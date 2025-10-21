General Motors Aktie schießt durch die Decke - 21.10.2025

General Motors ist ein globaler Automobilriese, der durch Innovationen in Elektro- und autonomen Fahrzeugen seine Marktposition stärken will.

General Motors Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

Mit einer Performance von +8,28 % konnte die General Motors Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei General Motors einen Gewinn von +8,38 % verbuchen.