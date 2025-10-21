Wie Arbeitgeber das richtige Gütesiegel auswählen und Arbeitgebersiegel sinnvoll einsetzen (FOTO)

Berlin (ots) - Der Fach- und Arbeitskräftemangel in Deutschland hat sich in den

letzten Jahren verschärft. Unternehmen müssen zunehmend kreativ werden, um im

heiß umkämpften Talentmarkt erfolgreich zu sein. Immer mehr Arbeitgeber setzen

auf Gütesiegel, auch Arbeitgebersiegel genannt wie " Top Arbeitgeber

(https://www.diqp.eu/arbeitgebersiegel-top-arbeitgeber/) ", um auf sich

aufmerksam zu machen.



Eine Studie zeigt nun, welche rechtlichen Voraussetzungen es bei der Werbung mit

einem Arbeitgebersiegel zu beachten gilt, wie sich ein Arbeitgebersiegel aus

Arbeitgebersicht sinnvoll einsetzen lässt und wie sich das Arbeitgebersiegel

"Top Arbeitgeber" in einem Experiment auf die Bewerbungsabsicht auswirkte.







fest, dass Arbeitgebersiegel vermehrt eingesetzt werden: Unternehmen fügen ihrem

Logo "Top Arbeitgeber" oder "Familienfreundlicher Arbeitgeber" hinzu, verwenden

Siegel in ihren Broschüren und platzieren die Auszeichnungen in Stellenanzeigen.

Laut dem DIQP (Deutschen Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e. V.) ist

die Zahl der angebotenen Arbeitgebersiegel (https://www.diqp.eu/arbeitgebersiege

l-studie-untersuchte-die-wirksamkeit/#:~:text=Seit%20Jahren%20nimmt%20in%20Deuts

chland,Mitarbeiterinnen%20und%20Mitarbeiter%20zu%20gewinnen) in den vergangenen

Jahren förmlich explodiert. Diese rasante Entwicklung führt zu einem

unübersichtlichen Markt und zieht die Frage mit sich, welche Siegel wirklich

etwas wert sind.



Für kleine und mittelständische Unternehmen bieten Arbeitgebersiegel Chancen



Der Gedanke hinter Arbeitgebersiegeln ist sinnvoll: Unternehmen, deren

Arbeitsumgebung wirklich etwas wert ist, können diesen Erfolg präsent nach außen

zeigen und sich dadurch von der Konkurrenz abheben. Besonders für kleine und

mittelständische Unternehmen kann ein Arbeitgebersiegel einen wertvollen

Wettbewerbsvorteil bringen, denn weil diese kleineren Betriebe oft weniger

bekannt sind als die großen Konzerne, kann ein Siegel ihre Präsenz auf dem

Arbeitsmarkt stärken. In Stellenanzeigen, Social-Media-Posts oder auf der

firmeneigenen Website erzeugt die Auszeichnung einen professionellen

Ersteindruck und vermittelt potenziellen Bewerbern, dass das Unternehmen Wert

auf seine Mitarbeitenden legt.



Auch intern entfalten Arbeitgebersiegel eine Bedeutung: Wenn die Siegel auf

einer repräsentativen Befragung der Mitarbeitenden beruhen, dann signalisiert

dieses Vorgehen Wertschätzung und bindet die Belegschaft in Entwicklungsprozesse

ein. Außerdem liefern die Befragungen wertvolle Verbesserungsvorschläge. Wenn

Arbeitgeber die Ergebnisse aufbereiten, kommunizieren und ernst nehmen, lässt Seite 1 von 3 Seite 2 ►





