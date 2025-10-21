Coca-Cola überzeugt mit Quartalszahlen – aber Absatz steigt kaum noch

Unterm Strich verdiente der Getränkeriese 3,7 Milliarden US-Dollar, nach 2,85 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal – ein Plus von rund 30 Prozent. Der Umsatz wuchs um 5 Prozent auf 12,46 Milliarden US-Dollar, organisch sogar um 6 Prozent. Die Aktie legte vorbörslich um 2,8 Prozent zu.

Der weltgrößte Softdrink-Hersteller Coca-Cola hat im dritten Quartal besser verdient als erwartet – doch die Konsumlust vieler Kunden bleibt verhalten. Der US-Konzern meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,82 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 0,78 US-Dollar. Auch beim Umsatz lag Coke mit 12,41 Milliarden US-Dollar leicht über den Erwartungen (12,39 Milliarden US-Dollar).

Das Absatzvolumen, das die tatsächliche Nachfrage misst, stieg um 1 Prozent – nach einem Rückgang im Vorquartal. Allerdings stagnierte der Absatz in Nord- und Lateinamerika, zwei Schlüsselmärkten. Vor allem einkommensschwache US-Verbraucher greifen laut Management seltener zu Coke-Produkten, weshalb der Konzern verstärkt günstigere Varianten anbietet.

Wachstumstreiber waren vor allem Wasser, Sportgetränke, Kaffee und Tee: Hier stiegen die Verkaufsvolumina um 2 bis 3 Prozent. Klassische Softdrinks blieben stabil, während der Bereich mit Säften, Milchmischgetränken und pflanzlichen Drinks um 3 Prozent schrumpfte.

Vorstandschef James Quincey erklärte, das Unternehmen habe trotz des schwierigen Umfelds "flexibel reagiert" und sei zuversichtlich, die Ziele für 2025 zu erreichen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 2025 um rund 3 Prozent steigen, der organische Umsatz um 5 bis 6 Prozent.

Zudem kündigte Coca-Cola den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Coca-Cola Beverages Africa für 2,6 Milliarden US-Dollar an den Abfüllpartner Coca-Cola HBC an. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2026 erwartet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,19 % und einem Kurs von 60,75EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 15:21 Uhr) gehandelt.





