    Evotec Aktie steigt auf 6,8210€ - 21.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Evotec Aktie bisher um +2,80 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

    Evotec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von +2,80 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Obwohl sich die Evotec Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,31 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -2,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,06 %. Im Jahr 2025 gab es für Evotec bisher ein Minus von -19,26 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

    Evotec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,23 %
    1 Monat +6,06 %
    3 Monate -11,31 %
    1 Jahr +14,49 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Evotec Aktie, insbesondere im Zusammenhang mit der Nominierung von ESP-2001 durch Esperion. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Geschäftszahlen im November und spekulieren über einen "Fake Ausbruch" nach unten. Die Reduzierung von Leerverkäufen wird als positives Signal wahrgenommen, während die Unsicherheit über die finanziellen Vorteile von Evotecs Kooperationen mit Esperion bleibt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Mrd.EUR wert.

    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    +2,92 %
    -0,89 %
    +7,28 %
    -10,00 %
    +14,57 %
    -62,85 %
    -71,41 %
    +65,85 %
    -53,90 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
