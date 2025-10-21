Besonders beachtet!
General Motors Aktie schießt durch die Decke - 21.10.2025
Am heutigen Handelstag konnte die General Motors Aktie bisher um +8,28 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der General Motors Aktie.
General Motors ist ein globaler Automobilriese, der durch Innovationen in Elektro- und autonomen Fahrzeugen seine Marktposition stärken will.
General Motors Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025
Mit einer Performance von +8,28 % konnte die General Motors Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei General Motors einen Gewinn von +8,38 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche ist die General Motors Aktie damit um +3,60 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei General Motors auf -3,43 %.
General Motors Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,60 %
|1 Monat
|-1,27 %
|3 Monate
|+8,38 %
|1 Jahr
|+9,84 %
Informationen zur General Motors Aktie
Es gibt 952 Mio. General Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,18 Mrd. wert.
General Motors Aktie jetzt kaufen?
Ob die General Motors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur General Motors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.