    Patriot-Hersteller

    RTX: Rüstungsaktie hebt nach den Zahlen ab

    Sie stellen Triebwerke für den Airbus her und sind auch in der Rüstungsbranche aktiv mit der Fertigung der bekannten Patriot-Raketen: RTX.

    Für Sie zusammengefasst
    • RTX steigert Umsatzprognose auf 86,5-87 Mrd. USD.
    • Triebwerksverkäufe für Airbus stiegen um 16 Prozent.
    • Verteidigungssparte profitiert von geopolitischen Spannungen.
    Patriot-Hersteller - RTX: Rüstungsaktie hebt nach den Zahlen ab
    Foto: Kay Nietfeld - dpa

    RTX erhöhte am Dienstag seine Prognose für den Jahresgewinn und -umsatz.

    Der Handelskrieg der Trump-Regierung hatte RTX noch im Juli dazu veranlasst, seine Gewinnerwartung zu senken und in diesem Jahr 500 Millionen US-Dollar an Zollkosten zu erwarten.

    Aber ein Mangel an neuen Verkehrsflugzeugen hat weiterhin den Verkauf bei Wartungs- und Reparaturdienstleistern von RTX angetrieben. So hat das Unternehmen hat von der boomen­den Nachfrage der Flugzeughersteller profitiert, da diese ihre Produktion derzeit hochfahren.

    Die Luft- und Avionik-Sparte des Unternehmens, Collins Aerospace, meldete im Quartal einen Umsatz von 7,62 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Die Verkäufe der Pratt-&-Whitney-Sparte, die Triebwerke für Airbus-A320neo-Jets produziert, stiegen um 16 Prozent auf 8,42 Milliarden US-Dollar.

    Die Verteidigungssparte des Unternehmens verzeichnete ebenfalls weiterhin Stärke aufgrund der starken Nachfrage inmitten sich rasch verschärfender geopolitischer Spannungen.

    Raytheon, die Verteidigungseinheit von RTX, meldete einen Anstieg des Umsatzes um 10 Prozent, vorwiegend aufgrund höherer Verkäufe seiner Patriot-Luftverteidigungssysteme, die auf dem Schlachtfeld in der Ukraine eingesetzt werden.

    RTX erwartet nun bereinigte Jahresumsätze zwischen 86,5 Milliarden und 87 Milliarden US-Dollar, gegenüber der vorherigen Prognose von 84,75 Milliarden bis 85,5 Milliarden US-Dollar.

    Das Unternehmen erhöhte außerdem seine bereinigte Gewinnprognose auf 6,10 bis 6,20 US-Dollar je Aktie für 2025, gegenüber 5,80 bis 5,95 US-Dollar zuvor.

    Das in Arlington, Virginia, ansässige Unternehmen erzielte im dritten Quartal einen Gesamtumsatzanstieg von 12 Prozent auf 22,48 Milliarden US-Dollar.

    Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,70 US-Dollar, verglichen mit 1,45 US-Dollar im Vorjahr.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die RTX Corporation Reg Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,26 % und einem Kurs von 145,3EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.

    Verfasst von Krischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
