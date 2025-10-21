Nur jeder zweite Beschäftigte ist mit der internen Stellenbörse seines Arbeitgebers zufrieden / B-4it und PAC präsentieren Insights auf der "b ahead 2025" am 13. und 14. November in Nürnberg

München (ots) - Obwohl interne Stellenbesetzungen sehr kosteneffizient sind,

lassen viele Unternehmen dieses Potenzial noch immer liegen. Wie eine aktuelle

Befragung unter mehr als 1.000 Arbeitnehmern in Deutschland zeigt, sind nur 50

Prozent der Beschäftigten mit den internen Stellenbörsen ihres Arbeitgebers

zufrieden. Weitere Ergebnisse der Studie sowie Möglichkeiten, die eigene HR-IT

für das KI-Zeitalter fit zu machen, präsentieren das auf Transformation und

Digitalisierung im HR-Bereich spezialisierte Beratungsunternehmen B-4it sowie

der IT-Marktanalyst und Strategieberater Pierre Audoin Consultants (PAC)

gemeinsam auf der Branchenveranstaltung "b ahead 2025" am 13. und 14. November

in Nürnberg.



"Das Ergebnis unserer Befragung ist ein klares Warnsignal, dass vor allem bei

den Punkten Bedienbarkeit und Aktualität erheblicher Nachholbedarf besteht",

sagt Oliver Back, Vorstand der B-4it AG. "Natürlich bleibt es wichtig, externe

Expertise und neue Perspektiven in das Unternehmen zu holen, aber wenn mehr als

jeder dritte Arbeitnehmer das eigene Bewerbungsportal nicht nutzt oder kennt,

läuft etwas falsch."





Weniger Kosten für Headhunter und ein deutlich einfacheres Onboarding



Aktuell werden 10 bis 20 Prozent aller Positionen intern besetzt. Dabei gibt es

gute Gründe, häufiger auf Kandidaten aus den eigenen Reihen zu setzen. "Interne

Besetzungen sind nicht nur kosteneffizient, weil keine Ausgaben für Headhunter

oder externe Jobportale anfallen, sondern sie vereinfachen auch den

Onboarding-Prozess erheblich - oft ist er gar nicht nötig", so Dan Bieler,

Principal Analyst & Consultant bei PAC.



Außerdem bleiben Wissen und Erfahrungen im Unternehmen erhalten und es wird das

abteilungsübergreifende Denken gefördert, wenn die Beschäftigten neue

Perspektiven und Aufgabenfelder kennenlernen. Zusätzlich stärken interne

Karrieremöglichkeiten die Motivation sowie die langfristige Bindung an den

Arbeitgeber.



B-4it und PAC auf der "b ahead 2025" am 13. und 14. November in Nürnberg



Wenn Sie Interesse an weiteren Ergebnissen aus der aktuellen

Arbeitnehmerbefragung zu Bewerbungsportalen und Karriereseiten, zum Beispiel zur

Nutzung von KI, haben und mit den Experten von B-4it und PAC darüber diskutieren

möchten, wie Unternehmen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz die richtigen

HR-Systeme gestalten und implementieren können, melden Sie sich direkt hier an

(https://b-4it.ag/b-ahead-2025/) .



Über die B-4it AG - http://www.b-4it.ag



Die B-4it AG (https://b-4it.ag/) entwickelt für mitarbeiterstarke Unternehmen in

der DACH-Region HR-Lösungen, die nicht nur als digitaler Prozess funktionieren,

sondern auch die jeweilige Unternehmenskultur widerspiegeln. Das 2019 gegründete

Münchner Unternehmen setzt an der Schnittstelle zwischen HR und IT neue

Benchmarks. Als herstellerunabhängiges Beratungsunternehmen hat die B-4it AG

bereits eine Vielzahl erfolgreicher Projekte im gehobenen Mittelstand wie auch

in Konzernen umgesetzt.



Über PAC - http://www.pacanalyst.com



PAC ist Europas führender Experte für IT-Marktanalyse und -beratung und liefert

Erkenntnisse für Wachstum, Strategie und Markterfolg in Europa und weltweit.

Seit 1976 unterstützt PAC Softwareanbieter und IT-Dienstleister weltweit mit

fundierten Analysen, strategischer Beratung und operativem

Go-to-Market-Know-how. Mit unseren Experten in Europa bieten wir tiefgreifende

Einblicke in IT-Märkte und Trends in über 30 Ländern.



Pressekontakt:



B-4it AG

Steinerstraße 15 / Haus A

81369 München

T +49 89 1 25 03 90 30

mailto:presse@b-4it.ag

http://www.b-4it.ag







