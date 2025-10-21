Bitcoin, Ether und XRP brechen vor US-Inflationsdaten ein

Bitcoin notiert am Dienstagmittag 2,88 Prozent im Minus bei 107.770 US-Dollar, während Ethereum 4,35 Prozent verliert und auf 3.868 US-Dollar fällt. Auch andere große Altcoins geraten stark unter Druck: BNB gibt 4,95 Prozent nach auf 1.070 US-Dollar, XRP fällt um 2,36 Prozent auf 2,41 US-Dollar, und Solana, Dogecoin sowie Cardano verzeichnen Verluste von jeweils über vier Prozent.

Der globale Kryptomarkt zeigt sich am Dienstagmittag deutlich schwächer. Hoffnung besteht, dass der anhaltende US-Regierungsstillstand bald endet – doch Unsicherheit über die bevorstehenden Inflationsdaten am Freitag sorgen für Verkaufsdruck.

Der gesamte Kryptomarkt ist laut Daten von CoinMarketCap in den vergangenen 24 Stunden um 3,15 Prozent auf 3,65 Billionen US-Dollar geschrumpft (Stand: 12:30 Uhr MESZ). Nur wenige der Top-100-Coins können sich dem Abwärtstrend entziehen.

Inflationsdaten rücken in den Fokus

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht aktuell jedoch der Verbraucherpreisindex (CPI), der am Freitag veröffentlicht wird. Es ist der erste wichtige Inflationsbericht seit Beginn des Regierungsstillstands am 1. Oktober – und er könnte maßgeblich bestimmen, wie die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in ihrer nächsten Sitzung agiert.

Marktteilnehmer erwarten eine moderate Reaktion: "Selbst wenn die CPI-Daten leicht über den Erwartungen liegen, dürfte das kaum für eine massive Marktbewegung sorgen", sagt Tim Sun, leitender Analyst beim Krypto-Finanzdienstleister HashKey Group. Auch Derek Lim, Forschungsleiter bei Caladan, erwartet keine Überraschungen. Die Prognose: Ein Anstieg der Inflation auf 3,1 Prozent nach zuvor 2,9 Prozent.

Regierungsstillstand kurz vor dem Ende?

Neue Kommentare aus Washington deuten darauf hin, dass der längste Regierungsstillstand in der US-Geschichte bald enden könnte. Kevin Hassett, Wirtschaftsberater des US-Präsidenten Donald Trump, sagte in einem Interview mit CNBC, der Shutdown werde "voraussichtlich noch diese Woche" beendet.

Das monatelange politische Tauziehen hatte die Finanzmärkte zuletzt erheblich belastet – auch den Kryptosektor. Viele Behörden, darunter die US-Börsenaufsicht SEC, arbeiteten nur eingeschränkt, was die Entscheidung über mehrere geplante Krypto-ETFs verzögerte.

Ein Ende des Stillstands könnte diesen Prozess nun wieder beschleunigen. Vor dem Shutdown hatte die SEC kurz vor einer Reihe von Entscheidungen über Altcoin-ETFs gestanden, darunter Produkte auf Solana, XRP und Litecoin. Analysten erwarten, dass deren Genehmigungschancen hoch bleiben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



