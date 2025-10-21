Visa startet Mega-Deal: Anleger treiben die Partner-Aktie zweistellig nach oben!

Der französische Zahlungsdienstleister Edenred vertieft seine Zusammenarbeit mit dem Kreditkartenriesen Visa. Beide Unternehmen kündigten eine strategische Partnerschaft an, um Innovationen im digitalen Zahlungsverkehr zu beschleunigen und ihre Position im globalen PayTech-Ökosystem auszubauen. An der Pariser Börse und auf Tradegate legte die Aktie von Edenred nach der Ankündigung um mehr als 14 Prozent zu (Stand 10:45 Uhr MESZ):

Zertifizierung stärkt technologische Unabhängigkeit

Im Zuge der Vereinbarung erhielt Edenred die offizielle Zertifizierung von Visa Europe für seine eigene Infrastruktur zur Ausgabe und Verarbeitung von Transaktionen. Damit kann das Unternehmen künftig Visa-Zahlungsmittel direkt über seine Plattform herausgeben. Diese Fähigkeit betrifft zentrale Geschäftsbereiche wie Mitarbeiterbenefits, Mobilitätslösungen, Flottenmanagement und B2B-Zahlungen.

Edenred sieht in dem Schritt einen wichtigen Meilenstein für seine technologische Eigenständigkeit. "Die Integration des Visa-Netzwerks und der Innovationen in unsere PayTech-Plattform ermöglicht es uns, schneller zu wachsen, mehr Auswahl zu bieten und unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert zu liefern", erklärte Clément Le Chatelier, Produktdirektor bei Edenred.

Erste gemeinsame Produkte ab 2026

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit Jahren in Lateinamerika und den Vereinigten Staaten zusammen. Auf Basis dieser Erfahrung plant Edenred, Anfang 2026 die ersten virtuellen Zahlungslösungen auf Visa-Basis einzuführen. Diese sollen zunächst in ausgewählten europäischen Märkten starten, bevor sie schrittweise europaweit ausgerollt werden.

Visa bringt dabei seine globale Reichweite und technologische Expertise ein, während Edenred seine Stärke im Bereich spezialisierter Zahlungslösungen nutzt. Beide Partner wollen so ein integriertes Ökosystem schaffen, das insbesondere Unternehmen und Arbeitnehmern zugutekommt.

Solide Geschäftszahlen im dritten Quartal

Parallel zur Bekanntgabe der Partnerschaft veröffentlichte Edenred aktuelle Geschäftszahlen. Nach Angaben von Reuters erzielte das Unternehmen im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 726 Millionen Euro und lag damit leicht über dem von Analysten erwarteten Konsens von 707 Millionen Euro. Die operativen Umsätze beliefen sich auf 667 Millionen Euro, ebenfalls über den prognostizierten 653 Millionen Euro.

Edenred bestätigte zugleich seine Ziele für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen rechnet jedoch im zweiten Halbjahr mit einer Belastung von rund 60 Millionen Euro beim operativen Ergebnis (Ebitda) infolge neuer Händlerprovisionsregeln in Italien.

Fokus auf nachhaltiges Wachstum

Mit der Visa-Partnerschaft positioniert sich Edenred strategisch für weiteres Wachstum in Europa. Das Unternehmen will sein Angebot an digitalen Zahlungslösungen ausbauen und Kunden stärker an sich binden. "Diese Allianz markiert einen weiteren Schritt in Richtung eines offenen, effizienten und innovativen Zahlungsökosystems", betonte Edenred.

Die Kooperation mit Visa soll nicht nur die technologische Plattform von Edenred stärken, sondern auch den Zugang zu neuen Märkten beschleunigen – ein Signal, dass das französische Unternehmen seine Ambitionen im globalen Zahlungsverkehr weiter ausbaut.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion