in
drei bis fünf Jahren. Auch der direkte Vergleich mit den USA offenbart
Differenzen: Dort erwarten bereits 25 Prozent der Befragten einen ROI in weniger
Autor folgen