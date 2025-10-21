    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhilip Morris International AktievorwärtsNachrichten zu Philip Morris International

    Philip Morris International Aktie klettert deutlich - 21.10.2025

    Am 21.10.2025 ist die Philip Morris International Aktie, bisher, um +3,58 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Philip Morris International Aktie.

    Foto: LAURENT GILLIERON - picture alliance/KEYSTONE

    Philip Morris International ist ein globaler Marktführer im Tabaksektor, bekannt für Marken wie Marlboro und Innovationen wie IQOS. Es konkurriert mit Unternehmen wie British American Tobacco und Japan Tobacco und differenziert sich durch seine Investitionen in rauchfreie Produkte.

    Philip Morris International Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Die Philip Morris International Aktie konnte bisher um +3,58 % auf 140,62 zulegen. Das sind +4,86  mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kurs der Philip Morris International Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,20 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Philip Morris International Aktie damit um -1,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,23 %. Im Jahr 2025 gab es für Philip Morris International bisher ein Plus von +16,95 %.

    Philip Morris International Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,57 %
    1 Monat -2,23 %
    3 Monate -11,20 %
    1 Jahr +22,17 %

    Informationen zur Philip Morris International Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Philip Morris International Aktien. Damit ist das Unternehmen 218,89 Mrd. wert.

    Philip Morris International Reports 2025 Third-Quarter & First Nine-Months Results


    Regulatory News: Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) today announces its 2025 third quarter results.1 "In the third quarter, we continued to invest in the growth of our increasingly profitable smoke-free business, while achieving …

    Philip Morris International Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Philip Morris International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Philip Morris International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Philip Morris International

    +3,46 %
    -1,57 %
    -2,23 %
    -11,20 %
    +22,17 %
    +55,47 %
    +116,19 %
    +73,59 %
    +328,23 %
    ISIN:US7181721090WKN:A0NDBJ



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
