Drogenbeauftragter will Cannabis-Schwarzmarkt austrocknen
- Cannabis bleibt legal, aber strenger kontrolliert.
- Social Supply fördert Schwarzmarkt, ist problematisch.
- Jugendliche müssen besser vor Abhängigkeit geschützt werden.
BERLIN (dpa-AFX) - Cannabis soll nach dem Willen des Bundesdrogenbeauftragten Hendrik Streeck (CDU) in Deutschland weiter legal bleiben, aber strenger kontrolliert werden. "Wir sehen derzeit deutliche Fehlentwicklungen", sagte Streeck dem "Tagesspiegel".
Freizeitkiffer sollen demnach nicht zurück in die Illegalität gedrängt werden. "Etwa fünf Millionen Menschen in Deutschland konsumieren regelmäßig Cannabis, diese Menschen müssen wir vom Schwarzmarkt wegführen - nicht dorthin zurückdrängen", sagte Streeck.
Schwarzmarkt unter anderem Namen
Für bedenklich hält der Mediziner und Politiker aber den sogenannten Social Supply, also die Weitergabe von selbst angebautem Cannabis unter Freunden oder Bekannten. Das sei nicht erlaubt und falle unter den Schwarzmarkt. "Wenn dieser Bereich wächst, dann wächst eben auch der Schwarzmarkt - nur unter einem anderen Namen."
Die Verschreibungen von Medizinalcannabis sei seit der Teillegalisierung explodiert, bekräftigte Streeck zudem. Die Importmenge sei um rund 430 Prozent gestiegen. "Ich möchte nicht, dass sich Dealer im weißen Kittel über Schlupflöcher der Telemedizin legitimieren", sagte Streeck.
Versandweg soll wegfallen
Die Bundesregierung hatte deshalb schon vor zwei Wochen eine Regelverschärfung auf den Weg gebracht. Nach einem Beschluss des Bundeskabinetts soll der Versandweg von Medizinalcannabis ausgeschlossen werden. Vor einer Verschreibung soll persönlicher Kontakt zwischen Patient und Arzt stattfinden, vor einer Abgabe Beratung durch Apothekerinnen oder Apotheker. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte zudem Gespräche im Bundestag über mögliche "Nachsteuerungen" bei der generellen Cannabislegalisierung angekündigt.
Streeck sagte: "Wir müssen Konsumcannabis und Medizinalcannabis klar trennen - und für medizinische Anwendungen die gleichen hohen Standards ansetzen wie bei jedem anderen Medikament. Alles andere wäre wilder Westen." Auch die erlaubte Menge von 25 Gramm sei überzogen. "Niemand braucht 150 Joints in der Tasche. Das erleichtert nur den Kleindealern ihr Geschäft."
Jugendliche vor Abhängigkeit bewahren
Streeck weiter: "Gleichzeitig müssen wir Kinder und Jugendliche besser schützen." Früher seien Minderjährige, die beim Kiffen erwischt worden seien, automatisch in Kontakt mit dem Suchthilfesystem gekommen. "Dieser Zugang ist durch die Teillegalisierung weggefallen. Das ist ein echtes Problem." Jugendliche müssten frühzeitig Hilfe und Beratung bekommen können, bevor sich Abhängigkeit oder psychische Schäden verfestigen./bw/DP/mis
