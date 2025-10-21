    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    AKTIE IM FOKUS

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infineon führen Dax an - Metzler sieht noch reichlich Potenzial

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon-Aktien steigen um 1,6% auf 34,66 Euro.
    • Ausbruch aus Abwärtstrend seit Juli steht bevor.
    • Bankhaus Metzler senkt Kursziel, bleibt aber optimistisch.
    AKTIE IM FOKUS - Infineon führen Dax an - Metzler sieht noch reichlich Potenzial
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben sich am Dienstag mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 34,66 Euro auf Platz eins im Dax gesetzt. Den Papieren des Chip-Herstellers winkt ein Ausbruch aus einem im Juli begonnenen Abwärtstrend. Zudem hatte der Kurs am Montag die 200-Tage-Linie bei knapp 34 Euro hinter sich gelassen. Diese gilt als längerfristiger Trendindikator.

    Das Bankhaus Metzler senkte zwar das Kursziel für die Aktien um einen Euro auf 40 Euro, sieht damit aber noch immer gut 17 Prozent Aufwärtspotenzial zum Schlusskurs am Vortag und bekräftigte daher die Kaufempfehlung. Das Unternehmen werde wohl wie gewohnt einen vorsichtigen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 geben, prognostizierte Analyst Veyzel Taze. Dieser könne zu einem "klärenden Ereignis" werden, um Risiken hinsichtlich der Erwartungen zu reduzieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.750,00€
    Basispreis
    16,96
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.833,23€
    Basispreis
    15,42
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die laufende Börsenwoche könnte ferner von Impulsen aus den USA bestimmt werden. In den kommenden Tagen veröffentlichen Branchenschwergewichte wie Texas Instruments und Lam Research ihre Quartalsbilanzen./bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 34,71 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +4,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 45,41 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +11,91 %/+40,60 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Infineon führen Dax an - Metzler sieht noch reichlich Potenzial Die Aktien von Infineon haben sich am Dienstag mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 34,66 Euro auf Platz eins im Dax gesetzt. Den Papieren des Chip-Herstellers winkt ein Ausbruch aus einem im Juli begonnenen Abwärtstrend. Zudem hatte der Kurs am …