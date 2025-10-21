AKTIE IM FOKUS 2
Friedrich Vorwerk holt Renk als Spitzenwert in Dax-Familie ein
- Aktien von Friedrich Vorwerk steigen um 19 Prozent.
- Jahresziele für Umsatz und Marge wurden angehoben.
- Großprojekt "Korridor A" stärkt die Marktposition.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine erneute Anhebung der Jahresziele hat am Dienstag die Aktien von Friedrich Vorwerk zeitweise zum besten Jahreswert in der Dax-Familie aufsteigen lassen. Der Kurs des Energieinfrastruktur-Ausrüsters schnellte in der Spitze um 19 Prozent hoch und übersprang dabei erstmals die 100-Euro-Marke. Damit fehlt nicht mehr viel, bis zu einer Vervierfachung des Kurses in diesem Jahr.
Die 2025 bisher um etwa 266 Prozent gestiegenen Renk -Aktien wurden am Dienstag zeitweise knapp überholt als bisher bester Wert aus den drei bedeutenden Indizes Dax , MDax und SDax . Da der Tagesaufschlag bei Friedrich Vorwerk zuletzt wieder etwas auf 16 Prozent schrumpfte, konnte Renk jedoch wieder knapp die Führung übernehmen. Die übrigen Rüstungswerte Rheinmetall und Hensoldt können den beiden Spitzenreitern in diesem Jahr mit ihren fast verdreifachten Kursen nicht das Wasser reichen.
Friedrich Vorwerk hatte am Dienstag die Zielkorridore für den Umsatz und die operative Profitabilität in diesem Jahr erhöht. Beim Umsatz beträgt der Zielbereich jetzt 650 bis 680 Millionen Euro, wobei die Konsensschätzung nur am unteren Ende der Spanne liegt. Was die operative Marge (Ebitda) betrifft, erhöhte das Unternehmen die Zielsetzung von ehemals 17,5 bis 18,5 Prozent auf nunmehr 20 bis 22 Prozent.
Die Erhöhung der Ziele beflügelte auch die Papiere des Großaktionärs MBB , deren Kurs um zuletzt fast 9 Prozent hochschnellte. Sie konnten ihre bisherige Bestmarke von 186 Euro kurz einstellen, aber nicht überschreiten. Die Beteiligungsgruppe hält gut die Hälfte des Aktienkapitals von Friedrich Vorwerk und schraubte am Dienstagmorgen die Prognosen für 2025 ebenfalls nach oben.
Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies stellte ein "weiterhin starkes Wachstum" von Friedrich Vorwerk fest, das über den Markterwartungen liege. Er verwies außerdem darauf, dass es schon das zweite Mal sei, dass die diesjährigen Zielsetzungen erhöht wurden. Ende Juli war die Umsatzprognose zunächst auf 610 bis 650 Millionen Euro hochgeschraubt worden. Er bezeichnete das Abschneiden als "außergewöhnlich" dank des anhaltenden Personalaufbaus und hochwertiger Auftragsbestände.
Als maßgeblich bezeichnete Comtesse das Großprojekt für den ersten nördlichen Abschnitt der Erdkabeltrasse "Korridor A", die zukünftig Windstrom über 300 Kilometer aus dem Norden Niedersachsens bis nach Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg transportieren soll. Laut dem Trassenbetreiber Amprion handelt es sich dabei um eines der zentralen Projekte der Energiewende in Deutschland.
Leon Mühlenbruch vom Analysehaus MWB lobte obendrein die von Friedrich Vorwerk vorgestellten Eckdaten für das dritte Quartal. Er sprach von einem "Spitzenquartal" mit einem operativen Ergebnis (Ebitda), das sich im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt habe und seine eigene Schätzung um fast ein Drittel übertroffen habe. Er sieht sich nun mit seiner angehobenen Schätzung am oberen Ende der Unternehmenszielspannen, erwähnte aber auch die bereits hohen Erwartungen und die daraus resultierende Anfälligkeit für Kursrückschläge./tih/ajx/mis
Blödsinn!
Frage an die IR von Rheinmetall:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
….
Im Zusammenhang mit den aktuellen Diskussionen über mögliche Exportbeschränkungen für seltene Erden aus China habe ich einige Verständnisfragen, die ich gern an Sie richten möchte:
1. Wie stark ist Rheinmetall derzeit von Rohstoffen oder Vorprodukten aus China abhängig – sowohl direkt als auch indirekt über Zulieferer, die Materialien aus China beziehen?
2. Welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie, um diese Abhängigkeiten zu verringern (z. B. neue Lieferanten, Eigenproduktionen, größere Lagerbestände)?
3. Gibt es bereits Ersatzmaterialien oder Alternativen, mit denen sich der Einsatz von seltenen Erden reduzieren lässt?
4. Wie würden sich Kostensteigerungen oder Lieferverzögerungen bei diesen Materialien auf Ihre Ergebnisplanung auswirken? Sind solche Effekte in der Prognose für 2025/2026 berücksichtigt?
6. Welche weiteren Projekte oder Kooperationen planen Sie, um kritische Materialien künftig unabhängiger von Importen – insbesondere aus China – zu beschaffen?
7. Ist Rheinmetall an europäischen Förder- oder Rohstoffprogrammen beteiligt (z. B. European Raw Materials Alliance oder ähnliche Initiativen)?
…“
zu Frage 1 kann ich Ihnen erläutern, daß es sich dabei um das direkte Exposure nach China handelt. Für Komponenten unserer Zulieferer kann ich Ihnen keine Angabe machen.
Frage 2 und 3 kann ich Ihnen sagen, daß die Abhängigkeit von China kein neues Phänomen ist und wir uns schon seit geraumer Zeit vorbereiten. Als Quickwins sind hier sicherlich die erhöhten Sicherheitsbestände für strategische Rohstoffe und Vorprodukte zu nennen.
Langfristig geht es allerdings im die Entwicklung von alternativen Prozessen und Umstellung von Lieferketten. Diesen Herausforderungen widmen wir uns gerade.
Zukünftig sollen für alle Produkte mindestens 3 alternative Lieferanten qualifiziert werden und Ziel ist auch sogenanntes Near-Shoring.
Für die interne Versorgung mit energetischem Material streben wir eine Zielgröße von 100% an. Der Erwerb von Hagedorn und die Umstellung auf militärische Nitrozellulose ist ein Element auf dem Weg dieses Ziel zu erreichen.
Zusätzlich bauen wir auch die Kapazitäten in unseren existierenden Standorten massiv aus.
Aktuell sind wir unter anderem bei Energieförderprojekten, wie bspw. Sentinel aktiv. Fördermaßnahmen zur Kapazitätsausweitung ( SAFE) werden genutzt, um in Osteuropa zusätzliche Munitionskapazitäten, bzw. Energeticskapazitäten aufzubauen.“
Nach Aussage Pappbergers ist die Abhängigkeit Rheinmetalls von Seltenen Erden aus China nicht sehr groß (unter 1 %).