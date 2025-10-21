    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS
    377 Aufrufe 377 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von TKMS nach der Abspaltung aus dem Thyssenkrupp-Konzern bei einem Kursziel von 74 Euro mit "Underperform" aufgenommen. Die Anleger sollten der ersten Euphoriewelle nicht nachjagen, schrieb Adrien Rabier am Dienstag mit Blick auf den erfolgreichen Börsenstart. Am Montag wurden für die Papiere der Marinewerft auf Xetra bis zu 107 Euro gezahlt. TKMS befindet sich laut Rabier in einer perfekten Schnittmenge der Anlagethemen Rüstung, Deutschland und lange Geschäftszyklen. Der Turnaround sei in einem günstigen Umfeld klar erkennbar. Allerdings werde der eigentliche Underperformer TKMS an der Börse bereits wie ein Siegertyp gehandelt./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:32 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:32 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,58 % und einem Kurs von 86,02EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Adrien Rabier
    Analysiertes Unternehmen: TKMS
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 74
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Underperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von TKMS nach der Abspaltung aus dem Thyssenkrupp-Konzern bei einem Kursziel von 74 Euro mit "Underperform" aufgenommen. Die Anleger sollten der ersten Euphoriewelle nicht nachjagen, …