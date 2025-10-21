First Majestic Silver Corporation - Aktie rauscht in die Tiefe - 21.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die First Majestic Silver Corporation Aktie. Mit einer Performance von -7,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

First Majestic Silver Corporation ist ein führender Silberproduzent in Mexiko, spezialisiert auf Silber- und Goldminen. Hauptkonkurrenten sind Pan American Silver und Fresnillo. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke Marktstellung in Mexiko aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die First Majestic Silver Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +69,23 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die First Majestic Silver Corporation Aktie damit um -1,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von First Majestic Silver Corporation +128,54 % gewonnen.

First Majestic Silver Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,33 % 1 Monat +31,70 % 3 Monate +69,23 % 1 Jahr +77,05 %

Informationen zur First Majestic Silver Corporation Aktie

Es gibt 490 Mio. First Majestic Silver Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,56 Mrd. wert.

Der Silberpreis sorgt erneut für Schlagzeilen. Und wenn die Geschichte ein Hinweis ist, dann beginnt genau jetzt die Phase mit der größten Hebelwirkung...

Silber hat soeben die Marke von 54 US-Dollar pro Unze durchbrochen – ein historischer Ausbruch und ein klares Signal an die Rohstoffmärkte. Parallel dazu erreichte Vizsla Royalties Corp. (VROY) ein neues Allzeithoch bei 4,46 CAD – und das bei steigender Aufmerksamkeit von Analysten, institutionellen Investoren und Privatanlegern gleichermaßen.

Silber wurde seit einigen Jahren von vielen Investmentbanken geshortet, weil genug Material aus Mexiko und anderen Förderländern zur Verfügung stand. Dieses Blatt hat sich gedreht. Denn in den letzten 12 Monaten hat das Edelmetall mit einem Plus von …

First Majestic Silver Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die First Majestic Silver Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Majestic Silver Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.