BYD Aktie fällt um -1,83 % - 21.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Sie fällt um -1,83 % auf 11,535€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei BYD insgesamt ein Minus von -15,92 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -1,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,64 % gewonnen.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,39 % 1 Monat -3,35 % 3 Monate -15,92 % 1 Jahr +3,16 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark unter Druck stehende BYD Aktie, die kürzlich eine wichtige Unterstützung nicht halten konnte. Die wirtschaftliche Lage in China und der zunehmende Wettbewerb belasten die Kursentwicklung. Trotz dieser Herausforderungen wird BYD von einigen als langfristig attraktiv angesehen, da das Unternehmen gut diversifiziert ist und weiterhin Marktführer bleibt. Rückrufaktionen werden als Teil des Geschäfts betrachtet, solange die Kommunikation angemessen erfolgt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,36 Mrd. wert.

Die Zukunft der Mobilität wird in der Batteriefabrik entschieden. Innovative Batteriezellen versprechen höhere Reichweiten und sinkende Kosten, doch der Weg dorthin ist geprägt von einem erbitterten Wettlauf um knappe Rohstoffe und technologische …

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.