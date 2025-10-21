Evotec Aktie steigt auf 6,8210€ - 21.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von +2,80 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Obwohl sich die Evotec Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,31 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -2,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,06 %. Im Jahr 2025 gab es für Evotec bisher ein Minus von -19,26 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,23 % 1 Monat +6,06 % 3 Monate -11,31 % 1 Jahr +14,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Evotec Aktie, insbesondere im Zusammenhang mit der Nominierung von ESP-2001 durch Esperion. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Geschäftszahlen im November und spekulieren über einen "Fake Ausbruch" nach unten. Die Reduzierung von Leerverkäufen wird als positives Signal wahrgenommen, während die Unsicherheit über die finanziellen Vorteile von Evotecs Kooperationen mit Esperion bleibt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

