    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Majestic Silver Corporation AktievorwärtsNachrichten zu First Majestic Silver Corporation

    Besonders beachtet!

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    First Majestic Silver Corporation - Aktie rauscht in die Tiefe - 21.10.2025

    Am 21.10.2025 ist die First Majestic Silver Corporation Aktie, bisher, um -7,50 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der First Majestic Silver Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - First Majestic Silver Corporation - Aktie rauscht in die Tiefe - 21.10.2025
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    First Majestic Silver Corporation ist ein führender Silberproduzent in Mexiko, spezialisiert auf Silber- und Goldminen. Hauptkonkurrenten sind Pan American Silver und Fresnillo. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke Marktstellung in Mexiko aus.

    First Majestic Silver Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die First Majestic Silver Corporation Aktie. Mit einer Performance von -7,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu First Majestic Silver!
    Long
    17,43€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 7,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    20,95€
    Basispreis
    1,69
    Ask
    × 6,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die First Majestic Silver Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +69,23 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die First Majestic Silver Corporation Aktie damit um -1,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von First Majestic Silver Corporation +128,54 % gewonnen.

    First Majestic Silver Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,33 %
    1 Monat +31,70 %
    3 Monate +69,23 %
    1 Jahr +77,05 %

    Informationen zur First Majestic Silver Corporation Aktie

    Es gibt 490 Mio. First Majestic Silver Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,56 Mrd. wert.

    Prince Silver: Der 37-Millionen-Dollar-Breakout, der eines der reichsten Silbergebiete Nevadas wiederbelebt


    Der Silberpreis sorgt erneut für Schlagzeilen. Und wenn die Geschichte ein Hinweis ist, dann beginnt genau jetzt die Phase mit der größten Hebelwirkung...

    Silber bei 54 $: Vizsla Royalties erreicht neues Allzeithoch bei 4,46 $ (+175% YTD)!


    Silber hat soeben die Marke von 54 US-Dollar pro Unze durchbrochen – ein historischer Ausbruch und ein klares Signal an die Rohstoffmärkte. Parallel dazu erreichte Vizsla Royalties Corp. (VROY) ein neues Allzeithoch bei 4,46 CAD – und das bei steigender Aufmerksamkeit von Analysten, institutionellen Investoren und Privatanlegern gleichermaßen.

    Gold 4.300 und Silber 53 USD – Kaufpanik bei Silver North, First Majestic, Nel ASA und JinkoSolar


    Silber wurde seit einigen Jahren von vielen Investmentbanken geshortet, weil genug Material aus Mexiko und anderen Förderländern zur Verfügung stand. Dieses Blatt hat sich gedreht. Denn in den letzten 12 Monaten hat das Edelmetall mit einem Plus von …

    First Majestic Silver Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die First Majestic Silver Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Majestic Silver Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    First Majestic Silver Corporation

    -7,30 %
    -1,33 %
    +31,70 %
    +69,23 %
    +77,05 %
    +55,33 %
    +31,55 %
    +262,08 %
    +903,07 %
    ISIN:CA32076V1031WKN:A0LHKJ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! First Majestic Silver Corporation - Aktie rauscht in die Tiefe - 21.10.2025 Am 21.10.2025 ist die First Majestic Silver Corporation Aktie, bisher, um -7,50 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der First Majestic Silver Corporation Aktie.