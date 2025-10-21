Bernstein startet TKMS mit 'Underperform' - Ziel 74 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,48 % und einem Kurs von 86,11 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,46 Mrd..

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,50Euro. Von den letzten 2 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 74,00Euro was eine Bandbreite von -87,22 %/-14,00 % bedeutet.