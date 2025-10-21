    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax stagniert - Tech-Giganten müssen liefern

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax verliert Schwung nach starkem Wochenauftakt.
    • Quartalsberichte von Tech-Giganten sorgen für Spannung.
    • Infineon und Friedrich Vorwerk mit starken Kursgewinnen.
    Aktien Frankfurt - Dax stagniert - Tech-Giganten müssen liefern
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenauftakt hat der deutsche Leitindex Dax am Dienstag an Schwung verloren. Gegen Mittag trat das Börsenbarometer auf der Stelle, nachdem es am Vortag um fast zwei Prozent gestiegen war. Zuletzt lag der Dax mit 0,1 Prozent im Minus bei 24.230 Zählern.

    "Die Spannung steigt nun vor der anstehenden Quartalsberichtssaison der Technologiegiganten", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades. Am Abend veröffentlichen mit Netflix und Texas Instruments zwei Schwergewichte ihre Quartalsbilanzen, am Mittwoch folgen IBM und Tesla . "Die Frage ist, ob diese Top-Unternehmen die hohen Erwartungen des Marktes weiter erfüllen oder Tribut zollen müssen", so Sohlleder.

    Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Dienstag mit 0,2 Prozent auf 30.148 Punkte leicht im Minus. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab moderat nach.

    Auch bei den Einzelwerten hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen. Im Dax führten Infineon das Feld an mit plus 1,5 Prozent, nachdem die Metzler Bank die Kaufempfehlung für die Aktien des Chip-Produzenten bekräftigt hat.

    Starke Ausschläge gab es in der dritten Reihe im SDax . Papiere von Friedrich Vorwerk schnellten um 16 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Der Anlagenbauer für Energieinfrastruktur hat die Geschäftsziele für das laufende Jahr erneut erhöht. Auch die Aktien von MBB zogen um 9 Prozent an. Die Beteiligungsgruppe hält gut die Hälfte der Aktien von Friedrich Vorwerk und schraubte am Dienstag ebenfalls die Jahresziele nach oben.

    Eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank ließ die Anteile des Cybersecurity-Anbieters Secunet um knapp 8 Prozent zulegen.

    Aktien des Online-Fahrradhändlers Bike24 sprangen um 13 Prozent auf den höchsten Stand seit März 2023. Das Unternehmen erhöhte die Umsatz- und Gewinnprognose für 2025./bek/mis

    --- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 244,9 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +2,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 312,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -60,83 %/+30,58 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
