Analog Devices Aktie heute im Plus - 21.10.2025

Die Analog Devices Aktie notiert aktuell bei 215,75€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,03 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,30 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Analog Devices ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Signalverarbeitung, mit einem Fokus auf Präzision und Zuverlässigkeit. Hauptkonkurrenten sind Texas Instruments und Maxim Integrated.

Der heutige Anstieg bei Analog Devices konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,10 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Analog Devices Aktie damit um +5,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,43 %. Im Jahr 2025 gab es für Analog Devices bisher ein Plus von +1,50 %.

Analog Devices Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,25 % 1 Monat +1,43 % 3 Monate -0,10 % 1 Jahr -0,40 %

Informationen zur Analog Devices Aktie

Es gibt 492 Mio. Analog Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 106,14 Mrd. wert.

ASE Technology Holding Co., Ltd. (NYSE: ASX, TAIEX: 3711), and Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI), today announced strategic joint efforts in Penang, Malaysia with the signing of a binding Memorandum of Understanding. This press release features …

Analog Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Analog Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Analog Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.