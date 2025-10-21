JEFFERIES stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 33 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen des Technologiekonzerns dürften ein ordentliches, aber nicht so herausragendes Quartal wie im Sommer belegen, schrieb Constantin Hesse in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der ordentlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn sei ein weiteres positives Überraschungspotenzial fraglich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 30,38EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 33
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
