ANALYSE-FLASH
Bernstein startet TKMS mit 'Underperform' - Ziel 74 Euro
- Bernstein Research stuft TKMS mit "Underperform" ein.
- Kursziel für TKMS-Aktien liegt bei 74 Euro.
- Anleger sollten Euphorie nach Börsenstart meiden.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von TKMS nach der Abspaltung aus dem Thyssenkrupp-Konzern bei einem Kursziel von 74 Euro mit "Underperform" aufgenommen. Die Anleger sollten der ersten Euphoriewelle nicht nachjagen, schrieb Adrien Rabier am Dienstag mit Blick auf den erfolgreichen Börsenstart. Am Montag wurden für die Papiere der Marinewerft auf Xetra bis zu 107 Euro gezahlt. TKMS befindet sich laut Rabier in einer perfekten Schnittmenge der Anlagethemen Rüstung, Deutschland und lange Geschäftszyklen. Der Turnaround sei in einem günstigen Umfeld klar erkennbar. Allerdings werde der eigentliche Underperformer TKMS an der Börse bereits wie ein Siegertyp gehandelt./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:32 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,48 % und einem Kurs von 86,11 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,46 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,50Euro. Von den letzten 2 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 74,00Euro was eine Bandbreite von -87,22 %/-14,00 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 74 Euro
