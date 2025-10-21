Munich Private Equity zahlt mit acht weiteren Fonds an Privatanleger aus (FOTO)
Oberhaching (ots) - Munich Private Equity (https://www.munich-pe.com/) , der
Spezialist für Private Equity im Privatkundensegment, tätigt Anfang Dezember
acht weitere Auszahlungen an Privatanlegerinnen und -anleger. Die Höhe der
Ausschüttung beträgt je nach Private-Equity-Dachfonds bis zu 20 Prozent. Die
Anzahl der Auszahlungen im Jahr 2025 steigt damit auf 18 mit einem Volumen von
insgesamt 130 Millionen Euro.
Die folgenden Private-Equity-Dachfonds* zahlen am 9. Dezember aus:
Asia I: 15 Prozent
China III: 10 Prozent
China IV: 15 Prozent
India I: 10 Prozent
India III: 15 Prozent
Secondary III: 10 Prozent
Secondary IV : 15 Prozent
Secondary V: 20 Prozent
"Insgesamt 18 Auszahlungen mit einem Volumen von 130 Millionen Euro im Jahr 2025
belegen, dass wir mit unseren Fonds auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld
stabile Rückflüsse generieren können", sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender
von Munich Private Equity. "Während viele Marktteilnehmer in den größeren
Segmenten auf Exits warten, profitieren unsere Anleger immer stärker vom
Investitionsfokus auf den Lower Mid-Market mit seiner stabileren
Rückflussdynamik."
Anlegerinnen und Anleger der beiden Fonds Asia I und Secondary III erreichen mit
den kommenden Auszahlungen die Gewinnschwelle. India I und III haben diese
bereits deutlich überschritten. Alle genannten Private-Equity-Dachfonds befinden
sich in der so genannten Auszahlungsphase. Sobald diese beginnt, werden
Rückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen nicht weiter reinvestiert,
sondern plangemäß in Tranchen an die Anleger ausgezahlt.
Mit 18 Auszahlungen im Jahr 2025 erreicht Munich Private Equity erneut ein hohes
Ausschüttungsniveau und bestätigt die konstante Entwicklung der vergangenen
Jahre.
*Im gesamten Text wird jeweils die Kurzform der Fondsbezeichnung verwendet -
vollständig lauten diese:
RWB Asia I (RWB Special Market GmbH & Co. Asia I KG i.L.)
RWB China III (RWB Special Market GmbH & Co. China III KG i.L.)
RWB China IV (RWB Special Market GmbH & Co. China IV KG i.L.)
RWB India I (RWB Special Market GmbH & Co. India I KG i.L.)
RWB India III (RWB Special Market GmbH & Co. India III KG i.L.)
RWB Secondary III (RWB Global Market GmbH & Co. Secondary III KG i.L.)
RWB Secondary IV (RWB Global Market GmbH & Co. Secondary IV KG i.L.)
RWB Secondary V (RWB Global Market GmbH & Co. Secondary V geschlossene
Investment-KG i.L.)
Über Munich Private Equity
Munich Private Equity bietet Privatanlegern - über seine
Kapitalverwaltungsgesellschaft Munich Private Equity Funds AG - seit 1999 einen
Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über
sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die MPE den Einstieg in die
Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen
Ratensparplan. Mit über 160.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der
erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment.
Mehr unter: http://www.munich-pe.com | LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/munichprivateequity/)
Pressekontakt:
Philipp Klöckner
Tel.: 089/6666 94-565
E-Mail: mailto:philipp.kloeckner@mpe.ag
Bastian Riccardi
Tel.: 089/6666 94-571
mailto:bastian.riccardi@mpe.ag
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122777/6141902
OTS: Munich Private Equity
