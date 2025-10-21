    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    Besonders beachtet!

    BYD Aktie fällt um -1,83 % - 21.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die BYD Aktie bisher Verluste von -1,83 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

    BYD Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Sie fällt um -1,83 % auf 11,535. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei BYD insgesamt ein Minus von -15,92 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -1,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,64 % gewonnen.

    BYD Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,39 %
    1 Monat -3,35 %
    3 Monate -15,92 %
    1 Jahr +3,16 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark unter Druck stehende BYD Aktie, die kürzlich eine wichtige Unterstützung nicht halten konnte. Die wirtschaftliche Lage in China und der zunehmende Wettbewerb belasten die Kursentwicklung. Trotz dieser Herausforderungen wird BYD von einigen als langfristig attraktiv angesehen, da das Unternehmen gut diversifiziert ist und weiterhin Marktführer bleibt. Rückrufaktionen werden als Teil des Geschäfts betrachtet, solange die Kommunikation angemessen erfolgt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,36 Mrd. wert.

    Wer profitiert, wer leidet? Die Rohstoffkrise der E-Mobilität: BYD, Graphano Energy und Volkswagen


    Die Zukunft der Mobilität wird in der Batteriefabrik entschieden. Innovative Batteriezellen versprechen höhere Reichweiten und sinkende Kosten, doch der Weg dorthin ist geprägt von einem erbitterten Wettlauf um knappe Rohstoffe und technologische …

    BYD Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9



