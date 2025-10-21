Die Wirkung von Arbeitgebersiegeln
Wie Arbeitgeber das richtige Gütesiegel auswählen und Arbeitgebersiegel sinnvoll einsetzen (FOTO)
Berlin (ots) - Der Fach- und Arbeitskräftemangel in Deutschland hat sich in den
letzten Jahren verschärft. Unternehmen müssen zunehmend kreativ werden, um im
heiß umkämpften Talentmarkt erfolgreich zu sein. Immer mehr Arbeitgeber setzen
auf Gütesiegel, auch Arbeitgebersiegel genannt wie " Top Arbeitgeber
(https://www.diqp.eu/arbeitgebersiegel-top-arbeitgeber/) ", um auf sich
aufmerksam zu machen.
Eine Studie zeigt nun, welche rechtlichen Voraussetzungen es bei der Werbung mit
einem Arbeitgebersiegel zu beachten gilt, wie sich ein Arbeitgebersiegel aus
Arbeitgebersicht sinnvoll einsetzen lässt und wie sich das Arbeitgebersiegel
"Top Arbeitgeber" in einem Experiment auf die Bewerbungsabsicht auswirkte.
Wer Jobausschreibungen mit einem scharfen Auge beobachtet, stellt zunehmend auch
fest, dass Arbeitgebersiegel vermehrt eingesetzt werden: Unternehmen fügen ihrem
Logo "Top Arbeitgeber" oder "Familienfreundlicher Arbeitgeber" hinzu, verwenden
Siegel in ihren Broschüren und platzieren die Auszeichnungen in Stellenanzeigen.
Laut dem DIQP (Deutschen Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e. V.) ist
die Zahl der angebotenen Arbeitgebersiegel (https://www.diqp.eu/arbeitgebersiege
l-studie-untersuchte-die-wirksamkeit/#:~:text=Seit%20Jahren%20nimmt%20in%20Deuts
chland,Mitarbeiterinnen%20und%20Mitarbeiter%20zu%20gewinnen) in den vergangenen
Jahren förmlich explodiert. Diese rasante Entwicklung führt zu einem
unübersichtlichen Markt und zieht die Frage mit sich, welche Siegel wirklich
etwas wert sind.
Für kleine und mittelständische Unternehmen bieten Arbeitgebersiegel Chancen
Der Gedanke hinter Arbeitgebersiegeln ist sinnvoll: Unternehmen, deren
Arbeitsumgebung wirklich etwas wert ist, können diesen Erfolg präsent nach außen
zeigen und sich dadurch von der Konkurrenz abheben. Besonders für kleine und
mittelständische Unternehmen kann ein Arbeitgebersiegel einen wertvollen
Wettbewerbsvorteil bringen, denn weil diese kleineren Betriebe oft weniger
bekannt sind als die großen Konzerne, kann ein Siegel ihre Präsenz auf dem
Arbeitsmarkt stärken. In Stellenanzeigen, Social-Media-Posts oder auf der
firmeneigenen Website erzeugt die Auszeichnung einen professionellen
Ersteindruck und vermittelt potenziellen Bewerbern, dass das Unternehmen Wert
auf seine Mitarbeitenden legt.
Auch intern entfalten Arbeitgebersiegel eine Bedeutung: Wenn die Siegel auf
einer repräsentativen Befragung der Mitarbeitenden beruhen, dann signalisiert
dieses Vorgehen Wertschätzung und bindet die Belegschaft in Entwicklungsprozesse
ein. Außerdem liefern die Befragungen wertvolle Verbesserungsvorschläge. Wenn
Arbeitgeber die Ergebnisse aufbereiten, kommunizieren und ernst nehmen, lässt
