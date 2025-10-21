Das wird nun entscheidend für Kupfer. Kupferpreis vor gewaltigen Verwerfungen  

Abseits von Gold und Silber zeigt auch Zink eine beeindruckende Preisentwicklung. Das Metall haussiert bereits seit Monaten. Die temporären Rücksetzer waren bislang Ausgangspunkt für den nächsten Preisschub.

Gold und Silber durchlaufen aktuell eine richtungsweisende Phase. Die letzten Handelstage waren von einem volatilen Auf und Ab gekennzeichnet. Ist das der Beginn einer handfesten Korrektur? Trotz Rücksetzer bleibt Gold vorerst auf Kurs in Richtung 5.000 US-Dollar. Silber ringt zur Stunde mit der Marke von 50 US-Dollar. Der Verbleib oberhalb von 50 US-Dollar wäre wichtig. Sollte es für Silber indes unter diese Marke gehen, ist Obacht geboten. Jedoch gilt auch in Bezug auf Silber: Die Preisrallye ist noch intakt.

Während es bei den Metallen überwiegend rund läuft, hängen über die Ölmarkt nach wie vor dunkle Wolken. So scheint es bei Brent Öl nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es richtig kracht.

Das wird nun entscheidend für Kupfer

In den letzten Kupfer-Kommentierungen wurden der Produktionsstopp der Grasberg-Mine von Freeport-McMoRan und die damit einhergehenden Auswirkungen auf das Marktgleichgewicht thematisiert. Derzeit wird darüber spekuliert, wie lange der Produktionsstopp andauern wird. Der Markt wartet auf eine detaillierte Bewertung der Lage durch Freeport-McMoRan. Je länger die Schließung der Mine andauert, desto lauter werden die Diskussionen bezüglich eines drohenden Defizits am Kupfermarkt.

Neben der prekären Lage auf der Grasberg-Mine steht ein weiteres Thema im Fokus. Die temporäre Verschärfung des Tons im Handelskonflikt zwischen den USA und China blieb auch am Kupfermarkt nicht unbemerkt. Der schwelende Handelskonflikt setzt dem Industriemetall zu. Eine Entspannung oder gar eine Lösung des Konflikts könnte dem Kupferpreis einen kräftigen Schub geben. Ein Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea könnte richtungsweisenden Charakter haben; so es denn tatsächlich stattfinden sollte.

Aktuelle Daten der International Copper Study Group

Die International Copper Study Group (ICSG) veröffentlichte kürzlich das Monats-Bulletin für Oktober. Die ICSG gab für den gemeldeten Gesamtzeitraum Januar bis August 2025 einen Überschuss für Kupfer in Höhe von 147.000 Tonnen an, nach einem Überschuss in Höhe von 477.000 Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Zusammengefasst – Kupferpreis vor gewaltigen Verwerfungen

Die Lage ist überaus explosiv. Die Stimmung (und damit der Preis) könnten jederzeit in die eine oder andere Richtung kippen. Die fragile Angebotsseite sowie eine robuste chinesische Industrieproduktion (Daten wurden zu Wochenbeginn veröffentlicht) wirken sich preistreibend aus. Die anhaltende Schwäche des US-Dollars stützt ebenfalls. Das alles ist jedoch ein Muster ohne Wert, sollte das Treffen zwischen Trump und Xi nicht den gewünschten Erfolg bringen. Sollte sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China jedoch entspannen, könnte es für Kupfer kräftig nach oben gehen. Die gewaltige Kurslücke gilt es aus charttechnischer Sicht noch immer zu schließen. Sollte es Kupfer (COMEX) gelingen, das letzte Zwischenhoch bei 5,3 US-Dollar zu überwinden, würde sich die Tür in Richtung 5,6 US-Dollar und 6 US-Dollar öffnen.

Die Aktien von Kupferproduzenten bzw. die Aktien für Gold-Kupferproduzenten bieten auf mittlere und lange Sicht Aufwärtspotenzial. Kurzfristig könnte es für Southern Copper, Hudbay Minerals aber auch Barrick Mining und Newmont Corp. allerdings noch etwas unruhig werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

