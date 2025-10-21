Warum der größte Fehler beim Immobilienkauf das Warten ist (FOTO)

Berlin (ots) - Trotz Zinswende und Inflation zeigt sich der Immobilienmarkt

vielerorts unbeeindruckt - die Preise steigen wieder. Viele Interessenten warten

dennoch auf den "richtigen" Moment und verpassen dabei Gelegenheiten. Denn wer

zu lange zögert, riskiert nicht nur höhere Kaufpreise, sondern auch schlechtere

Finanzierungsbedingungen.



Der Markt belohnt nicht die Geduldigsten, sondern die Entschlossenen. In diesem

Beitrag erfahren Sie, warum zögerliche Käufer aktuell oft das Nachsehen haben

und wie sich Chancen erkennen lassen, bevor es andere tun.





Die Psychologie des WartensViele Kaufinteressenten verschieben ihre Entscheidung aus Angst, einen Fehler zumachen. Sie hoffen auf niedrigere Zinsen oder günstigere Preise und vertrauendarauf, dass Geduld sich auszahlt. In der Praxis geschieht jedoch meist dasGegenteil: Je länger man wartet, desto größer werden die Opportunitätskosten.Wer jahrelang auf den "richtigen Zeitpunkt" setzt, verliert Rendite, die sichspäter nicht mehr aufholen lässt. Selbst wenn die Finanzierung in zwei Jahrenetwas günstiger wäre, übersteigen die entgangenen Wertsteigerungen in vielenFällen deutlich die möglichen Einsparungen. Das Problem: Vielen Käufern fehltein grundlegendes Verständnis für Investitionen. Angst und Zögern führen dadurchparadoxerweise eher zu schlechten Entscheidungen, anstatt Sicherheit zu geben.Zahlen, die für sich sprechenEin Blick in die Statistik verdeutlicht den Effekt: Zwischen 2010 und 2022stiegen die Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungenin Deutschland um rund 94 Prozent - eine nahezu vollständige Verdopplunginnerhalb von zwölf Jahren. Der Immobilienpreisindex der Bank fürInternationalen Zahlungsausgleich bestätigt den Trend: Real, alsoinflationsbereinigt, ergibt sich seit 2010 ein Anstieg um knapp 30 Prozent.Nominal liegt der Indexwert im ersten Quartal 2025 bei etwa 177 Punkten.Diese Entwicklung entspricht einem nominalen Wachstum von rund sieben Prozentjährlich. Rechnet man die Inflation heraus, verbleibt immer noch ein reales Plusvon drei bis vier Prozent pro Jahr. Damit liegt die Immobilienrendite häufigüber der Rendite alternativer Anlageklassen und zeigt, dass Zeit im Marktwichtiger ist als das Abpassen des vermeintlich idealen Einstiegs.Verpasste Chancen im VergleichWie groß die Opportunitätskosten tatsächlich sind, zeigt ein einfachesRechenbeispiel. Wird eine Immobilie im Wert von 200.000 Euro betrachtet und einereale Preissteigerung von vier Prozent jährlich angenommen, ergibt sich überzehn Jahre ein Wertzuwachs von knapp 96.000 Euro. Wer hingegen erst fünf Jahre