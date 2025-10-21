Northrop Grumman Aktie heute im Minus - 21.10.2025

Die Northrop Grumman Aktie ist bisher um -2,28 % auf 505,60€ gefallen. Das sind -11,80 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Northrop Grumman ist ein führendes Sicherheitsunternehmen mit Fokus auf Luft- und Raumfahrt, Cybersicherheit und Verteidigung. Es bietet fortschrittliche Technologien wie unbemannte Systeme und Raketenabwehr an. Als einer der größten Verteidigungsauftragnehmer konkurriert es mit Lockheed Martin und Boeing. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Expertise in Stealth-Technologien.

Obwohl die Northrop Grumman Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,33 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Northrop Grumman auf +14,15 %.

Northrop Grumman Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,05 % 1 Monat +5,18 % 3 Monate +15,33 % 1 Jahr +5,42 %

Informationen zur Northrop Grumman Aktie

Es gibt 143 Mio. Northrop Grumman Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,39 Mrd. wert.

FALLS CHURCH, Va., Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) has released its third quarter 2025 financial results. A copy of the earnings release has been furnished in the company’s Form 8-K filing and is also …

Ob die Northrop Grumman Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Northrop Grumman Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.