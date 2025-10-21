    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    Die Wette der Legenden

    1957 Aufrufe 1957 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach Buffetts Cash-in setzt Cathie Wood auf BYD

    Trotz Preisdruck und Buffetts Ausstieg kauft Cathie Wood BYD-Aktien. Der Zukauf ist klein, zeigt aber: Die Star-Investorin glaubt weiter an das Langfristpotenzial des chinesischen E-Auto-Riesen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Cathie Wood kauft BYD-Aktien trotz Preisdruck.
    • Signal für Vertrauen in BYD's langfristigen Erfolg.
    • ARK Invest passt Portfolio an, erhöht Qualcomm-Anteil.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Die Wette der Legenden - Nach Buffetts Cash-in setzt Cathie Wood auf BYD
    Foto: ARK Invest/ Reed Young

    Die BYD-Aktie hat seit Mai rund ein Drittel an Wert verloren. Der anhaltende Preiskrieg auf dem chinesischen E-Auto-Markt und der vollständige Ausstieg von Warren Buffetts Berkshire Hathaway sorgten für anhaltenden Verkaufsdruck. Nun aber setzt mit Cathie Wood eine weitere prominente Investorin ein Zeichen und nutzt die Schwächephase, um ihre Position bei BYD auszubauen.

    Wie das Finanzportal Benzinga berichtet, kaufte Woods Fonds ARK Autonomous Technology & Robotics ETF am 20. Oktober rund 69.000 BYD-Aktien im Wert von knapp 940.000 US-Dollar. Insgesamt hält der Fonds nun etwa 1,2 Millionen BYD-Aktien im Wert von rund 10 Millionen US-Dollar, was rund 0,96 Prozent des ARKQ-Portfolios ausmacht. Zum Vergleich: In Tesla ist der Fonds mit über 200 Millionen US-Dollar investiert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Shopify Inc.!
    Short
    173,70€
    Basispreis
    0,98
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    156,31€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Woods Entscheidung gilt als Signal für Vertrauen in den langfristigen Erfolg des chinesischen Autobauers. Bereits 2017 hatte ARK erstmals BYD-Aktien gekauft, profitierte stark vom Elektroauto-Boom und trennte sich 2023 schrittweise von den Beständen. Jetzt nutzt Wood das niedrigere Kursniveau offenbar für eine Aufstockung. In einem Interview im März sagte sie über BYD: „Ihre Fahrzeuge sind fabelhaft“ und verwies auf Chancen in Europa und Südostasien.

    Die Transaktion fällt in eine Phase, in der BYD mit weiteren Belastungen kämpft. Das Unternehmen muss mehr als 115.000 Fahrzeuge wegen möglicher Sicherheitsprobleme bei Batterien und Leiterplatten zurückrufen. Betroffen sind Modelle aus den Jahren 2015 bis 2022. BYD erklärte, man arbeite eng mit den Behörden zusammen, um alle Risiken zu beseitigen.

    Parallel nahm ARK Invest weitere Portfolioanpassungen vor: Während Beteiligungen an Palantir und Shopify reduziert wurden, baute Wood die Position in Qualcomm aus. Dennoch ist die Aufstockung bei BYD das deutlichste Signal dieser Woche – und zeigt, dass Wood trotz Preisdruck und Konkurrenz weiter an das Potenzial des chinesischen E-Auto-Pioniers glaubt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die Wette der Legenden Nach Buffetts Cash-in setzt Cathie Wood auf BYD Trotz Preisdruck und Buffetts Ausstieg kauft Cathie Wood BYD-Aktien. Der Zukauf ist klein, zeigt aber: Die Star-Investorin glaubt weiter an das Langfristpotenzial des chinesischen E-Auto-Riesen.