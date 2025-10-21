Die GLOBUS Markthallen punkten weiterhin erfolgreich mit PAYBACK (FOTO)

St. Wendel / München (ots) - Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen GLOBUS und

dem Bonusprogramm PAYBACK geht in die nächste Phase: Die Partnerschaft,

gestartet im Juli 2021, wurde nun langfristig verlängert. 35 Millionen aktive

PAYBACK Kundinnen und Kunden können weiterhin in allen GLOBUS Markthallen in

Deutschland PAYBACK Punkte sammeln, diese direkt an der Kasse einlösen und von

zahlreichen Angeboten und Coupons profitieren. "Die positiven Rückmeldungen

unserer Kundinnen und Kunden und die starke Resonanz auf die PAYBACK Kooperation

zeigen: Diese Partnerschaft wirkt - und wird deshalb konsequent verlängert",

sagt Thomas Hewer, Sprecher der Geschäftsführung der GLOBUS Markthallen. "Durch

die Kombination unseres ' mein GLOBUS'-Kundenverbindungsprogramms mit PAYBACK

schaffen wir ein attraktives Einkaufserlebnis mit vielen zusätzlichen

Vorteilen."



"Die langfristige Verlängerung unserer Partnerschaft mit GLOBUS erfüllt uns mit

großer Freude und Stolz. GLOBUS ist für viele Menschen ein vertrauter Begleiter

im Alltag - und genau diese Nähe macht ihn zu einem wertvollen Partner im

PAYBACK Programm", sagt PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger. "Gemeinsam

schaffen wir besondere Einkaufsmomente, die Millionen Kundinnen und Kunden

täglich begeistern."





