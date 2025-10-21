AKTIE IM FOKUS
Infineon führen Dax an - Metzler sieht noch reichlich Potenzial
- Infineon-Aktien steigen um 1,6% auf 34,66 Euro.
- Ausbruch aus Abwärtstrend seit Juli steht bevor.
- Bankhaus Metzler senkt Kursziel, bleibt aber optimistisch.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben sich am Dienstag mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 34,66 Euro auf Platz eins im Dax gesetzt. Den Papieren des Chip-Herstellers winkt ein Ausbruch aus einem im Juli begonnenen Abwärtstrend. Zudem hatte der Kurs am Montag die 200-Tage-Linie bei knapp 34 Euro hinter sich gelassen. Diese gilt als längerfristiger Trendindikator.
Das Bankhaus Metzler senkte zwar das Kursziel für die Aktien um einen Euro auf 40 Euro, sieht damit aber noch immer gut 17 Prozent Aufwärtspotenzial zum Schlusskurs am Vortag und bekräftigte daher die Kaufempfehlung. Das Unternehmen werde wohl wie gewohnt einen vorsichtigen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 geben, prognostizierte Analyst Veyzel Taze. Dieser könne zu einem "klärenden Ereignis" werden, um Risiken hinsichtlich der Erwartungen zu reduzieren.
Die laufende Börsenwoche könnte ferner von Impulsen aus den USA bestimmt werden. In den kommenden Tagen veröffentlichen Branchenschwergewichte wie Texas Instruments und Lam Research ihre Quartalsbilanzen./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 34,71 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +4,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 45,41 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +11,91 %/+40,60 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Infineon zählt dazu:
https://www.dasinvestment.com/diese-deutschen-aktien-sind-unterbewertet/?page=11
https://www.eqs-news.com/de/
Der Rückkauf über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse startet ab dem 15. September 2025 und erfolgt innerhalb eines Zeitraums bis spätestens 14. November 2025 (einschließlich). Das Rückkaufprogramm dient ausschließlich dem Zweck der Zuteilung von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen, Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsführungen verbundener Unternehmen im Rahmen der bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogramme (Art. 5 Abs. 2 lit. c) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 ("Verordnung (EU) 596/2014")).
Wenn man sich diesen Verlauf ganz nüchtern betrachtet, sieht man deutlich, dass man hier (von wenigen Ausnahmen abgesehen) als langfristiger Anleger über die letzten Jahre kaum einen Cent verdienen konnte, sollte man nicht clever genug gewesen sein da oben seine Bestände permanent, einem Swingtrade gleich, glattgestellt zu haben.