Allianz Trade
Zölle treiben globale Insolvenzen auch 2026 in die Höhe - Trendwende erst 2027 erwartet
Hamburg (ots) -
- Auf dem Vormarsch: Weltweite Unternehmensinsolvenzen dürften 2025 um +6 % und
2026 um weitere +5 % steigen; leichter Rückgang (-1 %) erst 2027 erwartet
- Zeitversetzt: Auswirkungen von Zöllen schlägt erst 2026 voll durch, steigendes
Risiko von Dominoeffekten
- USA und Europa: Erhöhtes Insolvenzrisiko durch viele Neugründungen im Bereich
Technologie und Künstlicher Intelligenz
- Deutschland: Nach kräftigem Anstieg von 11 % im Jahr 2025 dürfte sich das
Insolvenzgeschehen 2026 stabilisieren (+1 %); deutliche Trendwende (-4 %) für
2027 erwartet
Die weltweiten Unternehmensinsolvenzen dürften Ende 2025 nach einem Zuwachs von
6 % einen neuen Höchststand erreichen. Auch für 2026 gibt es keine Entwarnung:
In seiner aktuellen globalen Insolvenzstudie geht der weltweit führende
Kreditversicherer Allianz Trade 2026 von einem weiteren Anstieg der
Unternehmensinsolvenzen um 5 % aus. Das ist mehr als bisher erwartet (3 %) und
wäre der fünfte Anstieg in Folge. Für 2027 rechnet Allianz Trade mit einem
leichten Rückgang (-1 %) bei den weltweiten Pleiten.
- Auf dem Vormarsch: Weltweite Unternehmensinsolvenzen dürften 2025 um +6 % und
2026 um weitere +5 % steigen; leichter Rückgang (-1 %) erst 2027 erwartet
- Zeitversetzt: Auswirkungen von Zöllen schlägt erst 2026 voll durch, steigendes
Risiko von Dominoeffekten
- USA und Europa: Erhöhtes Insolvenzrisiko durch viele Neugründungen im Bereich
Technologie und Künstlicher Intelligenz
- Deutschland: Nach kräftigem Anstieg von 11 % im Jahr 2025 dürfte sich das
Insolvenzgeschehen 2026 stabilisieren (+1 %); deutliche Trendwende (-4 %) für
2027 erwartet
Die weltweiten Unternehmensinsolvenzen dürften Ende 2025 nach einem Zuwachs von
6 % einen neuen Höchststand erreichen. Auch für 2026 gibt es keine Entwarnung:
In seiner aktuellen globalen Insolvenzstudie geht der weltweit führende
Kreditversicherer Allianz Trade 2026 von einem weiteren Anstieg der
Unternehmensinsolvenzen um 5 % aus. Das ist mehr als bisher erwartet (3 %) und
wäre der fünfte Anstieg in Folge. Für 2027 rechnet Allianz Trade mit einem
leichten Rückgang (-1 %) bei den weltweiten Pleiten.
Anzeige
Präsentiert von
Licht am Ende des Tunnels: Deutschland könnte sich früher stabilisieren
Deutschland verzeichnet 2025 einen besonders starkes Anstieg bei den
Insolvenzen. Das Insolvenzgeschehen könnte sich allerdings schon früher
stabilisieren als die weltweite Entwicklung.
"Nach einem sehr turbulenten Jahr 2025 zeigt sich für Deutschland langsam Licht
am Ende des Insolvenz-Tunnels", sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. "2025 dürfte zwar mit einem deutlichen
Anstieg der Pleiten um 11 % auf dann rund 24.320 Fälle enden. Dieser Anstieg ist
fast doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt. Dafür stabilisiert sich die
Lage in den kommenden beiden Jahren hierzulande voraussichtlich schneller -
wenngleich auf hohem Niveau."
Für 2026 rechnet Allianz Trade mit einem nur noch leichten Zuwachs der
Insolvenzen in Deutschland von 1 % auf dann rund 24.500 Fälle - der höchste Wert
seit 12 Jahren. 2027 sollte dann eine merkliche Trendwende einsetzen und
Insolvenzen könnten um rund 4 % sinken.
"Die Insolvenz-Aussichten in Deutschland verbessern sich", sagt Bogaerts. "Das
Sturmtief dürfte sich 2026 langsam abschwächen, voraussichtlich gefolgt von
einer wesentlich stabileren Wetterlage in 2027. Davon könnten deutsche
Unternehmen profitieren. Ich bin überzeugt, dass viele deutsche Unternehmen auch
aus dieser Krise mittelfristig gestärkt hervorgehen - allerdings sollten sie
weiterhin wachsam bleiben, denn für einige wird es auch weiterhin eng werden.
Auch mit der Stabilisierung bleiben Insolvenzen auf hohem Niveau: 2026 liegen
Deutschland verzeichnet 2025 einen besonders starkes Anstieg bei den
Insolvenzen. Das Insolvenzgeschehen könnte sich allerdings schon früher
stabilisieren als die weltweite Entwicklung.
"Nach einem sehr turbulenten Jahr 2025 zeigt sich für Deutschland langsam Licht
am Ende des Insolvenz-Tunnels", sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. "2025 dürfte zwar mit einem deutlichen
Anstieg der Pleiten um 11 % auf dann rund 24.320 Fälle enden. Dieser Anstieg ist
fast doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt. Dafür stabilisiert sich die
Lage in den kommenden beiden Jahren hierzulande voraussichtlich schneller -
wenngleich auf hohem Niveau."
Für 2026 rechnet Allianz Trade mit einem nur noch leichten Zuwachs der
Insolvenzen in Deutschland von 1 % auf dann rund 24.500 Fälle - der höchste Wert
seit 12 Jahren. 2027 sollte dann eine merkliche Trendwende einsetzen und
Insolvenzen könnten um rund 4 % sinken.
"Die Insolvenz-Aussichten in Deutschland verbessern sich", sagt Bogaerts. "Das
Sturmtief dürfte sich 2026 langsam abschwächen, voraussichtlich gefolgt von
einer wesentlich stabileren Wetterlage in 2027. Davon könnten deutsche
Unternehmen profitieren. Ich bin überzeugt, dass viele deutsche Unternehmen auch
aus dieser Krise mittelfristig gestärkt hervorgehen - allerdings sollten sie
weiterhin wachsam bleiben, denn für einige wird es auch weiterhin eng werden.
Auch mit der Stabilisierung bleiben Insolvenzen auf hohem Niveau: 2026 liegen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vonHS schrieb 18.10.25, 11:09
20 Prozent Markenwertzuwachs, Rang 27 im globalen Ranking und sieben Jahre an der Spitze: Die Allianz bestätigt ihren Status als wertvollste Versicherungsmarke der Welt. Das zeigt das aktuelle Interbrand Best Global Brands 2025-Ranking.mitdiskutieren »
https://www.versicherungsbote.de/id/4946476/Allianz-bleibt-wertvollste-Versicherungsmarke-der-Welt/
https://www.versicherungsbote.de/id/4946476/Allianz-bleibt-wertvollste-Versicherungsmarke-der-Welt/
Nils49 schrieb 16.10.25, 08:56
mitdiskutieren »
tja, … kurzfristige Ereignisse rund um die Allianz erleben wir derzeit fast wöchentlich und von solchen Schwankungen lassen sich auch keine Sparplan-Freaks natürlich nicht beeindrucken. 😁
graueeminenz77 schrieb 04.10.25, 11:41
was für Schwätzer ... wer kein Trader ist, der bleibt drin und freut sich über mindestens 16 Euro Dividende nächtes Jahr 💰😉mitdiskutieren »
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte