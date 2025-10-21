ONEKEY Report
Industrie mit Aufholbedarf bei Cybersecurity-Standards
Düsseldorf (ots) - ONEKEY IoT & OT Cybersecurity Report 2025: Über die Hälfte
der Unternehmen hat Maßnahmen zur Erfüllung des EU Cyber Resilience Act
eingeleitet, aber bei der Umsetzung besteht Nachholbedarf
Die Industrie bereitet sich auf das Ende der Übergangsfrist des EU Cyber
Resilience Act (CRA) in den Jahren 2026/27 vor, sollte bei der Erfüllung der
damit verbundenen technischen Standards jedoch noch an Fahrt gewinnen. Laut
einer Industrieumfrage des Düsseldorfer Cybersicherheitsunternehmens ONEKEY
(http://www.onekey.com/) haben bereits 38 Prozent der Unternehmen in Deutschland
erste Schritte zur Erfüllung der EU-Verordnung eingeleitet, weitere 14 Prozent
sogar schon umfangreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht.
"Es ist erfreulich, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen bereits Schritte
zur Einhaltung der neuen EU-Verordnung unternommen hat", erklärt Jan Wendenburg,
der CEO von ONEKEY. Das Unternehmen stellt die Ergebnisse der Umfrage im "IoT &
OT Cybersecurity Report 2025" kostenfrei auf seiner Webseite zur Verfügung:
https://www.onekey.com/de/resource/iot-ot-cybersecurity-report-2025 . Für den
Report waren 300 Unternehmen nach ihrem aktuellen Stand und ihrer Strategie bei
"Operational Technology" (OT), also beispielsweise industriellen
Steuerungssystemen, und "Internet of Things" (IoT), von Geräten für das Smart
Home bis zu Industrierobotern, befragt worden.
Von Industrie 4.0 bis zur IoT-Branche
Die im Jahr 2024 verabschiedete EU-Verordnung zur Stärkung der Cybersicherheit
in Europa tritt stufenweise in Kraft und verlangt von der Wirtschaft ab 2026
bzw. 2027 umfangreiche Maßnahmen zur Abwehr von Hackerangriffen. Der Schwerpunkt
liegt dabei über die zentralen Computer- und Netzwerksysteme der Unternehmen
hinausgehend auf Geräten, Maschinen und Anlagen, die "eigentlich" keine Computer
sind, aber über digitale Komponenten und einen Internetzugang verfügen. "Das
schließt den gesamten Themenkomplex Industrie 4.0 und die komplette IoT-Branche
ein", umreißt Jan Wendenburg die Dimension der neuen
EU-Cybersicherheitsvorschriften für die Wirtschaft.
Die Umfrage zeigt trotz der bereits eingeleiteten Maßnahmen, dass ein Großteil
der deutschen Industrie bei der Erfüllung der mit dem Cyber Resilience Act
verbundenen Standards noch Luft nach oben hat.
IEC 62443-4-2 wird wenig berücksichtigt
So berücksichtigen lediglich 27 Prozent der befragten Firmen die Norm IEC
62443-4-2, die technische Sicherheitsanforderungen für Komponenten industrieller
Automatisierungs- und Steuerungssysteme (IACS) definiert. Der etablierte
Standard IEC 62443-4-2 bietet etablierte Verfahren zur Erfüllung von technischen
Cybersicherheitsanforderungen und hilft so wesentlich eine zukünftige
