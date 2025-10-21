Langfristige Partnerschaft besiegelt
Die GLOBUS Markthallen punkten weiterhin erfolgreich mit PAYBACK (FOTO)
St. Wendel / München (ots) - Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen GLOBUS und
dem Bonusprogramm PAYBACK geht in die nächste Phase: Die Partnerschaft,
gestartet im Juli 2021, wurde nun langfristig verlängert. 35 Millionen aktive
PAYBACK Kundinnen und Kunden können weiterhin in allen GLOBUS Markthallen in
Deutschland PAYBACK Punkte sammeln, diese direkt an der Kasse einlösen und von
zahlreichen Angeboten und Coupons profitieren. "Die positiven Rückmeldungen
unserer Kundinnen und Kunden und die starke Resonanz auf die PAYBACK Kooperation
zeigen: Diese Partnerschaft wirkt - und wird deshalb konsequent verlängert",
sagt Thomas Hewer, Sprecher der Geschäftsführung der GLOBUS Markthallen. "Durch
die Kombination unseres ' mein GLOBUS'-Kundenverbindungsprogramms mit PAYBACK
schaffen wir ein attraktives Einkaufserlebnis mit vielen zusätzlichen
Vorteilen."
"Die langfristige Verlängerung unserer Partnerschaft mit GLOBUS erfüllt uns mit
großer Freude und Stolz. GLOBUS ist für viele Menschen ein vertrauter Begleiter
im Alltag - und genau diese Nähe macht ihn zu einem wertvollen Partner im
PAYBACK Programm", sagt PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger. "Gemeinsam
schaffen wir besondere Einkaufsmomente, die Millionen Kundinnen und Kunden
täglich begeistern."
dem Bonusprogramm PAYBACK geht in die nächste Phase: Die Partnerschaft,
gestartet im Juli 2021, wurde nun langfristig verlängert. 35 Millionen aktive
PAYBACK Kundinnen und Kunden können weiterhin in allen GLOBUS Markthallen in
Deutschland PAYBACK Punkte sammeln, diese direkt an der Kasse einlösen und von
zahlreichen Angeboten und Coupons profitieren. "Die positiven Rückmeldungen
unserer Kundinnen und Kunden und die starke Resonanz auf die PAYBACK Kooperation
zeigen: Diese Partnerschaft wirkt - und wird deshalb konsequent verlängert",
sagt Thomas Hewer, Sprecher der Geschäftsführung der GLOBUS Markthallen. "Durch
die Kombination unseres ' mein GLOBUS'-Kundenverbindungsprogramms mit PAYBACK
schaffen wir ein attraktives Einkaufserlebnis mit vielen zusätzlichen
Vorteilen."
"Die langfristige Verlängerung unserer Partnerschaft mit GLOBUS erfüllt uns mit
großer Freude und Stolz. GLOBUS ist für viele Menschen ein vertrauter Begleiter
im Alltag - und genau diese Nähe macht ihn zu einem wertvollen Partner im
PAYBACK Programm", sagt PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger. "Gemeinsam
schaffen wir besondere Einkaufsmomente, die Millionen Kundinnen und Kunden
täglich begeistern."
Anzeige
Präsentiert von
GLOBUS hat vor vier Jahren als erster Händler sein eigenes Loyalty-Programm mit
PAYBACK sehr erfolgreich verbunden. Kunden, die " mein GLOBUS" und PAYBACK
miteinander verknüpfen, profitieren vom Besten aus beiden Welten, von
zusätzlichen Services und Punkten. PAYBACK vereint bereits mehr als 700 Partner
unter einem Dach, darunter starke Marken wie Aral, Amazon, C&A, dm-drogerie
markt, Fressnapf und OTTO. PAYBACK wurde vor kurzem zum "Leading Innovator 2026"
ernannt.
Über GLOBUS Markthallen:
Die 61 GLOBUS Markthallen in Deutschland sind Teil der familiengeführten GLOBUS
Gruppe mit Sitz im saarländischen St. Wendel. Gegründet 1828 zeichnen sie sich
aus durch das im deutschen Lebensmittelhandel einzigartige Konzept des "Local
Hero": Als Unternehmer vor Ort gestalten die deutschlandweit etwa 20.000 GLOBUS
Mitarbeiter ihre Markthalle ganz nach den Wünschen und Vorlieben in der
jeweiligen Region. Das Herzstück bildet die hauseigene handwerkliche Herstellung
in Fachmetzgerei, Meisterbäckerei und im GLOBUS Restaurant, ergänzt durch
Frischetheken für Sushi, Käse und Fisch sowie Salat- und Antipastibars. Zwischen
50.000 und 100.000 Artikel aus den Bereichen Lebensmittel und Gebrauchswaren
umfasst das breite und tiefe Sortiment, eine Vielzahl der Produkte stammt aus
regionaler und lokaler Herstellung. Fachberatung und eine besondere
Kundenzugewandtheit, Services und Veranstaltungen runden das Angebot am
jeweiligen Standort ab.
Über PAYBACK:
PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von 35
Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von
mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm
- viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen
erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder
eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der Partner oder in
Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte
einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17 Millionen Usern
verwendet und ist mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere
Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist vielfacher "Top
Employer".
Pressekontakt:
PAYBACK:
Nina Purtscher-Grass
Mobil: 0172 94 30 713
mailto:nina.purtscher@PAYBACK.net
PAYBACK.Group | PAYBACK.de
GLOBUS:
Isabel del Alcazar von Buchwald
Telefon: +49(6851)909 1325
mailto:i.delalcazar@globus.net
http://www.globus.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102404/6141862
OTS: PAYBACK GmbH
PAYBACK sehr erfolgreich verbunden. Kunden, die " mein GLOBUS" und PAYBACK
miteinander verknüpfen, profitieren vom Besten aus beiden Welten, von
zusätzlichen Services und Punkten. PAYBACK vereint bereits mehr als 700 Partner
unter einem Dach, darunter starke Marken wie Aral, Amazon, C&A, dm-drogerie
markt, Fressnapf und OTTO. PAYBACK wurde vor kurzem zum "Leading Innovator 2026"
ernannt.
Über GLOBUS Markthallen:
Die 61 GLOBUS Markthallen in Deutschland sind Teil der familiengeführten GLOBUS
Gruppe mit Sitz im saarländischen St. Wendel. Gegründet 1828 zeichnen sie sich
aus durch das im deutschen Lebensmittelhandel einzigartige Konzept des "Local
Hero": Als Unternehmer vor Ort gestalten die deutschlandweit etwa 20.000 GLOBUS
Mitarbeiter ihre Markthalle ganz nach den Wünschen und Vorlieben in der
jeweiligen Region. Das Herzstück bildet die hauseigene handwerkliche Herstellung
in Fachmetzgerei, Meisterbäckerei und im GLOBUS Restaurant, ergänzt durch
Frischetheken für Sushi, Käse und Fisch sowie Salat- und Antipastibars. Zwischen
50.000 und 100.000 Artikel aus den Bereichen Lebensmittel und Gebrauchswaren
umfasst das breite und tiefe Sortiment, eine Vielzahl der Produkte stammt aus
regionaler und lokaler Herstellung. Fachberatung und eine besondere
Kundenzugewandtheit, Services und Veranstaltungen runden das Angebot am
jeweiligen Standort ab.
Über PAYBACK:
PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von 35
Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von
mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm
- viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen
erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder
eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der Partner oder in
Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte
einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17 Millionen Usern
verwendet und ist mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere
Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist vielfacher "Top
Employer".
Pressekontakt:
PAYBACK:
Nina Purtscher-Grass
Mobil: 0172 94 30 713
mailto:nina.purtscher@PAYBACK.net
PAYBACK.Group | PAYBACK.de
GLOBUS:
Isabel del Alcazar von Buchwald
Telefon: +49(6851)909 1325
mailto:i.delalcazar@globus.net
http://www.globus.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102404/6141862
OTS: PAYBACK GmbH
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte