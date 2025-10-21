Powermax Minerals gibt Beginn der luftgestützten geophysikalischen Untersuchung auf dem REE-Konzessionsgebiet Atikokan im Nordwesten Ontarios bekannt

Toronto, Ontario, 21. Oktober 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) („Powermax“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einer helikoptergestützten, hochauflösenden magnetischen Untersuchung und spektrometrischen Gammastrahlenuntersuchung über den REE-Konzessionsgebieten Atikokan (Blöcke A, B und C) des Unternehmens im Nordwesten Ontarios begonnen hat.

Powermax hat Geo Data Solutions GDS Inc. („GDS“) aus Laval, Québec, mit der Durchführung der Untersuchung beauftragt. Das Programm wird etwa 1.388 Profilkilometer umfassen. Der Abstand zwischen den Messlinien beträgt 100 Meter und der der Verbindungslinien beträgt 500 Meter. Beim Programm kommen ein Helikopter des Typs AS350 BA+, ein Cäsium-Magnetometer des Typs Geometrics G-822A und ein Spektrometer des Typs Radiation Solutions RSX-5 zum Einsatz. Zu den Ergebnissen gehören verarbeitete magnetische Produkte (Restsummenfeld, erste vertikale Ableitung), radiometrische Produkte (K%, eU, eTh, Strahlungsintensität) und Elementverhältnisse (U/Th, U/K, Th/K) sowie ein Abschlussbericht sowie Daten und Raster im Geosoft-Format.

Ziele und Begründung

Die luftgestützte Untersuchung ist darauf ausgerichtet, die geologische Struktur schnell zu verfeinern, lithologische Variationen zu kartieren und radiometrische Anomalien im Zusammenhang mit seltenerdmetallführenden (REE) Systemen hervorzuheben. Die Ergebnisse werden weiter verarbeitet und mit Oberflächenkartierungen und geochemischen Daten integriert, um Ziele für die anschließende Feldarbeit zu identifizieren und zu priorisieren.

Technischer Überblick (Zusammenfassung)

- Auftragnehmer: Geo Data Solutions GDS Inc. (IAGSA-Mitglied)

- Plattform: Helikopter AS350 BA+ (oder gleichwertig)

- Magnetik: Geometrics G-822A-Cäsiumsensor mit Echtzeitkompensation

- Radiometrie: Radiation Solutions RSX-5 (4 nach unten gerichtete Kristalle + 1 nach oben gerichteter Kristall)

- Abdeckung: ca. 1.388 km Profilkilometer; Abstand der Messlinien 100 m / Abstand der Verbindungslinien 500 m; NAD83 UTM Zone 15N

- Produkte: Magnetik (RTP/Rest, 1VD), DEM; K%, eU, eTh, Strahlungsintensität; U/Th, U/K, Th/K; PDF-Karten, Geosoft-Linien-Datenbank und Raster; abschließender technischer Bericht.

Geplanter Zeitrahmen

Vorbehaltlich der Wetter- und Betriebsbedingungen rechnet GDS mit einer effizienten täglichen Produktion und mit der zeitnahen Bereitstellung der finalen Datensätze und des Abschlussberichts nach Beendigung der Erfassung.

Integration mit dem Explorationsprogramm 2025

Diese luftgestützte Untersuchung ist ein wichtiger Bestandteil des umfassenderen Phase-1-Explorationsprogramms des Unternehmens, das Anfang dieses Monats angekündigt wurde und Folgendes umfasst:

- Desktop-Datenaufbereitung und GIS-Modellierung zur Integration historischer geologischer, geophysikalischer und geochemischer Datensätze;

- Prospektionsarbeiten und geologische Kartierungen zur Identifizierung und Charakterisierung von Pegmatitzonen und mineralisierten Strukturen;

- Geochemische Probenahmen, einschließlich Entnahme von Gesteins-, Boden- und Flusssedimentproben; und

- Radiometrische Bodenuntersuchungen mit tragbaren Szintillometern zur Unterstützung der Bestätigung von Anomalien.

Die Daten aus dem luftgestützten Untersuchungsprogramm werden mit diesen Oberflächenergebnissen zusammengeführt, um die geologischen Interpretationen zu verfeinern und vielversprechende REE-Ziele für nachfolgende detaillierte Explorationsarbeiten im Jahr 2026 zu priorisieren.

Erklärung des CEO

„Der Start dieses luftgestützten Programms ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung unseres REE-Portfolios bei Atikokan“, sagte Paul Gorman, CEO von Powermax. „Hochauflösende Magnetik- und Spektrometrieverfahren sind bewährte Methoden zur Lokalisierung von Lithologien und Strukturen mit REE-Potenzial, und wir freuen uns darauf, diese Ergebnisse in gewertete, bohrbereite Explorationsziele umzusetzen. Durch die Integration von luftgestützten und bodengestützten Datensätzen möchte Powermax ein umfassendes Verständnis der Untergrundgeologie des Konzessionsgebietes erlangen und vorrangige Zonen für die Exploration von Seltenerdmetallen identifizieren.“

Abbildung 1: Lageplan des Konzessionsgebiets Atikokan

Bedeutung des Projekts

Das Konzessionsgebiet Atikokan befindet sich in strategisch günstiger Lage in einem Korridor mit Potenzial für die Auffindung seltener Metallvorkommen in der Superior Province, wo bei früheren Vermessungen granitische und pegmatitische Systeme mit REE-Anreicherung dokumentiert wurden. Ziel des bevorstehenden Programms ist es, diese regionalen geochemischen Trends zu bestätigen und mögliche mineralisierte Zonen abzugrenzen, für die eingehende Folgearbeiten wie Schürfgrabungen und Diamantbohrungen angezeigt sind.

Überblick über das Konzessionsgebiet Atikokan

Das Konzessionsgebiet Atikokan erstreckt sich über drei Claim-Blöcke (A, B und C) mit einer Gesamtfläche von rund 9.290 Hektar. Unterlagert ist das Konzessionsgebiet von Granodiorit-Granit, Tonalit, Diorit-Monzodiorit und Gneiskomplexen aus dem Archaikum, in denen bekanntermaßen Pegmatite und eine Mineralisierung seltener Metalle wie Seltenerdmetalle (REE), Uran, Thorium und Niob lagern. Anhand der regionalen geochemischen und radiometrischen Daten des Ontario Geological Survey konnten mehrere Seesedimentanomalien abgegrenzt werden, die nun im Fokus dieser Arbeitsphase stehen.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es einem Berater des Unternehmens gemäß seinem Omnibus Plan 200.000 Aktienoptionen („Optionen“) zu einem Ausübungspreis von 0,96 $ pro Aktie gewährt hat. Die Optionen sind fünf Jahre lang ausübbar und werden vier Monate und einen Tag nach dem Zuteilungsdatum unverfallbar. Das Unternehmen hat bestimmten Direktoren, Führungskräften und Beratern des Unternehmens gemäß dem Omnibus Plan des Unternehmens 1.650.000 Restricted Share Units („RSUs“) gewährt. Die im Rahmen des Omnibus Plan gewährten Optionen und RSUs stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Direktor

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Webseite: www.powermaxminerals.com

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetallprojekten konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option zum Erwerb des REE-Konzessionsgebietes Cameron, das drei Mineralienkonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 2.984 Hektar in British Columbia umfasst. Powermax hat sich außerdem zum Erwerb des REE-Konzessionsgebietes Atikokan entschieden, das aus 455 nicht patentierten Schürfrechten im Nordwesten Ontarios besteht. Powermax besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die hierin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf eine mögliche Mineralisierung, Explorationspläne, den Zeitpunkt von Aktivitäten und zukünftige Explorationsergebnisse. Die Leser werden angehalten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Powermax Minerals Inc. lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

