Philip Morris International Aktie klettert deutlich - 21.10.2025

Die Philip Morris International Aktie konnte bisher um +3,58 % auf 140,62€ zulegen. Das sind +4,86 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Philip Morris International ist ein globaler Marktführer im Tabaksektor, bekannt für Marken wie Marlboro und Innovationen wie IQOS. Es konkurriert mit Unternehmen wie British American Tobacco und Japan Tobacco und differenziert sich durch seine Investitionen in rauchfreie Produkte.

Der Kurs der Philip Morris International Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,20 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Philip Morris International Aktie damit um -1,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,23 %. Im Jahr 2025 gab es für Philip Morris International bisher ein Plus von +16,95 %.

Philip Morris International Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,57 % 1 Monat -2,23 % 3 Monate -11,20 % 1 Jahr +22,17 %

Informationen zur Philip Morris International Aktie

Es gibt 2 Mrd. Philip Morris International Aktien. Damit ist das Unternehmen 218,89 Mrd. wert.

Philip Morris International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Philip Morris International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Philip Morris International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.