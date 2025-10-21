Zölle treiben globale Insolvenzen auch 2026 in die Höhe - Trendwende erst 2027 erwartet

Hamburg (ots) -



- Auf dem Vormarsch: Weltweite Unternehmensinsolvenzen dürften 2025 um +6 % und

2026 um weitere +5 % steigen; leichter Rückgang (-1 %) erst 2027 erwartet

- Zeitversetzt: Auswirkungen von Zöllen schlägt erst 2026 voll durch, steigendes

Risiko von Dominoeffekten

- USA und Europa: Erhöhtes Insolvenzrisiko durch viele Neugründungen im Bereich

Technologie und Künstlicher Intelligenz

- Deutschland: Nach kräftigem Anstieg von 11 % im Jahr 2025 dürfte sich das

Insolvenzgeschehen 2026 stabilisieren (+1 %); deutliche Trendwende (-4 %) für

2027 erwartet



Die weltweiten Unternehmensinsolvenzen dürften Ende 2025 nach einem Zuwachs von

6 % einen neuen Höchststand erreichen. Auch für 2026 gibt es keine Entwarnung:

In seiner aktuellen globalen Insolvenzstudie geht der weltweit führende

Kreditversicherer Allianz Trade 2026 von einem weiteren Anstieg der

Unternehmensinsolvenzen um 5 % aus. Das ist mehr als bisher erwartet (3 %) und

wäre der fünfte Anstieg in Folge. Für 2027 rechnet Allianz Trade mit einem

leichten Rückgang (-1 %) bei den weltweiten Pleiten.





