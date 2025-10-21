Europäische KMU wollen Kontrolle über ihre Daten zurück

Karlsruhe (ots) - Digitale Souveränität ist auch für kleinere Unternehmen ein

zentrales Kriterium bei der Wahl von IT-Dienstleistern. Das zeigt eine

YouGov-Umfrage im Auftrag von IONOS unter ca. 4.500 Entscheidern in kleinen und

mittelständischen Unternehmen in Deutschland und Europa*. Demnach bevorzugen

jeweils über 80 % der Befragten Anbieter, die ihnen volle Kontrolle über ihre

Daten garantieren und diese vor ausländischen Behörden schützen.



Die Störung bei einem US-Cloudanbieter gestern hat gezeigt, welche Risiken

entstehen, wenn Unternehmen ihre Daten vollständig einem einzigen Anbieter

anvertrauen. Besonders in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten kann dies schnell

die Existenz gefährden.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte IPO Ionos 2023 IONOS Group -1,31 % Aktie 31 Aufrufe heute Pebbles gestern 13:02

Daten-Hoheit als SchlüsselfaktorFür 89 % der befragten Firmen in Deutschland ist die Hoheit über Unternehmens-und Kundendaten essentiell - der Spitzenwert im europäischen Vergleich. Spanien,Frankreich und Großbritannien folgen mit jeweils 87 % leicht dahinter. Dieüberwiegende Mehrheit der Unternehmen in allen Ländern hat Sorge vor dem Zugriffausländischer Behörden auf personenbezogene Daten und Geschäftsgeheimnisse: 87 %der deutschen und spanischen sowie 83 % der britischen und französischen KMUerwarten von ihrem Cloud-Anbieter Schutz vor dieser Gefahr.Technologische Unabhängigkeit: unterschiedliche PrioritätenWährend in Deutschland (84 %) und Spanien (81 %) der Wunsch nach technologischerUnabhängigkeit von nicht-europäischen politischen Entscheidungen starkausgeprägt ist, zeigen die Befragten in Frankreich (76 %) und Großbritannien (63%) deutlich weniger Interesse an diesem Thema. Auch die Verfügbarkeit vonHardware-Komponenten wird unterschiedlich bewertet. 83 % der deutschen und 81 %der spanischen Unternehmen halten diese für wichtig, während in Frankreich (73%) und Großbritannien (74 %) darauf deutlich weniger Wert gelegt wird.Sichere Infrastruktur: Voraussetzung für digitale SouveränitätEinigkeit herrscht bei der Bedeutung einer sicheren Infrastruktur: Jeweils über80 % der befragten Unternehmen betonen die Notwendigkeit von Rechenzentren ansicheren Standorten sowie der konsequenten Einhaltung strenger Normen undStandards durch ihren IT-Provider.Eine Multi-Cloud-Strategie, kombiniert mit sicheren, souveränenSoftware-Lösungen auf einer unabhängigen Infrastruktur, die den strengeneuropäischen Datenschutzrichtlinien entsprechen, ist für kleine undmittelständische Unternehmen genauso unverzichtbar wie für große Konzerne. AlsEuropas führender Digitalisierungs-Partner und zuverlässiger Cloud Enablerbietet IONOS Lösungen für Unternehmen jeder Größe, die ihnen dabei helfen, imglobalen Wettbewerb zu bestehen und ihre Daten und Geschäftsgeheimnisselangfristig zu schützen.*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov DeutschlandGmbH im Auftrag von IONOS unter insgesamt ca. 4.500 Entscheidern aus kleinen undmittelständischen Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern in Deutschland (1.038Personen), Großbritannien (1.026 Personen), Spanien (1.000 Personen), Frankreich(804 Personen), den Niederlanden (213 Personen), Schweden (216 Personen) undPolen (214 Personen) im Januar 2025.Pressekontakt:Karen GräperTelefon: 0721/50958248E-Mail: mailto:press@ionos.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160685/6141850OTS: IONOS SE