First Phosphate kündigt Aufnahme eines beschleunigten 30.000-Meter-Bohrprogramms zur Erarbeitung eines endgültigen Geomodells für sein magmatisches Phosphatkonzessionsgebiet Bégin-Lamarche an

Saguenay, Quebec – 21. Oktober 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein beschleunigtes, 30.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf seinem Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-St-Jean (Quebec, Kanada) durchführen wird, das noch in diesem Monat beginnen soll.

Das Bohrprogramm wird voraussichtlich auf der ersten Ressourcenschätzung des Unternehmens aufbauen und das endgültige geologische Modell für das Konzessionsgebiet bestätigen. Dieses Bohrprogramm sollte ein vollständiges und umfassendes Verständnis der Lagerstätte ermöglichen. Die erste Ressourcenschätzung des Unternehmens mit Stichtag 9. September 2024 kann unter https://firstphosphate.com/projects/begin-lamarche/ eingesehen werden.

„Das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche befindet sich unweit bestehender Infrastruktureinrichtungen, qualifizierter Fachkräfte und nur rund 70 km Fahrt vom Tiefseehafen Saguenay entfernt, wo unsere Anlagen für die sekundäre und tertiäre Phosphatverarbeitung angesiedelt sein werden“, erklärt John Passalacqua, CEO von First Phosphate. „Wir sehen eine beschleunigte Erschließung von Bégin-Lamarche vor, um die potenzielle vollständige vertikale Integration des zukünftigen Betriebs des Unternehmens zur Herstellung von Kathodenaktivmaterialien (‚CAM‘) aus Lithium-Eisenphosphat (‚LFP‘) in Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec zu fördern.“

Die Kampagne wird die gesamte 2,5 km lange bekannte Phosphatmineralisierungszone in Abständen von 50 m mal 50 m erfassen (siehe Abbildung 1 unten). Das Bohrprogramm wird in den kommenden Wochen mit zwei Bohrgeräten aufgenommen und bis Mitte November auf vier Geräte erweitert werden. Das Programm soll bis April 2026 abgeschlossen sein. Die Finanzierung des Bohrprogramms ist durch die jüngsten Finanzierungen des Unternehmens gewährleistet. Es liegen sämtliche erforderlichen Bohr- und Arbeitsgenehmigungen vor.

Die Kampagne wird von der Firma Laurentia Exploration aus Jonquière (Quebec) verwaltet. Die Firmen First Nations Drilling aus Mashteuiatsh (Quebec) und Forages Diafor aus Rivière-Héva (Quebec) werden die Bohrarbeiten durchführen.

Die geplante sekundäre Phosphatverarbeitungsanlage von First Phosphate soll am Hafen von Saguenay und in unmittelbarer Nähe zur beabsichtigten LFP-CAM-Produktionsanlage des Unternehmens in La Baie (Quebec) errichtet werden. Das magmatische Phosphatkonzessionsgebiet Bégin-Lamarche liegt neben einem wichtigen Highway, nur ca. 70 km Fahrt vom Tiefseehafen Saguenay und La Baie (Quebec) entfernt, sodass letztlich eine vollständige vertikale Integration des Abbaus und der fortschrittlichen Verarbeitung von hochreinem magmatischem Phosphat zu LFP-CAM erzielt werden sollte, die ein Onshoring der nordamerikanischen LFP-Batterieindustrie unterstützt.