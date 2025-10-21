    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBlei RohstoffvorwärtsNachrichten zu Blei

    Deutsche Manager deutlich entspannter als französische und britische Kollegen

    Köln (ots) - Führungskräfte in Deutschland blicken dem Einsatz von Künstlicher
    Intelligenz (KI) in ihren Unternehmen gelassen entgegen. Eine KI-Blase erwarten
    sie mehrheitlich nicht. Auch bei möglichen Auswirkungen auf den eigenen
    Arbeitsplatz zeigen sie sich deutlich weniger besorgt als ihre europäischen
    Kollegen. Dies geht aus dem aktuellen KI-Stimmungsbarometer "Expleo AI Pulse"
    hervor, das der weltweit tätige Anbieter von Engineering-, Technologie- und
    Beratungsdienstleistungen Expleo jeden Monat durchführt.

    "KI wird von den Führungskräften optimistisch betrachtet. Sie vertrauen darauf,
    die Technologie erfolgreich und verantwortungsvoll einsetzen zu können", sagt
    Dr. Yusuf Erdogan, Country Lead Digital & Technology bei Expleo Deutschland.

    Der "Expleo AI Pulse" misst auf einer Skala von 0 bis 100, wie besorgt oder
    zuversichtlich Führungskräfte dem Thema KI gegenüberstehen. Im September 2025
    kletterte der europäische Sentiment-Score auf 69 Punkte. Britische Manager
    äußern sich am optimistischsten und erreichen 74 Punkte, deutsche Führungskräfte
    erreichen 68 Punkte und ihre französischen Kollegen 66 Punkte. Expleo befragt
    jeden Monat 200 Entscheider pro Land zu ihrem Vertrauen in KI, ihren Sorgen um
    den Arbeitsplatz, ihrer Zuversicht und ihrer Haltung zu ethischen Fragen.

    "Neue, disruptive Technologien werden in der Anfangszeit häufig von Hype-Zyklen
    begleitet. Ob dies auch bei KI der Fall ist, haben wir im Rahmen des 'AI Pulse'
    diesen Monat erfragt", sagt Dr. Yusuf Erdogan. Das Ergebnis: Eine Mehrheit der
    deutschen Führungskräfte sieht keine KI-Blase - lediglich 44 Prozent teilen
    diese Einschätzung. In Großbritannien (52 Prozent) und Frankreich (51 Prozent)
    sieht dagegen mehr als die Hälfte der Führungskräfte derzeit eine KI-Blase.

    Rückgang der Jobsorgen in deutschen Chefetagen

    Die potenzielle Bedrohung des eigenen Jobs durch KI sehen deutsche Manager
    entspannt. Nur noch 29 Prozent zeigen sich besorgt über mögliche Auswirkungen
    von KI auf ihre berufliche Situation. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als im
    Vormonat. Im europäischen Vergleich ist das ein deutlich niedrigerer Wert: In
    Frankreich liegt die Besorgnis bei 44 Prozent und hat damit merklich zugenommen,
    in Großbritannien sind es 34 Prozent. Am weitesten verbreitet sind Jobängste im
    mittleren Management. Höhere Managementebenen sehen ihre Tätigkeit im
    Unternehmen weniger von KI bedroht.

    Obwohl sich 39 Prozent der befragten Manager in Deutschland Sorgen über die
    transformativen Auswirkungen von KI auf ihre Organisation machen, zeigen sich
    gleichzeitig drei Viertel (74 Prozent) begeistert von den Chancen. Bemerkenswert
    ist das hohe Selbstvertrauen: 78 Prozent der Führungskräfte sind zuversichtlich,
