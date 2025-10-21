    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Zölle treiben globale Insolvenzen auch 2026 in die Höhe - Trendwende erst 2027 erwartet

    Hamburg (ots) -

    - Auf dem Vormarsch: Weltweite Unternehmensinsolvenzen dürften 2025 um +6 % und
    2026 um weitere +5 % steigen; leichter Rückgang (-1 %) erst 2027 erwartet
    - Zeitversetzt: Auswirkungen von Zöllen schlägt erst 2026 voll durch, steigendes
    Risiko von Dominoeffekten
    - USA und Europa: Erhöhtes Insolvenzrisiko durch viele Neugründungen im Bereich
    Technologie und Künstlicher Intelligenz
    - Deutschland: Nach kräftigem Anstieg von 11 % im Jahr 2025 dürfte sich das
    Insolvenzgeschehen 2026 stabilisieren (+1 %); deutliche Trendwende (-4 %) für
    2027 erwartet

    Die weltweiten Unternehmensinsolvenzen dürften Ende 2025 nach einem Zuwachs von
    6 % einen neuen Höchststand erreichen. Auch für 2026 gibt es keine Entwarnung:
    In seiner aktuellen globalen Insolvenzstudie geht der weltweit führende
    Kreditversicherer Allianz Trade 2026 von einem weiteren Anstieg der
    Unternehmensinsolvenzen um 5 % aus. Das ist mehr als bisher erwartet (3 %) und
    wäre der fünfte Anstieg in Folge. Für 2027 rechnet Allianz Trade mit einem
    leichten Rückgang (-1 %) bei den weltweiten Pleiten.

    Licht am Ende des Tunnels: Deutschland könnte sich früher stabilisieren

    Deutschland verzeichnet 2025 einen besonders starkes Anstieg bei den
    Insolvenzen. Das Insolvenzgeschehen könnte sich allerdings schon früher
    stabilisieren als die weltweite Entwicklung.

    "Nach einem sehr turbulenten Jahr 2025 zeigt sich für Deutschland langsam Licht
    am Ende des Insolvenz-Tunnels", sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in
    Deutschland, Österreich und der Schweiz. "2025 dürfte zwar mit einem deutlichen
    Anstieg der Pleiten um 11 % auf dann rund 24.320 Fälle enden. Dieser Anstieg ist
    fast doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt. Dafür stabilisiert sich die
    Lage in den kommenden beiden Jahren hierzulande voraussichtlich schneller -
    wenngleich auf hohem Niveau."

    Für 2026 rechnet Allianz Trade mit einem nur noch leichten Zuwachs der
    Insolvenzen in Deutschland von 1 % auf dann rund 24.500 Fälle - der höchste Wert
    seit 12 Jahren. 2027 sollte dann eine merkliche Trendwende einsetzen und
    Insolvenzen könnten um rund 4 % sinken.

    "Die Insolvenz-Aussichten in Deutschland verbessern sich", sagt Bogaerts. "Das
    Sturmtief dürfte sich 2026 langsam abschwächen, voraussichtlich gefolgt von
    einer wesentlich stabileren Wetterlage in 2027. Davon könnten deutsche
    Unternehmen profitieren. Ich bin überzeugt, dass viele deutsche Unternehmen auch
    aus dieser Krise mittelfristig gestärkt hervorgehen - allerdings sollten sie
    weiterhin wachsam bleiben, denn für einige wird es auch weiterhin eng werden.
    Auch mit der Stabilisierung bleiben Insolvenzen auf hohem Niveau: 2026 liegen
