DZ Bank nimmt Hannover Rück in 'Equity Long Ideas' auf

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 254,8 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -2,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,73 Mrd..

Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 318,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von -95,69 %/+37,15 % bedeutet.