Dax dreht ins Minus - Patt zwischen Optimisten und Pessimisten
"Der Dax notiert aktuell auf seinem Eröffnungskursniveau", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Marktteilnehmer wurden in den letzten Handelswochen von einer Vielzahl an Marktthemen beeinflusst, und diese wechseln aktuell, je nach geopolitischer Gemengelage, ihre Gewichtungen." Dadurch entstehe oft eine Patt-Situation zwischen den Optimisten und den Pessimisten an den Finanzmärkten.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1615 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8610 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 61,52 US-Dollar; das waren 51 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Infineon zählt dazu:
Der Rückkauf über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse startet ab dem 15. September 2025 und erfolgt innerhalb eines Zeitraums bis spätestens 14. November 2025 (einschließlich). Das Rückkaufprogramm dient ausschließlich dem Zweck der Zuteilung von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen, Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsführungen verbundener Unternehmen im Rahmen der bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogramme (Art. 5 Abs. 2 lit. c) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 ("Verordnung (EU) 596/2014")).
Wenn man sich diesen Verlauf ganz nüchtern betrachtet, sieht man deutlich, dass man hier (von wenigen Ausnahmen abgesehen) als langfristiger Anleger über die letzten Jahre kaum einen Cent verdienen konnte, sollte man nicht clever genug gewesen sein da oben seine Bestände permanent, einem Swingtrade gleich, glattgestellt zu haben.