Rheinmetall - Aktie mit schwachem Handelstag - 21.10.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -0,95 % verliert die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Rheinmetall Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -2,02 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um -3,93 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,67 %. Im Jahr 2025 gab es für Rheinmetall bisher ein Plus von +191,42 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,93 % 1 Monat -6,67 % 3 Monate -2,02 % 1 Jahr +268,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, insbesondere um die Marke von 1780 Euro, die als Widerstand wahrgenommen wird. Nutzer äußern Skepsis über die Nachhaltigkeit der Kursgewinne und erwarten mögliche Rückgänge, während gleichzeitig die Bedeutung neuer Aufträge der Bundeswehr für die zukünftige Entwicklung thematisiert wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,58 Mrd. wert.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.