    Nur jeder zweite Beschäftigte ist mit der internen Stellenbörse seines Arbeitgebers zufrieden / B-4it und PAC präsentieren Insights auf der "b ahead 2025" am 13. und 14. November in Nürnberg

    München (ots) - Obwohl interne Stellenbesetzungen sehr kosteneffizient sind,
    lassen viele Unternehmen dieses Potenzial noch immer liegen. Wie eine aktuelle
    Befragung unter mehr als 1.000 Arbeitnehmern in Deutschland zeigt, sind nur 50
    Prozent der Beschäftigten mit den internen Stellenbörsen ihres Arbeitgebers
    zufrieden. Weitere Ergebnisse der Studie sowie Möglichkeiten, die eigene HR-IT
    für das KI-Zeitalter fit zu machen, präsentieren das auf Transformation und
    Digitalisierung im HR-Bereich spezialisierte Beratungsunternehmen B-4it sowie
    der IT-Marktanalyst und Strategieberater Pierre Audoin Consultants (PAC)
    gemeinsam auf der Branchenveranstaltung "b ahead 2025" am 13. und 14. November
    in Nürnberg.

    "Das Ergebnis unserer Befragung ist ein klares Warnsignal, dass vor allem bei
    den Punkten Bedienbarkeit und Aktualität erheblicher Nachholbedarf besteht",
    sagt Oliver Back, Vorstand der B-4it AG. "Natürlich bleibt es wichtig, externe
    Expertise und neue Perspektiven in das Unternehmen zu holen, aber wenn mehr als
    jeder dritte Arbeitnehmer das eigene Bewerbungsportal nicht nutzt oder kennt,
    läuft etwas falsch."

    Weniger Kosten für Headhunter und ein deutlich einfacheres Onboarding

    Aktuell werden 10 bis 20 Prozent aller Positionen intern besetzt. Dabei gibt es
    gute Gründe, häufiger auf Kandidaten aus den eigenen Reihen zu setzen. "Interne
    Besetzungen sind nicht nur kosteneffizient, weil keine Ausgaben für Headhunter
    oder externe Jobportale anfallen, sondern sie vereinfachen auch den
    Onboarding-Prozess erheblich - oft ist er gar nicht nötig", so Dan Bieler,
    Principal Analyst & Consultant bei PAC.

    Außerdem bleiben Wissen und Erfahrungen im Unternehmen erhalten und es wird das
    abteilungsübergreifende Denken gefördert, wenn die Beschäftigten neue
    Perspektiven und Aufgabenfelder kennenlernen. Zusätzlich stärken interne
    Karrieremöglichkeiten die Motivation sowie die langfristige Bindung an den
    Arbeitgeber.

    B-4it und PAC auf der "b ahead 2025" am 13. und 14. November in Nürnberg

    Wenn Sie Interesse an weiteren Ergebnissen aus der aktuellen
    Arbeitnehmerbefragung zu Bewerbungsportalen und Karriereseiten, zum Beispiel zur
    Nutzung von KI, haben und mit den Experten von B-4it und PAC darüber diskutieren
    möchten, wie Unternehmen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz die richtigen
    HR-Systeme gestalten und implementieren können, melden Sie sich direkt hier an
    (https://b-4it.ag/b-ahead-2025/) .

    Über die B-4it AG - http://www.b-4it.ag

    Die B-4it AG (https://b-4it.ag/) entwickelt für mitarbeiterstarke Unternehmen in
    der DACH-Region HR-Lösungen, die nicht nur als digitaler Prozess funktionieren,
    sondern auch die jeweilige Unternehmenskultur widerspiegeln. Das 2019 gegründete
    Münchner Unternehmen setzt an der Schnittstelle zwischen HR und IT neue
    Benchmarks. Als herstellerunabhängiges Beratungsunternehmen hat die B-4it AG
    bereits eine Vielzahl erfolgreicher Projekte im gehobenen Mittelstand wie auch
    in Konzernen umgesetzt.

    Über PAC - http://www.pacanalyst.com

    PAC ist Europas führender Experte für IT-Marktanalyse und -beratung und liefert
    Erkenntnisse für Wachstum, Strategie und Markterfolg in Europa und weltweit.
    Seit 1976 unterstützt PAC Softwareanbieter und IT-Dienstleister weltweit mit
    fundierten Analysen, strategischer Beratung und operativem
    Go-to-Market-Know-how. Mit unseren Experten in Europa bieten wir tiefgreifende
    Einblicke in IT-Märkte und Trends in über 30 Ländern.

    Pressekontakt:

    B-4it AG
    Steinerstraße 15 / Haus A
    81369 München
    T +49 89 1 25 03 90 30
    mailto:presse@b-4it.ag
    http://www.b-4it.ag




