    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeneral Motors AktievorwärtsNachrichten zu General Motors

    Besonders beachtet!

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    General Motors Aktie schießt durch die Decke - 21.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die General Motors Aktie bisher um +8,28 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der General Motors Aktie.

    Besonders beachtet! - General Motors Aktie schießt durch die Decke - 21.10.2025
    Foto: Uli Deck - dpa

    General Motors ist ein globaler Automobilriese, der durch Innovationen in Elektro- und autonomen Fahrzeugen seine Marktposition stärken will.

    General Motors Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Mit einer Performance von +8,28 % konnte die General Motors Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei General Motors einen Gewinn von +8,38 % verbuchen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu General Motors Co.!
    Long
    52,13€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 9,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    63,54€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 8,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche ist die General Motors Aktie damit um +3,60 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei General Motors auf -3,43 %.

    General Motors Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,60 %
    1 Monat -1,27 %
    3 Monate +8,38 %
    1 Jahr +9,84 %

    Informationen zur General Motors Aktie

    Es gibt 952 Mio. General Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,18 Mrd. wert.

    General Motors Aktie jetzt kaufen?


    Ob die General Motors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur General Motors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    General Motors

    +9,80 %
    +3,60 %
    -1,27 %
    +8,38 %
    +9,84 %
    +45,58 %
    +61,10 %
    +62,02 %
    +119,03 %
    ISIN:US37045V1008WKN:A1C9CM





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! General Motors Aktie schießt durch die Decke - 21.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die General Motors Aktie bisher um +8,28 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der General Motors Aktie.