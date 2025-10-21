Iondrive bewertet seine DES-Technologie für eine unerschlossene europäische Kobalt-Lagerstätte
Höhepunkte
- Iondrive unterzeichnet eine verbindliche Absichtserklärung mit LAT66 Limited (ASX: LAT), um seine proprietäre Deep Eutectic Solvent (DES)-Technologie auf Konzentrate aus den Projekten von LAT66 in Finnland anzuwenden.
- Tests werden an metallurgischen Kernproben durchgeführt, die von LAT66 bereitgestellt werden; die Ergebnisse werden Teil der Machbarkeitsstudien sein, während LAT die Mine in die Produktionsphase überführt.
- Die Kuusamo-Projekte von LAT66 beherbergen eine der größten unerschlossenen Kobalt-Lagerstätten Europas und sind strategisch günstig für die europäische Lieferkette kritischer Mineralien positioniert.
- Erste Anwendung der nachhaltigen DES-Technologie von Iondrive auf primäre Bergbaukonzentrate, wodurch der Kommerzialisierungspfad des Unternehmens über das Recycling hinaus erweitert wird.
- Iondrive hat zuvor eine 98,6%ige Kobalt-Rückgewinnung aus Batterie-„Black Mass“ demonstriert und damit die Wirksamkeit der Plattform bei der Extraktion kritischer Metalle validiert.
- Die Pilotanlage für das Recycling von „Black Mass“ liegt weiterhin im Zeitplan für die Inbetriebnahme Ende 2025 und bietet einen klaren Fahrplan für weitergehende Meilensteine der DES-Kommerzialisierung.
Iondrive Limited (ASX: ION) („Iondrive“ oder „das Unternehmen“) hat eine verbindliche Absichtserklärung mit LAT66 Limited (ASX: LAT) unterzeichnet, um seine proprietäre Deep Eutectic Solvent (DES)-Technologie auf Konzentrate aus den Projekten von LAT66 in Finnland anzuwenden. Die Kuusamo-Projekte von LAT66 beherbergen eine der größten unerschlossenen Kobalt-Lagerstätten Europas, strategisch gelegen zur Unterstützung der europäischen Lieferkette kritischer Mineralien.
Diese Vereinbarung markiert die erste Anwendung der DES-Plattform von Iondrive auf primäre Bergbaukonzentrate und erweitert den Kommerzialisierungsweg des Unternehmens über Elektroschrott, Batterierecycling und gemischte Hydroxidfällungen hinaus. Iondrive hat zuvor eine 98,6%ige Kobalt-Rückgewinnung aus „Black Mass“ demonstriert (siehe ASX-Mitteilung vom 21. Oktober 2024) und damit die Fähigkeit der Plattform zur Extraktion kritischer Batteriemetalle validiert. Dies bildet eine solide Grundlage für die Expansion in die primäre Mineralverarbeitung.