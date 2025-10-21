    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Preise für Immobilien steigen weiter

    Warum der größte Fehler beim Immobilienkauf das Warten ist (FOTO)

    Berlin (ots) - Trotz Zinswende und Inflation zeigt sich der Immobilienmarkt
    vielerorts unbeeindruckt - die Preise steigen wieder. Viele Interessenten warten
    dennoch auf den "richtigen" Moment und verpassen dabei Gelegenheiten. Denn wer
    zu lange zögert, riskiert nicht nur höhere Kaufpreise, sondern auch schlechtere
    Finanzierungsbedingungen.

    Der Markt belohnt nicht die Geduldigsten, sondern die Entschlossenen. In diesem
    Beitrag erfahren Sie, warum zögerliche Käufer aktuell oft das Nachsehen haben
    und wie sich Chancen erkennen lassen, bevor es andere tun.

    Die Psychologie des Wartens

    Viele Kaufinteressenten verschieben ihre Entscheidung aus Angst, einen Fehler zu
    machen. Sie hoffen auf niedrigere Zinsen oder günstigere Preise und vertrauen
    darauf, dass Geduld sich auszahlt. In der Praxis geschieht jedoch meist das
    Gegenteil: Je länger man wartet, desto größer werden die Opportunitätskosten.

    Wer jahrelang auf den "richtigen Zeitpunkt" setzt, verliert Rendite, die sich
    später nicht mehr aufholen lässt. Selbst wenn die Finanzierung in zwei Jahren
    etwas günstiger wäre, übersteigen die entgangenen Wertsteigerungen in vielen
    Fällen deutlich die möglichen Einsparungen. Das Problem: Vielen Käufern fehlt
    ein grundlegendes Verständnis für Investitionen. Angst und Zögern führen dadurch
    paradoxerweise eher zu schlechten Entscheidungen, anstatt Sicherheit zu geben.

    Zahlen, die für sich sprechen

    Ein Blick in die Statistik verdeutlicht den Effekt: Zwischen 2010 und 2022
    stiegen die Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen
    in Deutschland um rund 94 Prozent - eine nahezu vollständige Verdopplung
    innerhalb von zwölf Jahren. Der Immobilienpreisindex der Bank für
    Internationalen Zahlungsausgleich bestätigt den Trend: Real, also
    inflationsbereinigt, ergibt sich seit 2010 ein Anstieg um knapp 30 Prozent.
    Nominal liegt der Indexwert im ersten Quartal 2025 bei etwa 177 Punkten.

    Diese Entwicklung entspricht einem nominalen Wachstum von rund sieben Prozent
    jährlich. Rechnet man die Inflation heraus, verbleibt immer noch ein reales Plus
    von drei bis vier Prozent pro Jahr. Damit liegt die Immobilienrendite häufig
    über der Rendite alternativer Anlageklassen und zeigt, dass Zeit im Markt
    wichtiger ist als das Abpassen des vermeintlich idealen Einstiegs.

    Verpasste Chancen im Vergleich

    Wie groß die Opportunitätskosten tatsächlich sind, zeigt ein einfaches
    Rechenbeispiel. Wird eine Immobilie im Wert von 200.000 Euro betrachtet und eine
    reale Preissteigerung von vier Prozent jährlich angenommen, ergibt sich über
    zehn Jahre ein Wertzuwachs von knapp 96.000 Euro. Wer hingegen erst fünf Jahre
    Verfasst von news aktuell
