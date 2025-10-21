ITM Power Aktie startet durch - 21.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die ITM Power Aktie. Sie steigt um +4,33 % auf 0,9395€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

ITM Power ist ein führendes Unternehmen in der Wasserstofftechnologie, das sich auf die Entwicklung von Elektrolyseuren spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und strategischen Partnerschaften positioniert sich ITM Power als Schlüsselakteur im globalen Wasserstoffmarkt.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ITM Power Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +4,53 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um -9,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ITM Power eine positive Entwicklung von +111,85 % erlebt.

ITM Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,10 % 1 Monat +10,03 % 3 Monate +4,53 % 1 Jahr +69,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der ITM Power Aktie. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung und der finanziellen Gesundheit des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf den negativen Cashflow und die Schulden. Gleichzeitig wird die Möglichkeit eines Short Squeeze thematisiert, da viele Aktien short verkauft wurden. Technische Aspekte wie Widerstandsniveaus und zukünftige Partnerschaften, insbesondere mit RWE, werden ebenfalls diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 579,06 Mio. wert.

ITM Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.