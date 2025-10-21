    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Deutlicher Anstieg

    Deutsche Unternehmen planen Erhöhung ihrer KI-Investitionen (FOTO)

    München (ots) - 92 Prozent der deutschen Führungskräfte wollen 2026 ihre
    KI-Budgets im Vergleich zu 2025 erhöhen - 51 Prozent sogar um mehr als 25
    Prozent. Die KI-Transformation bleibt dennoch fragmentiert.

    Deutsche Unternehmen investieren deutlich mehr in KI, wie eine aktuelle Studie
    des Technologieberatungsunternehmens Slalom unter 2000 Befragten weltweit und
    161 Befragten in Deutschland zeigt. Demnach planen 92 Prozent der befragten
    Führungskräfte, ihre KI-Investitionen 2026 gegenüber 2025 zu erhöhen. Die
    Mehrheit (51 Prozent) plant Mehrausgaben von mehr als 25 Prozent. 46 Prozent
    wollen ausgewogen investieren, 20 Prozent ROI-getrieben und 16 Prozent
    aggressiv. Weitere 16 Prozent möchten investieren, um zu testen und zu lernen.
    "Der Investitionswille in KI-Technologien ist ein äußerst positives Signal. Doch
    Technologie und Mitarbeiterbefähigung sollten auf eine gut abgestimmte Strategie
    folgen, nicht umgekehrt. KI-Projekte sind nur dann erfolgreich, wenn sie mit
    konkreten Geschäftswerten und Mitarbeiterbefähigung umgesetzt werden. So
    entstehen nachhaltige Ergebnisse statt teurer Experimente", erklärt Denis
    Gassmann, Geschäftsführer von Slalom Germany.

    Der Investitionsschub ist möglicherweise durch den Wettbewerbsdruck getrieben.
    14 Prozent der Befragten beobachten einen aggressiven KI-Ansatz von
    Konkurrenten, weitere 36 Prozent glauben, dass Mitbewerber KI bereits auf eine
    Weise einsetzen, die die Wettbewerbslandschaft verändern könnte. Nur 8 Prozent
    haben noch keinen nennenswerten KI-Einsatz bei der Konkurrenz festgestellt.

    ROI-Erwartungen zögerlich, Transformation bleibt fragmentiert

    Trotz der hohen Investitionsbereitschaft bleibt die KI-Transformation in
    deutschen Unternehmen fragmentiert. 35 Prozent der Führungskräfte geben an, dass
    KI vor allem innerhalb einzelner Abteilungen genutzt wird. Nur 30 Prozent setzen
    KI bereits entlang mehrerer Stufen der Wertschöpfungskette ein und lediglich 7
    Prozent haben unternehmensweit End-to-End transformiert.

    Zudem erwartet nur ein Zehntel der Befragten (13 Prozent) einen ROI ihrer
    KI-Investments in weniger als einem Jahr. Etwa die Hälfte (52 Prozent) rechnet
    mit einem ROI in ein bis zwei Jahren und 28 Prozent in drei bis fünf Jahren.

    Damit liegen die deutschen Unternehmen unter dem internationalen Schnitt. Auf
    globaler Ebene erwartet ein Fünftel (22 Prozent) einen ROI in weniger als einem
    Jahr - knapp 10 Prozent mehr als in Deutschland. Etwa die Hälfte (46 Prozent)
    rechnet mit Wertschöpfung in ein bis zwei Jahren und ein Viertel (25 Prozent) in
    drei bis fünf Jahren. Auch der direkte Vergleich mit den USA offenbart
    Differenzen: Dort erwarten bereits 25 Prozent der Befragten einen ROI in weniger
