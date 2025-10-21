    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group

    Studie zu Digitaler Souveränität

    Europäische KMU wollen Kontrolle über ihre Daten zurück

    Karlsruhe (ots) - Digitale Souveränität ist auch für kleinere Unternehmen ein
    zentrales Kriterium bei der Wahl von IT-Dienstleistern. Das zeigt eine
    YouGov-Umfrage im Auftrag von IONOS unter ca. 4.500 Entscheidern in kleinen und
    mittelständischen Unternehmen in Deutschland und Europa*. Demnach bevorzugen
    jeweils über 80 % der Befragten Anbieter, die ihnen volle Kontrolle über ihre
    Daten garantieren und diese vor ausländischen Behörden schützen.

    Die Störung bei einem US-Cloudanbieter gestern hat gezeigt, welche Risiken
    entstehen, wenn Unternehmen ihre Daten vollständig einem einzigen Anbieter
    anvertrauen. Besonders in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten kann dies schnell
    die Existenz gefährden.

    Daten-Hoheit als Schlüsselfaktor

    Für 89 % der befragten Firmen in Deutschland ist die Hoheit über Unternehmens-
    und Kundendaten essentiell - der Spitzenwert im europäischen Vergleich. Spanien,
    Frankreich und Großbritannien folgen mit jeweils 87 % leicht dahinter. Die
    überwiegende Mehrheit der Unternehmen in allen Ländern hat Sorge vor dem Zugriff
    ausländischer Behörden auf personenbezogene Daten und Geschäftsgeheimnisse: 87 %
    der deutschen und spanischen sowie 83 % der britischen und französischen KMU
    erwarten von ihrem Cloud-Anbieter Schutz vor dieser Gefahr.

    Technologische Unabhängigkeit: unterschiedliche Prioritäten

    Während in Deutschland (84 %) und Spanien (81 %) der Wunsch nach technologischer
    Unabhängigkeit von nicht-europäischen politischen Entscheidungen stark
    ausgeprägt ist, zeigen die Befragten in Frankreich (76 %) und Großbritannien (63
    %) deutlich weniger Interesse an diesem Thema. Auch die Verfügbarkeit von
    Hardware-Komponenten wird unterschiedlich bewertet. 83 % der deutschen und 81 %
    der spanischen Unternehmen halten diese für wichtig, während in Frankreich (73
    %) und Großbritannien (74 %) darauf deutlich weniger Wert gelegt wird.

    Sichere Infrastruktur: Voraussetzung für digitale Souveränität

    Einigkeit herrscht bei der Bedeutung einer sicheren Infrastruktur: Jeweils über
    80 % der befragten Unternehmen betonen die Notwendigkeit von Rechenzentren an
    sicheren Standorten sowie der konsequenten Einhaltung strenger Normen und
    Standards durch ihren IT-Provider.

    Eine Multi-Cloud-Strategie, kombiniert mit sicheren, souveränen
    Software-Lösungen auf einer unabhängigen Infrastruktur, die den strengen
    europäischen Datenschutzrichtlinien entsprechen, ist für kleine und
    mittelständische Unternehmen genauso unverzichtbar wie für große Konzerne. Als
    Europas führender Digitalisierungs-Partner und zuverlässiger Cloud Enabler
    bietet IONOS Lösungen für Unternehmen jeder Größe, die ihnen dabei helfen, im
    globalen Wettbewerb zu bestehen und ihre Daten und Geschäftsgeheimnisse
    langfristig zu schützen.

    *Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland
    GmbH im Auftrag von IONOS unter insgesamt ca. 4.500 Entscheidern aus kleinen und
    mittelständischen Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern in Deutschland (1.038
    Personen), Großbritannien (1.026 Personen), Spanien (1.000 Personen), Frankreich
    (804 Personen), den Niederlanden (213 Personen), Schweden (216 Personen) und
    Polen (214 Personen) im Januar 2025.

    Pressekontakt:

    Karen Gräper
    Telefon: 0721/50958248
    E-Mail: mailto:press@ionos.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160685/6141850
    OTS: IONOS SE


