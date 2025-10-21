    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsITM Power AktievorwärtsNachrichten zu ITM Power

    ITM Power Aktie startet durch - 21.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die ITM Power Aktie bisher um +4,33 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ITM Power Aktie.

    Foto: Bubble60 - wikimedia

    ITM Power ist ein führendes Unternehmen in der Wasserstofftechnologie, das sich auf die Entwicklung von Elektrolyseuren spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und strategischen Partnerschaften positioniert sich ITM Power als Schlüsselakteur im globalen Wasserstoffmarkt.

    ITM Power Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die ITM Power Aktie. Sie steigt um +4,33 % auf 0,9395. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ITM Power Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +4,53 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um -9,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ITM Power eine positive Entwicklung von +111,85 % erlebt.

    ITM Power Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,10 %
    1 Monat +10,03 %
    3 Monate +4,53 %
    1 Jahr +69,24 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der ITM Power Aktie. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung und der finanziellen Gesundheit des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf den negativen Cashflow und die Schulden. Gleichzeitig wird die Möglichkeit eines Short Squeeze thematisiert, da viele Aktien short verkauft wurden. Technische Aspekte wie Widerstandsniveaus und zukünftige Partnerschaften, insbesondere mit RWE, werden ebenfalls diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ITM Power eingestellt.

    Zur ITM Power Diskussion

    Informationen zur ITM Power Aktie

    Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 579,06 Mio. wert.

    ITM Power Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ITM Power

    +5,83 %
    -9,10 %
    +10,03 %
    +4,53 %
    +69,24 %
    -16,71 %
    -68,84 %
    +167,90 %
    -68,23 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L



