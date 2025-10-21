    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Die Wirkung von Arbeitgebersiegeln

    Wie Arbeitgeber das richtige Gütesiegel auswählen und Arbeitgebersiegel sinnvoll einsetzen (FOTO)

    Berlin (ots) - Der Fach- und Arbeitskräftemangel in Deutschland hat sich in den
    letzten Jahren verschärft. Unternehmen müssen zunehmend kreativ werden, um im
    heiß umkämpften Talentmarkt erfolgreich zu sein. Immer mehr Arbeitgeber setzen
    auf Gütesiegel, auch Arbeitgebersiegel genannt wie " Top Arbeitgeber
    (https://www.diqp.eu/arbeitgebersiegel-top-arbeitgeber/) ", um auf sich
    aufmerksam zu machen.

    Eine Studie zeigt nun, welche rechtlichen Voraussetzungen es bei der Werbung mit
    einem Arbeitgebersiegel zu beachten gilt, wie sich ein Arbeitgebersiegel aus
    Arbeitgebersicht sinnvoll einsetzen lässt und wie sich das Arbeitgebersiegel
    "Top Arbeitgeber" in einem Experiment auf die Bewerbungsabsicht auswirkte.

    Wer Jobausschreibungen mit einem scharfen Auge beobachtet, stellt zunehmend auch
    fest, dass Arbeitgebersiegel vermehrt eingesetzt werden: Unternehmen fügen ihrem
    Logo "Top Arbeitgeber" oder "Familienfreundlicher Arbeitgeber" hinzu, verwenden
    Siegel in ihren Broschüren und platzieren die Auszeichnungen in Stellenanzeigen.
    Laut dem DIQP (Deutschen Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e. V.) ist
    die Zahl der angebotenen Arbeitgebersiegel (https://www.diqp.eu/arbeitgebersiege
    l-studie-untersuchte-die-wirksamkeit/#:~:text=Seit%20Jahren%20nimmt%20in%20Deuts
    chland,Mitarbeiterinnen%20und%20Mitarbeiter%20zu%20gewinnen) in den vergangenen
    Jahren förmlich explodiert. Diese rasante Entwicklung führt zu einem
    unübersichtlichen Markt und zieht die Frage mit sich, welche Siegel wirklich
    etwas wert sind.

    Für kleine und mittelständische Unternehmen bieten Arbeitgebersiegel Chancen

    Der Gedanke hinter Arbeitgebersiegeln ist sinnvoll: Unternehmen, deren
    Arbeitsumgebung wirklich etwas wert ist, können diesen Erfolg präsent nach außen
    zeigen und sich dadurch von der Konkurrenz abheben. Besonders für kleine und
    mittelständische Unternehmen kann ein Arbeitgebersiegel einen wertvollen
    Wettbewerbsvorteil bringen, denn weil diese kleineren Betriebe oft weniger
    bekannt sind als die großen Konzerne, kann ein Siegel ihre Präsenz auf dem
    Arbeitsmarkt stärken. In Stellenanzeigen, Social-Media-Posts oder auf der
    firmeneigenen Website erzeugt die Auszeichnung einen professionellen
    Ersteindruck und vermittelt potenziellen Bewerbern, dass das Unternehmen Wert
    auf seine Mitarbeitenden legt.

    Auch intern entfalten Arbeitgebersiegel eine Bedeutung: Wenn die Siegel auf
    einer repräsentativen Befragung der Mitarbeitenden beruhen, dann signalisiert
    dieses Vorgehen Wertschätzung und bindet die Belegschaft in Entwicklungsprozesse
    ein. Außerdem liefern die Befragungen wertvolle Verbesserungsvorschläge. Wenn
    Arbeitgeber die Ergebnisse aufbereiten, kommunizieren und ernst nehmen, lässt
    Seite 1 von 3 




