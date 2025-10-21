    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner
    Munich Private Equity zahlt mit acht weiteren Fonds an Privatanleger aus (FOTO)

    Oberhaching (ots) - Munich Private Equity (https://www.munich-pe.com/) , der
    Spezialist für Private Equity im Privatkundensegment, tätigt Anfang Dezember
    acht weitere Auszahlungen an Privatanlegerinnen und -anleger. Die Höhe der
    Ausschüttung beträgt je nach Private-Equity-Dachfonds bis zu 20 Prozent. Die
    Anzahl der Auszahlungen im Jahr 2025 steigt damit auf 18 mit einem Volumen von
    insgesamt 130 Millionen Euro.

    Die folgenden Private-Equity-Dachfonds* zahlen am 9. Dezember aus:

    Asia I: 15 Prozent

    China III: 10 Prozent

    China IV: 15 Prozent

    India I: 10 Prozent

    India III: 15 Prozent

    Secondary III: 10 Prozent

    Secondary IV : 15 Prozent

    Secondary V: 20 Prozent

    "Insgesamt 18 Auszahlungen mit einem Volumen von 130 Millionen Euro im Jahr 2025
    belegen, dass wir mit unseren Fonds auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld
    stabile Rückflüsse generieren können", sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender
    von Munich Private Equity. "Während viele Marktteilnehmer in den größeren
    Segmenten auf Exits warten, profitieren unsere Anleger immer stärker vom
    Investitionsfokus auf den Lower Mid-Market mit seiner stabileren
    Rückflussdynamik."

    Anlegerinnen und Anleger der beiden Fonds Asia I und Secondary III erreichen mit
    den kommenden Auszahlungen die Gewinnschwelle. India I und III haben diese
    bereits deutlich überschritten. Alle genannten Private-Equity-Dachfonds befinden
    sich in der so genannten Auszahlungsphase. Sobald diese beginnt, werden
    Rückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen nicht weiter reinvestiert,
    sondern plangemäß in Tranchen an die Anleger ausgezahlt.

    Mit 18 Auszahlungen im Jahr 2025 erreicht Munich Private Equity erneut ein hohes
    Ausschüttungsniveau und bestätigt die konstante Entwicklung der vergangenen
    Jahre.

    *Im gesamten Text wird jeweils die Kurzform der Fondsbezeichnung verwendet -
    vollständig lauten diese:

    RWB Asia I (RWB Special Market GmbH & Co. Asia I KG i.L.)

    RWB China III (RWB Special Market GmbH & Co. China III KG i.L.)

    RWB China IV (RWB Special Market GmbH & Co. China IV KG i.L.)

    RWB India I (RWB Special Market GmbH & Co. India I KG i.L.)

    RWB India III (RWB Special Market GmbH & Co. India III KG i.L.)

    RWB Secondary III (RWB Global Market GmbH & Co. Secondary III KG i.L.)

    RWB Secondary IV (RWB Global Market GmbH & Co. Secondary IV KG i.L.)

    RWB Secondary V (RWB Global Market GmbH & Co. Secondary V geschlossene
    Investment-KG i.L.)

    Über Munich Private Equity

    Munich Private Equity bietet Privatanlegern - über seine
    Kapitalverwaltungsgesellschaft Munich Private Equity Funds AG - seit 1999 einen
    Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über
    sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die MPE den Einstieg in die
    Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen
    Ratensparplan. Mit über 160.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der
    erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment.

    Mehr unter: http://www.munich-pe.com | LinkedIn
    (https://www.linkedin.com/company/munichprivateequity/)

    Pressekontakt:

    Philipp Klöckner
    Tel.: 089/6666 94-565
    E-Mail: mailto:philipp.kloeckner@mpe.ag

    Bastian Riccardi
    Tel.: 089/6666 94-571
    mailto:bastian.riccardi@mpe.ag

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122777/6141902
    OTS: Munich Private Equity


