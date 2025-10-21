SK hynix Aktie verliert deutlich an Wert - -4,12 % - 21.10.2025

Mit einer Performance von -4,12 % musste die SK hynix Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SK hynix ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf DRAM- und NAND-Flash-Speicher, mit starker Marktstellung und innovativen Technologien.

Obwohl die SK hynix Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +81,17 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +19,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,59 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SK hynix eine positive Entwicklung von +164,63 % erlebt.

SK hynix Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,53 % 1 Monat +42,59 % 3 Monate +81,17 % 1 Jahr +136,72 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 690 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 200,91 Mrd. wert.

Der chinesische Speicherchip-Hersteller CXMT plant einen Mega-Börsengang mit bis zu 42 Milliarden US-Dollar Bewertung. Das Ziel: Unabhängigkeit von US-Technologie und der Aufstieg zum globalen KI-Chip-Giganten.

SK hynix Aktie jetzt kaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.