    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWendel AktievorwärtsNachrichten zu Wendel

    Langfristige Partnerschaft besiegelt

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die GLOBUS Markthallen punkten weiterhin erfolgreich mit PAYBACK (FOTO)

    St. Wendel / München (ots) - Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen GLOBUS und
    dem Bonusprogramm PAYBACK geht in die nächste Phase: Die Partnerschaft,
    gestartet im Juli 2021, wurde nun langfristig verlängert. 35 Millionen aktive
    PAYBACK Kundinnen und Kunden können weiterhin in allen GLOBUS Markthallen in
    Deutschland PAYBACK Punkte sammeln, diese direkt an der Kasse einlösen und von
    zahlreichen Angeboten und Coupons profitieren. "Die positiven Rückmeldungen
    unserer Kundinnen und Kunden und die starke Resonanz auf die PAYBACK Kooperation
    zeigen: Diese Partnerschaft wirkt - und wird deshalb konsequent verlängert",
    sagt Thomas Hewer, Sprecher der Geschäftsführung der GLOBUS Markthallen. "Durch
    die Kombination unseres ' mein GLOBUS'-Kundenverbindungsprogramms mit PAYBACK
    schaffen wir ein attraktives Einkaufserlebnis mit vielen zusätzlichen
    Vorteilen."

    "Die langfristige Verlängerung unserer Partnerschaft mit GLOBUS erfüllt uns mit
    großer Freude und Stolz. GLOBUS ist für viele Menschen ein vertrauter Begleiter
    im Alltag - und genau diese Nähe macht ihn zu einem wertvollen Partner im
    PAYBACK Programm", sagt PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger. "Gemeinsam
    schaffen wir besondere Einkaufsmomente, die Millionen Kundinnen und Kunden
    täglich begeistern."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Short
    230,27€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    202,35€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    GLOBUS hat vor vier Jahren als erster Händler sein eigenes Loyalty-Programm mit
    PAYBACK sehr erfolgreich verbunden. Kunden, die " mein GLOBUS" und PAYBACK
    miteinander verknüpfen, profitieren vom Besten aus beiden Welten, von
    zusätzlichen Services und Punkten. PAYBACK vereint bereits mehr als 700 Partner
    unter einem Dach, darunter starke Marken wie Aral, Amazon, C&A, dm-drogerie
    markt, Fressnapf und OTTO. PAYBACK wurde vor kurzem zum "Leading Innovator 2026"
    ernannt.

    Über GLOBUS Markthallen:

    Die 61 GLOBUS Markthallen in Deutschland sind Teil der familiengeführten GLOBUS
    Gruppe mit Sitz im saarländischen St. Wendel. Gegründet 1828 zeichnen sie sich
    aus durch das im deutschen Lebensmittelhandel einzigartige Konzept des "Local
    Hero": Als Unternehmer vor Ort gestalten die deutschlandweit etwa 20.000 GLOBUS
    Mitarbeiter ihre Markthalle ganz nach den Wünschen und Vorlieben in der
    jeweiligen Region. Das Herzstück bildet die hauseigene handwerkliche Herstellung
    in Fachmetzgerei, Meisterbäckerei und im GLOBUS Restaurant, ergänzt durch
    Frischetheken für Sushi, Käse und Fisch sowie Salat- und Antipastibars. Zwischen
    50.000 und 100.000 Artikel aus den Bereichen Lebensmittel und Gebrauchswaren
    umfasst das breite und tiefe Sortiment, eine Vielzahl der Produkte stammt aus
    regionaler und lokaler Herstellung. Fachberatung und eine besondere
    Kundenzugewandtheit, Services und Veranstaltungen runden das Angebot am
    jeweiligen Standort ab.

    Über PAYBACK:

    PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von 35
    Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von
    mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm
    - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen
    erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder
    eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der Partner oder in
    Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte
    einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17 Millionen Usern
    verwendet und ist mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere
    Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist vielfacher "Top
    Employer".

    Pressekontakt:

    PAYBACK:
    Nina Purtscher-Grass
    Mobil: 0172 94 30 713
    mailto:nina.purtscher@PAYBACK.net
    PAYBACK.Group | PAYBACK.de

    GLOBUS:
    Isabel del Alcazar von Buchwald
    Telefon: +49(6851)909 1325
    mailto:i.delalcazar@globus.net
    http://www.globus.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102404/6141862
    OTS: PAYBACK GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Langfristige Partnerschaft besiegelt Die GLOBUS Markthallen punkten weiterhin erfolgreich mit PAYBACK (FOTO) Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen GLOBUS und dem Bonusprogramm PAYBACK geht in die nächste Phase: Die Partnerschaft, gestartet im Juli 2021, wurde nun langfristig verlängert. 35 Millionen aktive PAYBACK Kundinnen und Kunden können weiterhin …