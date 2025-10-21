    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDanaher AktievorwärtsNachrichten zu Danaher

    Danaher - Aktie schießt in die Höhe +8,30 % - 21.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Danaher Aktie bisher um +8,30 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Danaher Aktie.

    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com

    Danaher ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das innovative Lösungen in Life Sciences, Diagnostik und Umwelttechnologien bietet. Es konkurriert mit Unternehmen wie Thermo Fisher und Siemens Healthineers. Das Danaher Business System (DBS) ist ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal, das operative Exzellenz fördert.

    Danaher Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Die Danaher Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +8,30 % auf 193,74 zulegen. Das sind +14,84  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Danaher investiert war, konnte einen Gewinn von +9,52 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Danaher Aktie damit um +2,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,53 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,88 % verloren.

    Danaher Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,28 %
    1 Monat +9,53 %
    3 Monate +9,52 %
    1 Jahr -28,26 %

    Informationen zur Danaher Aktie

    Es gibt 716 Mio. Danaher Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,33 Mrd. wert.

    Danaher Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Danaher Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Danaher Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Danaher

    +1,29 %
    +2,28 %
    +9,53 %
    +9,52 %
    -28,26 %
    -18,58 %
    +5,18 %
    +237,54 %
    +635,96 %
    ISIN:US2358511028WKN:866197



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



