Geldanlage in besonders herausfordernden Zeiten

Es ist beeindruckend, wie hartnäckig viele Sparer mit Abermilliarden an Zinsprodukten festhalten. Der Wegfall der früheren Minuszinsen ist für sie das große Argument, möglichst viel Festgeld zu bunkern. Es birgt ja auch kein Verlustrisiko. Na ja, hier sollte man etwas genauer hinschauen. Denn da die Notenbanken einen Schulden- und Konjunkturkollaps unter allen Umständen verhindern wollen, halten sie ihre Zinsen unterhalb der Inflation. Real haben die Anleger dann doch wieder mit Minuszinsen zu tun. Und wenn Anleger diese Anlageform langfristig betreiben, haben sie einen Zinseszinseffekt, leider einen negativen. Der Kaufkraftverlust ist ausgemachte Sache.

Jeder kennt die Binsenwahrheit, dass die gesetzliche Rente kaum für ein auskömmliches Leben im Alter reicht. Es müssen dringend Alternativen her. Dabei ist geldmarktnahes Sparen keine zufriedenstellende Option, schon gar nicht, wenn sie Ausschließlichkeitscharakter hat. Trotz aller Krisen und Konflikte kommen Anleger an risikoreicheren Anlageformen nicht vorbei, vor allem nicht an Aktien.

Das frühere Argument, dass diejenigen, die gut schlafen wollen, Zinspapiere halten sollten, bringt uns heutzutage um den Schlaf. Es ist nichts gegen Geldmarktanlagen als Reserve für unvorhergesehene Ereignisse zu sagen. Sie dürfen aber nicht zum Klumpenrisiko werden.

Wer auf wirkliche Sicherheit setzen will, sollte zunächst bis zu 10 Prozent seines liquiden Vermögens in Gold und Silber investieren. Während Inflation Zinspapiere auf den Boden drückt, hebt sie beide als Sachkapitalgüter an. Als Edelmetalle sind sie sichere Anlagehäfen und als Industriemetalle unverzichtbar in Zukunftstechnologien.

Wer nicht den Anlage-Rubicon überschreitet, spielt mit seinem Vermögen

„Den Rubicon überschreiten“ bedeutet, eine riskante Handlung zu begehen, um ein Ziel zu erreichen. Bei der Vermögensanlage heißt das, in Aktien zu investieren, um längerfristig deutlich mehr Rendite z.B. für die Altersvorsorge zu haben.

In der Tat hat die Stiftung Warentest ausgerechnet, dass, wer 77 Euro im Monat in Aktien spart, nach 30 Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit durchschnittlich über 100.000 Euro verfügt. Ein klares Argument für Aktien.

Doch scheint für die übergroße Mehrheit der Anleger dieser Rubicon ein reißender Fluss zu sein, den man sich nicht zu überqueren traut. Nach Befragungen von Statista Consumer Insights legen nur ca. 20 Prozent der Deutschen Geld in Aktien, Investmentfonds oder ETFs an. 80 Prozent sind „Nichtschwimmer“. Nach den Gründen gefragt, wird munter auf die vielen Risiken verwiesen, die mit Aktien verbunden sind.