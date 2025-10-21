Nach Buffetts Cash-in setzt Cathie Wood auf BYD

Wie das Finanzportal Benzinga berichtet, kaufte Woods Fonds ARK Autonomous Technology & Robotics ETF am 20. Oktober rund 69.000 BYD-Aktien im Wert von knapp 940.000 US-Dollar. Insgesamt hält der Fonds nun etwa 1,2 Millionen BYD-Aktien im Wert von rund 10 Millionen US-Dollar, was rund 0,96 Prozent des ARKQ-Portfolios ausmacht. Zum Vergleich: In Tesla ist der Fonds mit über 200 Millionen US-Dollar investiert.

Die BYD-Aktie hat seit Mai rund ein Drittel an Wert verloren. Der anhaltende Preiskrieg auf dem chinesischen E-Auto-Markt und der vollständige Ausstieg von Warren Buffetts Berkshire Hathaway sorgten für anhaltenden Verkaufsdruck. Nun aber setzt mit Cathie Wood eine weitere prominente Investorin ein Zeichen und nutzt die Schwächephase, um ihre Position bei BYD auszubauen.

Woods Entscheidung gilt als Signal für Vertrauen in den langfristigen Erfolg des chinesischen Autobauers. Bereits 2017 hatte ARK erstmals BYD-Aktien gekauft, profitierte stark vom Elektroauto-Boom und trennte sich 2023 schrittweise von den Beständen. Jetzt nutzt Wood das niedrigere Kursniveau offenbar für eine Aufstockung. In einem Interview im März sagte sie über BYD: „Ihre Fahrzeuge sind fabelhaft“ und verwies auf Chancen in Europa und Südostasien.

Die Transaktion fällt in eine Phase, in der BYD mit weiteren Belastungen kämpft. Das Unternehmen muss mehr als 115.000 Fahrzeuge wegen möglicher Sicherheitsprobleme bei Batterien und Leiterplatten zurückrufen. Betroffen sind Modelle aus den Jahren 2015 bis 2022. BYD erklärte, man arbeite eng mit den Behörden zusammen, um alle Risiken zu beseitigen.

Parallel nahm ARK Invest weitere Portfolioanpassungen vor: Während Beteiligungen an Palantir und Shopify reduziert wurden, baute Wood die Position in Qualcomm aus. Dennoch ist die Aufstockung bei BYD das deutlichste Signal dieser Woche – und zeigt, dass Wood trotz Preisdruck und Konkurrenz weiter an das Potenzial des chinesischen E-Auto-Pioniers glaubt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



