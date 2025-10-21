    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank nimmt Hannover Rück in 'Equity Long Ideas' auf

    • DZ Bank empfiehlt Hannover Rück Aktien zum Kauf.
    • Dividendenschätzung für 2025: 11,50 Euro je Aktie.
    • Überschussprognose als konservativ eingestuft.
    Foto: Holger Hollemann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Aktien von Hannover Rück in ihre Aktien-Empfehlungsliste "Equity Long Ideas" aufgenommen. Analyst Thorsten Wenzel hob am Dienstag seine Dividendenschätzung für 2025 deutlich an auf 11,50 Euro je Aktie. Den für das Gesamtjahr angepeilten Überschuss hält er für konservativ geschätzt. Die fundamentale Einstufung des Experten lautet "Kaufen"./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:24 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:27 / MESZ

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 254,8 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -2,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,73 Mrd..

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 318,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von -95,69 %/+37,15 % bedeutet.


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
