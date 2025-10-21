ANALYSE-FLASH
DZ Bank nimmt Hannover Rück in 'Equity Long Ideas' auf
- DZ Bank empfiehlt Hannover Rück Aktien zum Kauf.
- Dividendenschätzung für 2025: 11,50 Euro je Aktie.
- Überschussprognose als konservativ eingestuft.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Aktien von Hannover Rück in ihre Aktien-Empfehlungsliste "Equity Long Ideas" aufgenommen. Analyst Thorsten Wenzel hob am Dienstag seine Dividendenschätzung für 2025 deutlich an auf 11,50 Euro je Aktie. Den für das Gesamtjahr angepeilten Überschuss hält er für konservativ geschätzt. Die fundamentale Einstufung des Experten lautet "Kaufen"./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:24 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:27 / MESZ
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 254,8 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -2,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,73 Mrd..
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 318,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von -95,69 %/+37,15 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Hannover Rueck - 840221 - DE0008402215
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hannover Rueck. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Rückversicherer bezahlte dabei neun Euro je Aktie an die Anteilseigner, davon zwei Euro als Sonderdividende. Wie bisher soll die Dividende je Aktie mindestens auf dem Vorjahresniveau liegen und langfristig steigen. Das in der Vergangenheit regelmäßig verwendete Instrument der Sonderdividende soll nicht mehr genutzt werden, sondern in die reguläre Dividende integriert werden.